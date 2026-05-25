Hơn 900 triệu đồng tiếp sức anh Bằng bị bỏng khi chữa cháy rừng

Bạn đọc Dân trí tiếp tục giúp đỡ anh Bằng bị bỏng nặng khi chữa cháy rừng (Video: Hương Hồng).

Ngày 25/5, báo Dân trí phối hợp cùng Bệnh viện Bỏng Quốc gia Lê Hữu Trác thăm và trao biển biểu trưng số tiền 299.775.677 đồng tới gia đình anh Lò Văn Bằng (SN 2001, trú tại xã Na Sang, tỉnh Điện Biên).

Đây là số tiền bạn đọc Dân trí tiếp tục giúp đỡ anh Bằng thông qua tài khoản của báo. Toàn bộ số tiền trên đã được kết chuyển tới tài khoản chị Khà Thị Quỳnh (vợ anh Bằng) trước đó để phục vụ việc điều trị.

Chị Khà Thị Quỳnh cùng các y, bác sĩ trân trọng đón nhận số tiền 299.775.677 đồng bạn đọc Dân trí tiếp tục giúp đỡ (Ảnh: Hương Hồng).

Trước đó, ngày 13/4, tại Bệnh viện Bỏng Quốc gia, báo Dân trí đã trao nóng số tiền 100.049.000 đồng tới gia đình anh Bằng, giúp anh kịp thời có kinh phí điều trị.

Chị Quỳnh cho biết, bên cạnh số tiền bạn đọc hỗ trợ thông qua báo Dân trí, trực tiếp tại bệnh viện và qua tài khoản cá nhân, gia đình nhận được hơn 500 triệu đồng từ các nhà hảo tâm trong và ngoài nước.

Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại, gia đình anh Lò Văn Bằng đã được hỗ trợ hơn 900 triệu đồng.

Sau hơn 1 tháng điều trị tích cực, anh Bằng đã trải qua nhiều ca phẫu thuật lớn. Để giữ tính mạng cho bệnh nhân, các bác sĩ buộc phải cắt bỏ cả 2 chân của anh.

Trước đó, ngày 13/4, báo Dân trí đã trao nóng số tiền 100.049.000 đồng tới chị Khà Thị Quỳnh (Ảnh: Hương Hồng).

Người cựu quân nhân từng lao vào biển lửa chữa cháy rừng nay nằm bất động giữa chằng chịt dây truyền dịch và máy móc hỗ trợ. Những vùng da bỏng sâu vẫn cần điều trị, chăm sóc đặc biệt mỗi ngày.

“Có lúc, em tưởng vợ chồng không vượt qua nổi. May nhờ chính quyền địa phương, báo Dân trí, bạn đọc, nhà hảo tâm và các y, bác sĩ, luôn ở bên động viên, giúp đỡ nên em mới có thêm hy vọng để tiếp tục chữa cho chồng”, chị Quỳnh nghẹn ngào nói.

Người vợ trẻ cho biết, chi phí điều trị của anh Bằng hiện khoảng 10-20 triệu đồng mỗi ngày. Dù đã được Bảo hiểm y tế hỗ trợ, gia đình vẫn đối diện áp lực rất lớn vì hành trình điều trị còn kéo dài.

Những ngày qua, chị Quỳnh luôn túc trực tại bệnh viện. Đêm xuống, người vợ trẻ tranh thủ chợp mắt ngoài hành lang rồi lại tất tả vào phòng bệnh chăm chồng. Ở quê nhà Điện Biên, con nhỏ mới hơn 1 tuổi của anh chị phải gửi người thân chăm sóc.

Đón nhận sự hỗ trợ quý báu, chị Quỳnh xúc động gửi lời cảm ơn tới bạn đọc báo Dân trí và các nhà hảo tâm đã đồng hành cùng gia đình suốt thời gian qua.

“Em không biết nói gì hơn ngoài lời cảm ơn sâu sắc tới báo Dân trí, bạn đọc, cô bác, anh chị và các y, bác sĩ đã thương vợ chồng em. Nhờ mọi người mà anh Bằng có thêm cơ hội được tiếp tục chữa trị”, chị Quỳnh xúc động nói.

Anh Bằng đã trải qua phẫu thuật cắt bỏ 2 chân để giữ mạng sống, hiện tiếp tục điều trị tích cực (Ảnh: Hương Hồng).

Anh Nguyễn Trung Tơn, Hành chính trưởng khoa Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Bỏng Quốc gia Lê Hữu Trác, chia sẻ: “Chúng tôi rất cảm ơn báo Dân trí cùng đông đảo bạn đọc đã kịp thời đồng hành, hỗ trợ bệnh nhân. Sự sẻ chia ấy không chỉ giúp giảm gánh nặng chi phí điều trị mà còn tiếp thêm động lực rất lớn cho gia đình và đội ngũ y, bác sĩ”.

Theo các bác sĩ, thời gian tới anh Bằng vẫn cần điều trị tích cực, chăm sóc chống nhiễm khuẩn, phục hồi chức năng cùng nhiều can thiệp y tế khác với chi phí tốn kém.

Dù đã nhận được sự chung tay quý báu từ cộng đồng, hành trình điều trị của anh Bằng vẫn còn nhiều khó khăn phía trước.

Sự đồng hành của bạn đọc sẽ tiếp tục là nguồn động viên, để anh Bằng có thêm cơ hội vượt qua giai đoạn điều trị đầy thử thách, sớm trở về với gia đình.