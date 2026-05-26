Khởi công nhà Nhân ái tặng gia đình bị hỏa hoạn ở Lâm Đồng

Ngày 25/5, báo Dân trí phối hợp cùng Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo, người khuyết tật và Bảo vệ quyền trẻ em Lâm Đồng (Hội Bảo trợ Lâm Đồng), UBND xã Cát Tiên 3 tổ chức Lễ khởi công nhà Nhân ái tặng gia đình chị Đỗ Thị Thắm (SN 1995, trú tại thôn Tiến Thắng, xã Cát Tiên 3, tỉnh Lâm Đồng).

Chị Đỗ Thị Thắm là nhân vật trong bài viết “Ngôi nhà hóa tro, chồng bỏng 59%: 3 mẹ con trắng tay sau đêm cháy" đăng trên báo Dân trí.

Mẹ của anh Dương Lưu Chiến nhận bảng tượng trưng số tiền 179.323.408 đồng do bạn đọc Dân trí ủng hộ (Ảnh: Văn Minh).

Sau khi bài viết được đăng tải, bạn đọc, nhà hảo tâm đã ủng hộ gia đình chị Thắm hơn 179 triệu đồng.

Hội Bảo trợ tỉnh Lâm Đồng cũng chung tay, trao tiền hỗ trợ từ nhà hảo tâm đến gia đình chị Thắm 50 triệu đồng; Chi hội An Lạc Hạnh (Hội Bảo trợ tỉnh Lâm Đồng) trao 30 triệu đồng; UBND xã Cát Tiên 3 vận động quyên góp, hỗ trợ gia đình chị Thắm 60 triệu đồng.

Như vậy, đến nay, gia đình chị Đỗ Thị Thắm được bạn đọc, nhà hảo tâm hỗ trợ tổng cộng gần 320 triệu đồng.

Ông Nguyễn Văn Lực, Chủ tịch Hội Bảo trợ tỉnh Lâm Đồng, cho biết, căn nhà của vợ chồng chị Đỗ Thị Thắm và anh Dương Lưu Chiến bị hỏa hoạn, cháy rụi. Vì nỗ lực lấy lại khoản tiền gia đình tích góp, anh Chiến không may ngã vào lửa, bị bỏng nặng.

Khởi công nhà Nhân ái tặng cặp vợ chồng kém may mắn ở Lâm Đồng (Video: Minh Hậu).

“Với sự quan tâm của bạn đọc báo Dân trí, hôm nay gia đình anh Dương Lưu Chiến nhận được khoản tiền khá lớn để xây lại căn nhà. Cùng với báo Dân trí, Hội Bảo trợ, Chi hội An Lạc Hạnh, UBND xã Cát Tiên 3 cũng đồng hành, trao khoản tiền hỗ trợ đến gia đình. Với số tiền hỗ trợ, gia đình anh Chiến sẽ xây dựng căn nhà mới để sớm có nơi ở ổn định”, ông Nguyễn Văn Lực chia sẻ.

Theo ông Nguyễn Đình Lập, Phó Chủ tịch UBND xã Cát Tiên 3, sau khi xảy ra hỏa hoạn, vợ chồng anh Dương Lưu Chiến rơi vào cảnh trắng tay. Để hỗ trợ gia đình, chính quyền địa phương đã tạo điều kiện để 2 con trai của anh Chiến tiếp tục được đến trường. Đồng thời, chính quyền địa phương thăm hỏi, động viên, thực hiện chương trình kêu gọi ủng hộ, giúp gia đình anh Chiến có vượt qua hoạn nạn.

Cùng với báo Dân trí, Hội Bảo trợ Lâm Đồng, Chi hội An Lạc Hạnh (Hội Bảo trợ Lâm Đồng) trao bảng tượng trưng và tiền mặt đến gia đình chị Đỗ Thị Thắm (Ảnh: Minh Hậu).

“Với số tiền gần 320 triệu đồng, gia đình anh Chiến sẽ xây căn nhà khoảng hơn 200 triệu đồng để đảm bảo điều kiện sinh hoạt. Phần còn lại, gia đình sẽ dành chi phí điều trị bệnh cho anh Chiến, làm vốn sản xuất”, ông Nguyễn Đình Lập thông tin.

Ông Dương Lưu Chắn, cha đẻ của anh Dương Lưu Chiến chia sẻ, ngày khởi công nhà Nhân ái, vợ của anh Chiến không có mặt ở nhà do đi làm ăn xa. Anh Chiến tuy được xuất viện để về nhà, nhưng không thể đi lại do sức khỏe chưa hồi phục hẳn.

“Nhờ sự hỗ trợ của các nhà hảo tâm mà hôm nay con chúng tôi có cơ hội được xây căn nhà mới, đảm bảo nơi ăn chốn ở. Gia đình chúng tôi xin chân thành cảm ơn đến báo Dân trí, Hội Bảo trợ tỉnh Lâm Đồng, chính quyền xã Cát Tiên 3 cùng nhà hảo tâm đã đồng hành, hỗ trợ gia đình trong lúc khốn khó”, ông Chắn chia sẻ.

Với khoản tiền hỗ trợ từ bạn đọc, nhà hảo tâm, gia đình anh Dương Lưu Chiến xây dựng căn nhà mới để đảm bảo cuộc sống (Ảnh: Minh Hậu).

Như báo Dân trí thông tin, vào khuya 23/3, căn nhà gỗ cũ kỹ của vợ chồng chị Đỗ Thị Thắm bất ngờ bốc cháy. Lúc này, vợ chồng chị Thắm cùng con nhỏ chạy ra ngoài thoát thân.

Khi rời khỏi căn nhà cháy, anh Chiến chợt nhớ khoản tiền bán bò, số tài sản giá trị duy nhất của gia đình còn để trong nhà nên gắng lết vào để lấy. Chị Thắm cùng con cố khuyên can, kéo anh Chiến rời căn nhà nhưng bất thành, anh Chiến ngã vào lửa, bỏng 59% cơ thể.

Anh Chiến vốn là người bị khuyết tật, chị Thắm là người sức khỏe tinh thần không được tốt. Sau khi kết hôn, cặp vợ chồng sinh 2 con trai. Hàng ngày, chị Thắm và anh Chiến làm thuê, cuốc mướn cho các hộ dân trong vùng, kiếm tiền mưu sinh.