Xót thương cảnh 2 đứa trẻ nguy cơ phải bỏ học vì mẹ ung thư, bố gặp nạn

Mái nhà lợp tôn hắt cái nóng hầm hập của những ngày tháng 5 xuống căn phòng nhỏ, càng khiến cho không khí thêm phần ngột ngạt, bức bối... Trên chiếc giường gỗ kê sát tường anh Dương Văn Hải (SN 1978, trú ở Tân Phú, Tân Sơn, Phú Thọ), nằm co quắp, bất động, một vết khâu dài hình chữ u vắt từ gáy lên ngang đỉnh đầu vẫn chưa se miệng.

Nửa đầu bên phải lõm sâu, biến dạng vì không có vỏ hộp sọ, một ống xông nơi mũi để truyền dinh dưỡng giúp người đàn ông bất hạnh duy trì sự sống.

Dùng cả 2 tay bơm nước cơm vào ống xông một cách cẩn trọng, chị Đỗ Thị Thanh Hoa, (SN 1982, vợ anh Hải), ngước lên gương mặt đẫm nước mắt, giọng nghẹn lại gọi tên chồng, nhưng người chồng vẫn nằm bất động khiến chị bất lực òa khóc như một đứa trẻ.

Đưa tay lau đi giọt nước mắt còn vương trên gương mặt khắc khổ, người vợ tội nghiệp thổn thức kể cho chúng tôi nghe về tai họa bất ngờ giáng xuống người đàn ông trụ cột của gia đình.

"3h sáng ngày 1/3, như mọi hôm chồng em dậy sớm nấu nước dùng để kịp sáng bán hàng cho khách. Bất chợt nghe thấy tiếng động lớn và tiếng bát vỡ, em vội chạy ra thì thấy anh ấy nằm sõng xoài trên nền nhà, đầu bê bết máu.

Em hô hoán lên, rồi nhờ bà con hàng xóm đưa anh ấy đến bệnh viện. Bác sĩ bảo, chồng em bị chảy máu não bán cầu trái, động kinh cục bộ, viêm phổi, tăng huyết áp…", chị Hoa nức nở kể.

Được các bác sĩ mổ cấp cứu kịp thời, anh Hải đã giữ lại được mạng sống. Nhưng do không có Bảo hiểm y tế, nên gia đình anh Hải phải chi trả toàn bộ chi phí chữa trị với một số tiền rất lớn.

Sau 3 tháng đưa chồng đi khắp các bệnh viện, với gánh nợ trên vai hơn 200 triệu đồng, sức cùng, lực kiệt người vợ nghèo đành ngậm ngùi đưa chồng về nhà chăm sóc.

"Bác sĩ chẩn đoán chồng em bị rất nặng, phải điều trị tích cực mới mong hồi phục, phần hộp sọ bị vỡ sau này phải mua vỏ hộp sọ nhân tạo ghép…, nhưng em không vay đâu được nữa nên đành để anh ấy ở nhà", người vợ tội nghiệp nấc nghẹn.

Chị Hoa bùi ngùi tâm sự, bản thân chị mang trong mình căn bệnh ung thư tuyến giáp và u xơ tử cung, nên chị thường xuyên phải đến bệnh viện điều trị. Để lo cho người vợ ốm yếu và 2 đứa con đang tuổi ăn học, anh Hải vay mượn mở quán bún phục vụ khách ăn sáng tại nhà.

Công việc nặng nhọc thường phải thức khuya, dậy sớm nhưng thu nhập chẳng được là bao. Trong khi chưa trả hết khoản tiền vay đầu tư quán ăn thì tai họa bất ngờ giáng xuống người đàn ông trụ cột, đẩy gia đình họ vào cơn bĩ cực không lối thoát.

Trong lúc chúng tôi đang trò chuyện với chị Hoa, bất chợt anh Hải thở mạnh, 2 chân co giật liên hồi một cách vô thức. Nhúng cái khăn mặt thấm đẫm mồ hôi người chồng vào chậu nước, chị Hoa kể, mấy hôm nay trời nóng bức quá, anh ấy lên cơn co giật nhiều hơn, em chỉ biết lau mồ hôi, làm mát, chứ cũng không dám đưa anh ấy đi bệnh viện…", nói rồi chị Hoa lén đưa tay lên mặt lau nước mắt.

Thấy vậy, cậu con trai thứ 2 vội chạy lại giúp mẹ chăm sóc bố. Đưa cái khăn cho con trai, chị Hoa buồn bã kể, con trai lớn đang học trường nghề, cứ đòi bảo lưu để xin việc làm kiếm tiền chạy chữa cho bố, mẹ. Đứa thứ 2 năm nay thi vào lớp 10 nhất quyết đòi thôi học để giúp mẹ chăm sóc bố.

"Em phải động viên mãi, giờ cháu nó mới ôn thi trở lại. Bằng giá nào em cũng không muốn các cháu thất học, nhưng giờ em thực sự bất lực rồi!...", chị Hoa vừa khóc vừa nói.

Chia sẻ về tình cảnh bi đát của anh Hải, bà Nguyễn Thị Kim Chung, Phó Chủ tịch Hội khuyến học tỉnh Phú Thọ cho biết, khi biết được thông tin về hoàn cảnh vô cùng khó khăn của gia đình anh Hải, Hội khuyến học tỉnh cùng chính quyền địa phương đã vận động quyên góp và cứu trợ nhiều lần, nhưng những sự trợ giúp này rất hạn chế, chưa kể khoản nợ hàng trăm triệu đồng trước đó vẫn còn đang thiếu nợ.

"Trước mắt chi phí chữa trị, chăm sóc anh Hải thực sự vượt quá sức của người vợ đang mang bệnh ung thư và 2 đứa trẻ còn đang cắp sách đến trường. Chính vì vậy, chúng tôi tha thiết mong bạn đọc Dân trí cùng các nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ gia đình anh Hải", bà Chung nói.

