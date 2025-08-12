Petrovietnam tham dự Diễn đàn kinh tế Việt Nam - Hàn Quốc

Diễn đàn có sự tham dự của các đại biểu cấp cao hai nước và hơn 400 doanh nghiệp hàng đầu với trên 500 đại biểu đến từ hai quốc gia.

Diễn đàn kinh tế Việt Nam - Hàn Quốc với chủ đề “Hợp tác phát triển chuỗi sản xuất trong kỷ nguyên mới” do Bộ Tài chính Việt Nam, Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc (MOTIE), Phòng Thương mại và Công nghiệp Hàn Quốc (KCCI), Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc tổ chức.

Diễn đàn không chỉ là không gian kết nối giữa các cộng đồng doanh nghiệp mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư song phương. Từ đó, củng cố và nâng cao tình hữu nghị, đối tác chiến lược toàn diện ngày càng sâu rộng của quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc.

Các đơn vị, doanh nghiệp trao thoả thuận hợp tác (Ảnh: TTXVN).

Trải qua 33 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1992-2025), đến nay, Việt Nam và Hàn Quốc đã trở thành Đối tác chiến lược toàn diện, có sự hợp tác sâu rộng trong nhiều lĩnh vực. Việt Nam không chỉ là đối tác kinh tế lớn nhất của Hàn Quốc trong Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) mà còn là một trong 3 đối tác kinh tế lớn nhất của Hàn Quốc trên thế giới về thương mại và đầu tư, tập trung vào một số lĩnh vực quan trọng như: công nghệ cao, điện tử, công nghiệp chế biến chế tạo, năng lượng, ô tô, xây dựng, bất động sản...

Các doanh nghiệp Việt Nam tham dự diễn đàn (Ảnh: TTXVN).

Việt Nam đang tiếp tục hoàn thiện thể chế, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tháo gỡ các điểm nghẽn để khơi thông nguồn lực, thúc đẩy chuyển đổi cơ cấu nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và giá trị văn hóa con người Việt Nam là động lực trọng tâm cho sự phát triển.

Về hợp tác, thu hút đầu tư nước ngoài, Việt Nam chuyển từ tư duy “thu hút theo chiều rộng” sang “thu hút theo chiều sâu” có chọn lọc, ưu tiên các dự án có công nghệ tiên tiến, công nghệ mới, công nghệ cao, công nghệ sạch, quản trị hiện đại, có giá trị gia tăng cao, có tác động lan toả, kết nối chuỗi sản xuất và cung ứng toàn cầu.

Tại diễn đàn, các doanh nghiệp Hàn Quốc và Việt Nam đã trao đổi, chia sẻ và khuyến nghị những lĩnh vực trọng tâm mà hai bên mong muốn thúc đẩy, như phát triển năng lượng sạch, năng lượng xanh, công nghiệp công nghệ cao, hạ tầng số… và đẩy mạnh chuỗi sản xuất, liên kết chuỗi giá trị trong các lĩnh vực trên.

Chủ tịch Hội đồng thành viên Petrovietnam Lê Mạnh Hùng phát biểu tại Diễn đàn kinh tế Việt Nam - Hàn Quốc (Ảnh: TTXVN).

Phát biểu tại diễn đàn, Chủ tịch Hội đồng thành viên Petrovietnam Lê Mạnh Hùng nhấn mạnh Petrovietnam tự hào được góp phần làm cầu nối quan trọng trong hợp tác năng lượng giữa Việt Nam - Hàn Quốc. Từ những dự án thăm dò khai thác dầu khí tại thềm lục địa Việt Nam, đến hợp tác trong lĩnh vực LNG, lọc hóa dầu, và gần đây là chuyển dịch năng lượng sang năng lượng tái tạo, năng lượng mới, mỗi bước đi đều được xây dựng trên nền tảng tin cậy, hiểu biết và cùng hướng tới tương lai bền vững. Petrovietnam đã và đang hợp tác rất hiệu quả với các doanh nghiệp lớn Hàn Quốc như: KNOC, Samsung C&T, Huyndai, SK, Doosan, KEXIM...

Ngày 9/4, Petrovietnam đã chuyển đổi thành Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam, đánh dấu một bước ngoặt mang tính chiến lược trong tiến trình phát triển.

Sự thay đổi này không chỉ phản ánh tầm nhìn mới, phù hợp với định hướng của Đảng và Nhà nước Việt Nam, mà còn thể hiện sự phát triển vượt bậc của Petrovietnam, vươn xa hơn dầu khí truyền thống, mở rộng phát triển sang các lĩnh vực năng lượng mới, tham gia tích cực vào quá trình dịch chuyển năng lượng, hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050 của Việt Nam.

Petrovietnam xác định mô hình phát triển theo ba trụ cột chiến lược: năng lượng - công nghiệp - dịch vụ kỹ thuật cao, trong đó năng lượng tiếp tục là trụ cột cốt lõi.

Chủ tịch Hội đồng thành viên Petrovietnam Lê Mạnh Hùng cho biết tập đoàn mong muốn và sẵn sàng làm việc với các đối tác Hàn Quốc về các cơ hội hợp tác, đầu tư và đồng hành cùng Petrovietnam cũng như các đơn vị thành viên tại các dự án năng lượng chiến lược như: các dự án thăm dò, khai thác dầu khí; Trung tâm công nghiệp năng lượng sinh thái, LNG, điện khí, điện gió ngoài khơi, điện hạt nhân; hợp tác trong lĩnh vực dịch vụ kỹ thuật cao (đóng mới các phương tiện nổi như tàu chở dầu, FPSO/FSO…; phát triển năng lực chế tạo cho các dự án năng lượng…).

Cũng tại diễn đàn, Petrovietnam cùng Tổng công ty cổ phần dịch vụ kỹ thuật dầu khí Việt Nam (PTSC) và các đối tác Hàn Quốc: Công ty SK Innovation; Công ty LS ECO ENERGY đã ký Bản ghi nhớ hợp tác chiến lược giữa Petrovietnam và Công ty SK Innovation Co., Ltd và thỏa thuận hợp tác với Công ty LS ECO ENERGY về đầu tư xây dựng, vận hành nhà máy sản xuất cáp cao thế tại Việt Nam phục vụ dự án năng lượng tái tạo.