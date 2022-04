Chàng trai 23 tuổi nguy cơ sống "tầm gửi" với xe lăn suốt đời vì bệnh lao

Gương mặt thiểu não, 2 cẳng chân như ống sậy chàng trai trẻ Vũ Đức Thái (SN 1999), trú ở khu Phượng Hùng 1, xã Chí Đám, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ nằm co quắp trên chiếc giường cũ kĩ trong căn phòng nhỏ thiếu ánh sáng. Nhìn cơ thể tiều tụy, teo tóp này thật khó ai có thể ngờ Thái vốn là chàng trai khỏe mạnh với chiều cao 1m70 và nặng hơn 60 kg.

Gần 3 năm trước, trong lúc đang tất bật hoàn thành nốt những thủ tục cuối cùng để đi xuất khẩu lao động, thì Thái bất ngờ đổ bệnh, khiến cho bao ước vọng, hoài bão… của chàng trai trẻ bỗng chốc tan thành mây khói.

"Hoàn cảnh gia đình em khó khăn, em muốn đi nước ngoài lao động vài năm kiếm tiền giúp bố mẹ, thì bất ngờ gặp nạn. 3 năm chạy chữa cho em, bố mẹ em đã quá vất vả. Giờ nằm đây trở thành gánh nặng cho gia đình, em buồn lắm…", chàng trai 23 tuổi cố nén lòng, nhưng những tiếng nấc vẫn bật lên.

Thái buồn bã kể: Giữa năm 2019, khi bị sốt cao, nằm li bì nhiều ngày thì Thái nghĩ rằng do sốt virut và uống hạ sốt liên tục cũng không dứt… Đến khi chàng trai trẻ cứ lịm dần đi, rồi rơi vào hôn mê, mọi người hốt hoảng đưa em đi trạm xá cấp cứu. Nghe tin con trai bất ngờ lâm bệnh hiểm, người cha của Thái là y sĩ quân đội đang đóng quân ở biên giới phía Bắc vội vã trở về.

Đứng lặng trước đứa con trai vẫn đang hôn mê sâu với những cơn sốt cao liên tục, là người trong ngành y, hơn ai hết anh Thuận hiểu được tình trạng nguy hiểm mà Thái đang phải đối diện. Anh Thuận lập tức đưa Thái xuống Bệnh viện Bạch Mai ngay trong đêm. Sau khi áp dụng các biện pháp cấp cứu kịp thời để giữ lại tính mạng chàng trai trẻ, các bác sĩ chuyển Thái sang Bệnh viện Phổi Trung ương.

Sau khi thực hiện các xét nghiệm, Thái được xác định mắc lao phổi AFB dương tính, lao màng não rất nặng, dẫn đến suy kiệt cơ thể, liệt 2 chi dưới, tổn thương thùy não. Sau 1 năm trời chữa trị ở Bệnh viện Phổi Trung ương, hơn 3 tháng phục hồi chức năng ở Bệnh viện Quân y 103, 2 chân Thái bắt đầu có lại được cảm giác thì anh Thuận buộc lòng phải đưa Thái trở về nhà, phần vì dịch Covid-19 liên tục bùng phát, phần vì người cha này đã quá kiệt quệ.

Anh Thuận cho biết: Cả nhà chỉ trông chờ vào khoản tiền lương y sĩ quân đội của anh, nên chi tiêu phải hết sức tằn tiện, dè sẻn. Khi Thái bất ngờ lâm bệnh hiểm nghèo, em lại không có Bảo hiểm y tế nên toàn bộ chi phí chữa trị cho con trai anh Thuận buộc phải vay mượn. Gần 3 năm trời kiên trì chạy chữa cho con trai, các khoản vay nợ từ ngân hàng cho đến anh em họ hàng, đồng nghiệp... người cha này phải gánh cũng đã lên tới hàng trăm triệu đồng.

"Em nó bảo đã có lại được một chút cảm giác ở chân, nhưng không theo được ở bệnh viện, phải đưa em nó về nhà cầm cự bằng lá thuốc, tôi đau lòng lắm. Tôi có chuyên môn, và vệ sinh hàng ngày nhưng phần da thịt từ thắt lưng trở xuống của em nó vẫn bị hoại tử. Mỗi lần phải tự tay cắt lọc, rửa vết loét cho em nó mà tôi đau đớn như đang cắt da thịt của mình vậy… ", sau những động tác vệ sinh cho con rất thuần thục, người cha tội nghiệp lén quay mặt giấu đi đôi mắt đỏ hoe.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, anh Nguyễn Văn Huy, Trưởng khu Phượng Hùng 1 cho biết: "Cháu Thái mắc bệnh đã hơn 3 năm nay phải nằm liệt một chỗ. Phần do dịch Covid-19, phần cũng vì không có tiền nên gia đình phải để cháu ở nhà. Nhìn cơ thể thằng bé dần hoại tử mà bà con, hàng xóm chúng tôi xót xa lắm. Qua cơ quan báo chí, tôi rất mong các nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ, để cháu có cơ hội được tiếp tục chữa trị… ".

Mọi sự ủng hộ xin gửi về:

1. Mã số 4452:

Anh Vũ Đức Thuận

Địa chỉ: Thôn Phượng Hùng 1, xã Chí Đám, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ.

ĐT: 0968134518

2. Báo điện tử Dân trí

Số 2, Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490

Email: nhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 1017378606

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 1017780241

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản EUR tại Vietcombank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 1022601465

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (Vietcombank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 126000081304

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

Số Tài khoản: 26110002631994

Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam- Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ: Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

ĐT: 0436869656.

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 0231195149383

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206035022

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ.

* Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB)

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tải khoản VND: 1017589681

- Chi nhánh Hà Nội.

* Tại Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB)

- Tên tài khoản: Báo điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 333556688888

- Chi nhánh Đông Đô - Phòng GD Thanh Xuân

3. Văn phòng đại diện của báo:

- VP Đà Nẵng: Số 1 Lê Duẩn, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

Tel: 0236. 3653 725

- VP TPHCM: Số 51 - 53, Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM.

Tel: 028. 3517 6331 (trong giờ hành chính) hoặc số hotline 0974567567

- VP Thanh Hóa: Lô 06, đại lộ Võ Nguyên Giáp, phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa

Tel: 0914.86.37.37

- VP Cần Thơ: Số 2, Đại lộ Hòa Bình, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

Tel: 0292.3.733.269