Thương cảnh nam sinh lớp 7 thay bố chăm mẹ liệt nửa người ở viện

Hoàn cảnh bi đát của gia đình chị Ngân Thị Hiền (35 tuổi, trú xóm Tiến Thành, xã Châu Thành, huyện Quỳ Hợp, Nghệ An) khiến nhiều người chứng kiến không khỏi xót thương. Cậu con trai Vi Ngân Đặng Duy (14 tuổi) luôn túc trực tại bệnh viện để chăm sóc mẹ bị liệt nửa người.

Nhiều năm nay, kể từ khi mẹ bị liệt nửa người, Duy trở thành chỗ dựa cho mẹ. Mỗi lần mẹ nhập viện điều trị, em lại xin nghỉ học để theo mẹ. Biến cố xảy ra với gia đình Duy vào 6 năm trước, khi chị Ngân Thị Hiền sinh con thứ hai được 8 tháng thì bị sốt cao và đau đầu.

Em Vi Ngân Đặng Duy (14 tuổi) chăm sóc mẹ ở Bệnh viện Y học cổ truyền (Ảnh: Nguyễn Phê).

"Con nhỏ, bệnh viện ở xa, nhà nghèo khó và chủ quan nên khi sốt trên 40 độ C, kéo dài nhiều ngày nhưng tôi không đi khám mà chỉ mua thuốc uống. Đến ngày thứ 5 thì kiệt sức, ngất lịm. Tôi dần rơi vào trạng thái hôn mê với kết luận bị viêm não, màng não, được chuyển ra bệnh viện trung ương điều trị", chị Hiền kể lại.

Sau nhiều ngày điều trị, hết tiền, bố con cháu Duy lại đưa mẹ về quê để kiếm thêm hoặc vay mượn được tiền mới dám đưa chị Hiền xuống bệnh viện (Ảnh: Nguyễn Phê).

Hoàn cảnh nghèo khó khiến chị Hiền không có tiền điều trị dài ngày. Chỉ khi bệnh trở nặng, chị mới nhập viện điều trị 5-7 ngày. Nhà neo người, mỗi lần mẹ nằm viện, Duy phải xin nghỉ học chăm mẹ để bố đi làm kiếm tiền.

"Nhà cháu nghèo lắm, bà cố nội ngoài 80 tuổi, ông nội tai biến đã 3 năm, đi lại khó khăn, bà nội bị mù một mắt. Mẹ bệnh nằm một chỗ, cháu và em trai còn quá nhỏ, cuộc sống của cả gia đình cháu chỉ trông chờ vào một mình bố thôi.

Những ngày nghỉ học, Duy cùng em trai và bố vào khe suối tìm con cá, con cua cải thiện bữa ăn cho cả gia đình (Ảnh: Nguyễn Phê).

Bố đau lưng nặng nhưng ngày nào cũng phải làm việc kiếm tiền nuôi cả gia đình và chữa bệnh cho mẹ. Nhiều khi thấy bố đau, cháu buồn lắm. Cháu chỉ ước mẹ sớm khỏi bệnh để bớt đau đớn và vất vả", Duy tâm sự.

Anh Vi Văn Nàng (33 tuổi, bố của em Duy), bị thoái hóa 3 đốt sống lưng, không bê vác nặng được, nhưng hàng ngày vẫn phải vật lộn với cuộc sống làm thuê để kiếm tiền lo cho cả gia đình.

Ngày nào có người thuê, anh nhận được 200.000-250.000 đồng tiền công. Ngày nào không có việc, anh vào rừng hái măng, tìm mật ong rừng để đổi lấy gạo, tiền. Để có tiền chạy chữa cho vợ và lo cho gia đình, anh Nàng đã vay hơn 300 triệu đồng.

Bữa ăn đạm bạc của gia đình em Duy luôn có sắn độn cơm (Ảnh: Nguyễn Phê).

Sinh ra trong hoàn cảnh khó khăn, thiếu thốn đủ thứ nhưng Duy luôn tỏ ra là một đứa trẻ ngoan, thông minh, nhanh nhẹn và trưởng thành hơn nhiều so với tuổi. Hết hè này Duy lên lớp 8.

"Mỗi lần xuống thành phố nhập viện, cố gắng lắm bố cũng chỉ vay được 400.000-500.000 đồng cho 2 mẹ con chi phí thôi. Những ngày ở bệnh viện hôm nào có cơm, cháo từ thiện là mẹ con cháu vui lắm", Duy chia sẻ.

Ông Ngân Văn Chiến, Trưởng xóm Tiến Thành, xã Châu Thành cho biết, bệnh tật bủa vây dồn gia đình chị Hiền vào cảnh vô cùng khó khăn, là hộ nghèo của xã.

Căn nhà nhỏ xíu nằm dưới chân đồi là nơi trú ngụ của 7 con người (Ảnh: Nguyễn Phê).

"Anh Nàng là chỗ dựa duy nhất cho cả gia đình nhưng không có việc làm ổn định. Vợ bệnh hiểm nghèo, liệt nửa người. Bố mẹ anh Nàng bị tai biến, đi lại khó khăn, mù một mắt. Bà nội đã ngoài 80", ông Chiến chia sẻ.

Chia tay phóng viên, đôi mắt Duy ngấn lệ như cầu cứu: "Nhìn mẹ thế này cháu buồn và thương lắm. Cháu ước mẹ được điều trị dài ngày để có cơ hội chữa lành đôi chân. Cháu khẩn cầu mong các bác các cô thương mẹ cháu với".

Mọi sự ủng hộ, giúp đỡ mã số 5279 xin gửi về:

1. Chị Ngân Thị Hiền (mẹ em Duy)

Địa chỉ: Xóm Tiến Thành, xã Châu Thành, huyện Quỳ Hợp, Nghệ An

ĐT: 0845032730

Số tài khoản: 5101454412, ngân hàng BIDV (Ngân Thị Hiền).

2. Báo Dân trí

Số 2, Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490

Email: nhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

(nội dung chuyển khoản ghi: ủng hộ MS 5279)

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK: Báo Dân trí

Số TK: 1017378606

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name: Bao Dan tri

Account Number: 1017780241

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản EUR tại Vietcombank:

Account Name: Bao Dan tri

Account Number: 1022601465

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (Vietcombank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 126000081304

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản: Báo Dân trí

Số Tài khoản: 26110002631994

Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam- Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ: Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

ĐT: 0436869656.

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Dân trí

Số TK: 0231195149383

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Dân trí

- Số tài khoản VNĐ: 1400206035022

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ.

* Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB)

- Tên tài khoản: Báo Dân trí

- Số tài khoản VNĐ: 1017589681

- Chi nhánh Hà Nội.

* Tại Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB)

- Tên tài khoản: Báo Dân trí

- Số tài khoản VNĐ: 333556688888

- Chi nhánh Đông Đô - Phòng GD Thanh Xuân

3. Văn phòng đại diện của báo:

- VP Đà Nẵng: Số 1 Lê Duẩn, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

Tel: 0236. 3653 725

- VP TPHCM: Số 51 - 53, Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM.

Tel: 028. 3517 6331 (trong giờ hành chính) hoặc số hotline 0974567567

- VP Thanh Hóa: Số 02 Nhà Thờ, phường Trường Thi, TP Thanh Hóa

Tel: 0914.86.37.37

- VP Cần Thơ: Số 2, Đại lộ Hòa Bình, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

Tel: 0292.3.733.269