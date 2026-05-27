Bốn trẻ thơ không còn tiếng mẹ gọi sau bi kịch gia đình

Bi kịch gia đình giáng nỗi đau lên 4 đứa trẻ

Trong căn nhà nhỏ trống hoác ở bản Yên Hợp, xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị, cậu học trò Cao Đinh Thanh San (SN 2015), trú tại bản Yên Hợp, xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị ngồi lặng ở góc giường, đôi mắt đỏ hoe nhìn lên bàn thờ mẹ còn vương mùi khói hương.

Thỉnh thoảng, San lại quay sang ôm đứa em nhỏ đang khóc đòi mẹ vào lòng rồi khẽ dỗ dành. Bi kịch gia đình khiến cậu bé lớp 5 cùng 3 em bỗng chốc mất đi cả bố lẫn mẹ. Các em của San lần lượt là Đinh Nam Dương (SN 2019), Đinh Quang Vũ (SN 2022) và Đinh Hải Băng (SN 2024).

Cậu học trò nghèo Cao Đình Thanh San và 3 đứa em của mình (Ảnh: Tiến Thành).

Bà Cao Thị Sự (SN 1971), bà ngoại của 4 đứa trẻ ngồi lặng bên hiên nhà, gương mặt hốc hác sau nhiều đêm thức trắng. Người phụ nữ lam lũ ấy giờ trở thành chỗ dựa duy nhất của 4 đứa cháu sau biến cố đau lòng.

Theo bà Sự, cách đây hơn chục năm, con gái bà là chị C.T.S. (SN 1995) kết hôn với anh Đ.X.T. (SN 1997) trú cùng xã và có với nhau 4 người con. Những năm gần đây, cuộc sống vợ chồng chị S. xuất hiện nhiều khúc mắc, sau đó ly hôn.

Đầu tháng 5, người thân bàng hoàng phát hiện chị S. qua đời tại nhà riêng với nhiều vết thương trên cơ thể. Hai ngày sau, anh T. cũng được phát hiện đã tử vong trong khu vực rừng thuộc xã Kim Phú. Vụ việc đang được cơ quan chức năng làm rõ, nhưng bi kịch xảy ra đã để lại khoảng trống không gì bù đắp nổi đối với 4 con thơ.

Bà Sự cố gắng dỗ dành cháu gái đang khóc đòi mẹ (Ảnh: Tiến Thành).

“Thằng lớn nó biết chứ mấy em còn nhỏ chưa hiểu chuyện gì xảy ra, nhất là bé út 2 tuổi. Có tiếng xe máy hay ai đến là cháu cứ chạy ra ngóng rồi gọi mẹ, đêm giật mình tỉnh giấc cứ đòi mẹ, tôi phỉnh mãi mới nín”, bà Sự nghẹn giọng nói.

Những ngày qua, người dân trong bản thay nhau đến thăm hỏi, động viên bà Sự và các cháu nhỏ. Người cho ít gạo, người mang gói mì tôm, hộp sữa. Tiếng khóc gọi mẹ non nớt của những đứa trẻ cứ day dứt vang lên khiến ai chứng kiến cũng không khỏi nghẹn lòng.

Tương lai mịt mờ

Là anh lớn trong nhà, từ sau biến cố, cậu bé Cao Đinh Thanh San buộc phải trưởng thành sớm hơn tuổi. San lặng lẽ phụ bà ngoại trông các em, dỗ ăn, ru ngủ mỗi khi các em khóc đòi mẹ.

Cậu bé San và 2 đứa em bên bàn thờ người mẹ quá cố (Ảnh: Tiến Thành).

Người thân kể rằng hôm đưa tang mẹ, San đứng nép phía sau đám đông, hai tay nắm chặt vạt áo đến run lên. Cậu bé cố cắn môi để không bật khóc, nhưng đến lúc quan tài chuẩn bị hạ huyệt, San bất ngờ lao tới rồi òa khóc: “Mẹ ơi, dậy về với con đi, đừng bỏ chúng con!”.

Từ hôm ấy, San ít nói hơn hẳn. Thi thoảng, cậu lại đến trước bàn thờ, đứng nhìn chằm chằm vào bức di ảnh của mẹ rất lâu, đôi mắt đỏ hoe và đượm buồn. San hiểu rõ, từ nay sẽ không còn người mẹ tảo tần trở về sau mỗi buổi làm thuê, không còn tiếng mẹ gọi mấy anh em vào ăn cơm, hay ôm mấy đứa nhỏ vào lòng mỗi đêm nữa.

“Cháu nhớ mẹ lắm, nhưng mẹ không về với anh em cháu được nữa rồi…”, San lí nhí nói, đôi mắt đỏ hoe rồi cúi gằm mặt xuống như cố giấu những giọt nước mắt đang chực trào ra.

Bữa cơm trưa của 2 đứa trẻ chỉ có canh rau (Ảnh: Tiến Thành).

Theo người dân địa phương, chị S. là người phụ nữ hiền lành, chịu thương chịu khó. Sau khi ly hôn, chị một mình gồng gánh nuôi 4 con nhỏ. Không có nghề nghiệp ổn định, người phụ nữ trẻ ai thuê gì làm nấy. Hôm lên rẫy bóc vỏ keo, hôm đi nhổ cỏ thuê, có khi theo người trong bản phụ hồ kiếm vài trăm nghìn đồng.

“Cuộc sống khó khăn nhưng S. luôn cố gắng để lo cho 4 đứa con. Không ai ngờ rằng cuộc đời em ấy lại khép lại trong đau đớn đến vậy”, chị Cao Thị Hai, một người họ hàng của chị S., xót xa nói.

Ông Hoàng Thanh Bình, Phó Chủ tịch UBND xã Kim Phú cho biết, gia đình bà Sự và con gái là chị S. đều thuộc diện hộ nghèo của địa phương và sống gần nhau. Căn nhà các con chị S. đang ở cũng do chính quyền hỗ trợ vào năm 2025. Sau khi chị S. mất, bà Sự chuyển qua sống cùng các cháu nhỏ.

4 đứa trẻ mồ côi đang sống trong căn nhà nhỏ do địa phương hỗ trợ (Ảnh: Tiến Thành).

Theo ông Bình, chính quyền địa phương cùng các đoàn thể đã đến hỗ trợ gia đình lo hậu sự cho chị S., đồng thời vận động thêm nguồn lực để giúp các cháu nhỏ ổn định cuộc sống.

“Điều khiến chúng tôi day dứt nhất là cả 4 cháu còn quá nhỏ, tương lai phía trước rất chông chênh. Trong khi đó, hoàn cảnh của bà ngoại cũng hết sức khó khăn, tuổi đã cao nên việc chăm lo cho các cháu về lâu dài sẽ rất vất vả. Địa phương đang tính phương án đảm bảo các cháu có điều kiện tiếp tục học tập và ổn định cuộc sống”, ông Bình chia sẻ.