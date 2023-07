Người cha nghẹn ngào "em đã từng lén đi bán máu mua thuốc cho con"

Một ngày nắng to cuối tháng 7, anh Nguyễn Minh Ngữ (45 tuổi) người nhễ nhại mồ hôi, tay run run cầm lá đơn cầu cứu tới báo Dân trí, anh nói gia đình mình đã đi đến bước đường cùng, khẩn cầu bạn đọc giúp đỡ con gái bé nhỏ mắc căn bệnh tim bẩm sinh rất nặng.

Theo chân người cha tội nghiệp về căn phòng trọ tầm 4 mét vuông, sâu trong con ngõ nhỏ ở phường Phúc Lợi, quận Long Biên, vừa bước chân vào cửa, chúng tôi đã nghe thấy tiếng trẻ khóc ngằn ngặt. Vội vã đón con từ tay người hàng xóm tốt bụng, người cha trải lòng:

"Đây là bé út của em, rạng sáng trong quê báo ra 2 anh của bé bị viêm phổi đang đưa đi cấp cứu nên vợ em sáng nay bắt xe về quê từ sớm. Con bé 5 tuổi rồi nhưng mới nặng 10kg, cũng chưa nói, chưa đi lại được".

Cầm xấp giấy tờ bệnh án dày cộp đưa cho chúng tôi xem, anh Ngữ cho biết, suốt 5 năm qua, cuộc sống của bé Linh luôn gắn liền với bệnh viện. Bé đã phải chịu những cơn đau dày vò cùng với những trận đói triền miên nơi bệnh viện. Nhiều lần bé đã chết đi sống lại, bởi các căn bệnh đa dị tật tim bẩm sinh.

"Ngày vợ em mang bầu cháu mới 2 tháng bị bóc tách, phải nằm viện theo dõi suốt thai kỳ. Cái thai 5 tháng, bác sĩ phát hiện ra cháu bị tim bẩm sinh và cho gia đình tự quyết định. Trước đó, vợ chồng em đã mất một cháu lúc 7 tháng thai kỳ, nỗi ám ảnh đó em chưa bao giờ quên nổi.

Em quyết định giữ lại con. Con đã chọn mình, thì mình không thể nào chối bỏ con được", anh Ngữ rưng rưng nước mắt kể chuyện khi nhớ lại kí ức cách đây gần 6 năm từ ngày vợ mới mang bầu bé Linh.

Bé Linh vừa ra đời đã phải chuyển ngay đến Bệnh viện Nhi trung ương điều trị 2 tuần mới được ghép mẹ. Mặc dù kết quả siêu âm thai kì đã tiên đoán cho vợ chồng anh Ngữ biết trước về tình trạng bệnh của con, nhưng khi bé ra đời, anh Ngữ vẫn hết sức bàng hoàng, đau đớn đến rụng rời chân tay.

Ngoài căn bệnh tim bẩm sinh, bé Linh còn bị teo phổi và teo não lan tỏa do dịch hóa nhu mô. Suốt hành trình ôm con đi khắp các bệnh viện, anh Ngữ nói, mình không còn nhớ biết bao lần kiệt sức ôm con ngồi ngủ gục bên hành lang bệnh viện.

Đã có lúc vợ anh rơi vào trạng thái trầm cảm, người đàn ông khắc khổ bám trụ lại Hà Nội vừa chăm vợ, vừa chăm con. Trong cuộc chiến giành giật lại mạng sống cho vợ con lúc đó, chỉ còn lại mình anh Ngữ đơn độc.

Sức khỏe của vợ tạm ổn, anh Ngữ để vợ chăm con rồi đi kiếm việc làm. Rửa bát, bốc vác, trông xe, giao hàng, bảo vệ, phụ xe…, anh Ngữ đều đã làm, anh nói chỉ cần kiếm được đồng tiền chân chính anh không từ việc gì.

"Gắng gượng rồi vợ chồng em cũng vượt qua, tính đến nay con đã mổ tim được 3 lần. Vợ chồng ôm con chạy từ bệnh viện này sang bệnh viện khác điều trị các căn bệnh cứu con, số nợ lại dày lên theo năm tháng. Có lần con cần mua thuốc gấp mà trong người em chẳng có đồng nào, em đành đánh liều đi bán máu", anh Ngữ nói.

Trời càng về trưa, căn phòng trọ nhỏ xíu càng thêm nóng bức, xoay chiếc quạt duy nhất trong phòng vào người con gái đang nằm trên sàn nhà, mồ hôi lẫn nước mắt anh Ngữ lại ứa ra.

"Biết con bé nóng nhưng em cũng chẳng có tiền mua điều hòa, đành cho bé nằm xuống đất cho mát. Lịch hẹn mổ tim của con từ tháng 3 nhưng em chưa vay được chỗ nào cả. Nhìn con bé quằn quại đau đớn mà ruột gan em như bị dao cắt. Em bất lực rồi, xin anh chị cứu con em", người cha nói rồi ôm mặt bật khóc.

Phóng viên Dân trí liên lạc về địa phương nơi gia đình anh Ngữ sinh sống, ông Nguyễn Nghĩa Chính, trưởng thôn Trung Phường, xã Minh Châu, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An cho biết:

"Gia đình anh Nguyễn Minh Ngữ là hộ nghèo ở địa phương nhiều năm qua, chưa biết bao giờ mới thoát nghèo được. Kể từ lúc sinh cháu út đến nay, vợ chồng phải theo con ở bệnh viện suốt, chi phí rất tốn kém. 2 con lớn mới học lớp 5 và lớp 8 phải ở nhà với ông bà đã già yếu, bữa rau, bữa cháo qua ngày.

Thay mặt bà con trong thôn, chúng tôi xin tha thiết nhờ báo Dân trí và các nhà hảo tâm chung tay hỗ trợ gia đình anh Ngữ, giúp cho cháu bé có kinh phí tiếp tục điều trị".

Mọi sự ủng hộ, giúp đỡ mã số 4930 xin gửi về:

1: Anh Nguyễn Minh Ngữ

Địa chỉ: thôn Trung Phường, xã Minh Châu, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An

Hiện gia đình anh Ngữ đang trọ tại ngõ 191, Phường Phúc Lợi , quận Long Biên, TP Hà Nội

ĐT: 0398401916

2. Báo điện tử Dân trí

Số 2, Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490

Email: nhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

(nội dung chuyển khoản ghi: ủng hộ MS 4930)

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 1017378606

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 1017780241

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản EUR tại Vietcombank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 1022601465

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (Vietcombank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 126000081304

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

Số Tài khoản: 26110002631994

Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam- Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ: Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

ĐT: 0436869656.

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 0231195149383

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206035022

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ.

* Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB)

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tải khoản VND: 1017589681

- Chi nhánh Hà Nội.

* Tại Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB)

- Tên tài khoản: Báo điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 333556688888

- Chi nhánh Đông Đô - Phòng GD Thanh Xuân

3. Văn phòng đại diện của báo:

- VP Đà Nẵng: Số 1 Lê Duẩn, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

Tel: 0236. 3653 725

- VP TPHCM: Số 51 - 53, Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM.

Tel: 028. 3517 6331 (trong giờ hành chính) hoặc số hotline 0974567567

- VP Thanh Hóa: Lô 06, đại lộ Võ Nguyên Giáp, phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa

Tel: 0914.86.37.37

- VP Cần Thơ: Số 2, Đại lộ Hòa Bình, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

Tel: 0292.3.733.269