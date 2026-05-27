Khởi công 2 nhà Nhân ái ở Tây Ninh: "Con cái tôi có nơi học hành ổn định"

Ngày 27/5, báo Dân trí phối hợp với UBND xã Tân Long (Tây Ninh) tổ chức Lễ khởi công 2 căn nhà Nhân ái tặng 2 hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn là gia đình ông Lê Văn Gắn (52 tuổi, ngụ ấp 3) và ông Nguyễn Quốc Ly (47 tuổi, ngụ ấp 4).

Tổng kinh phí xây dựng 2 căn nhà hơn 170 triệu đồng, do bạn đọc báo Dân trí trong và ngoài nước ủng hộ.

Đại diện báo Dân trí và ông Nguyễn Hữu Tâm, Phó Chủ tịch UBND xã Tân Long, trao bảng tượng trưng số tiền bạn đọc hỗ trợ gia đình ông Ly và ông Gắn xây nhà Nhân ái (Ảnh: Minh Huy).

Trong đó, ông Gắn được bạn đọc hỗ trợ 80.100.933 đồng thông qua bài viết "Người đàn ông suýt mất một chân và gia đình ao ước không phải trốn gầm bàn"; gia đình ông Ly nhận được 93.055.328 đồng qua bài viết “Nhà xiêu vẹo hơn 10 năm, cha bệnh tật bất lực nhìn con học dưới mái nhà dột nát".

Nhà cũ của ông Gắn và ông Ly đều dựng bằng cây, vách và mái lợp tôn kết hợp lá dừa nước, nền đất sét. Sau hơn 20 năm sử dụng, cả 2 căn nhà đã xuống cấp nghiêm trọng, có nguy cơ đổ sập khi mưa gió. Ông Gắn và ông Ly là lao động chính trong gia đình nhưng thu nhập bấp bênh.

Năm 2025, ông Gắn bị mảnh thép đâm vào chân trái khi đi cưa cây, dẫn đến nhiễm trùng nặng, nguy cơ phải cắt bỏ chân. Sau 5 tháng điều trị, ông giữ được chân nhưng đi lại khó khăn. Toàn bộ số tiền tích góp để xây nhà trước đó phải dùng để đóng viện phí, gia đình còn nợ hơn 10 triệu đồng.

Trong khi đó, ông Ly mắc bệnh cột sống nhiều năm, mất khả năng lao động nặng. Thu nhập của gia đình phụ thuộc hoàn toàn vào đồng lương công nhân hơn 5 triệu đồng/tháng của vợ ông.

Báo Dân trí khởi công 2 căn nhà Nhân ái ở Tây Ninh (Video: An Huy).

Nhận kinh phí xây nhà mới, ông Gắn xúc động cho biết, đây là số tiền rất lớn đối với gia đình ông và không biết đến bao giờ mới có thể tích góp được.

“Tôi rất cảm ơn tấm lòng tương thân tương ái của bạn đọc báo Dân trí. Nhận được sự hỗ trợ từ quý bạn đọc, tôi rất vui mừng. Hôm nay, tôi sẽ bắt tay dựng lại căn nhà để ổn định cuộc sống trước mùa mưa”, ông Gắn nói.

Ông Ly cũng gửi lời cảm ơn đến bạn đọc báo Dân trí đã chung tay giúp đỡ gia đình có kinh phí xây dựng lại căn nhà dột nát.

“Sáng nay, tôi đã mua trái cây về cúng và làm lễ động thổ xây dựng nhà mới. Nếu không có quý bạn đọc đồng hành, không biết đến bao giờ mới có cơ hội dựng lại căn nhà, để con cái tôi có nơi học hành ổn định”, ông Ly chia sẻ.

Tổng kinh phí xây nhà Nhân ái của ông Ly và ông Gắn được bạn đọc ủng hộ là hơn 170 triệu đồng (Ảnh: An Huy).

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Nguyễn Hữu Tâm, Phó Chủ tịch UBND xã Tân Long (Tây Ninh), cho biết, hộ ông Ly và ông Gắn là những trường hợp đặc biệt khó khăn tại địa phương.

Theo ông Tâm, sau khi sáp nhập chính quyền 2 cấp, địa phương còn khoảng hơn 100 hộ nghèo và cận nghèo. Thời gian qua, xã đã vận động nhiều mạnh thường quân chung tay hỗ trợ người dân khó khăn.

“Bạn đọc báo Dân trí đã giúp đỡ được 2 hộ dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, góp phần cùng địa phương thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội. Địa phương hiện vẫn còn nhiều hộ khó khăn khác, rất mong quý báo và bạn đọc tiếp tục đồng hành hỗ trợ người dân”, ông Tâm nói.