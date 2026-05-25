Người dân trên đỉnh Tây Côn Lĩnh đếm từng ngày cây cầu mơ ước hoàn thành

Những ngày này, tại công trường xây dựng cầu Dân trí bắc qua suối Nậm Má (thôn Thác Hùng, xã Cao Bồ, tỉnh Tuyên Quang), đơn vị thi công đang khẩn trương hoàn thiện các hạng mục cuối cùng để sẵn sàng cho ngày khánh thành cây cầu mơ ước.

Cầu Thác Hùng sắp hoàn thiện (Ảnh: Thế Hưng).

Trao đổi với phóng viên báo Dân trí, ông Nguyễn Văn Dương, Chủ tịch UBND xã Cao Bồ, cho biết, đến thời điểm hiện tại, công trình đã hoàn thành khoảng 85% khối lượng.

“Phần chính của cây cầu cơ bản đã hoàn thiện. Hiện công trình còn các hạng mục như khu vực bảo vệ 2 mố cầu và đường dẫn 2 bên cầu”, ông Dương thông tin.

Theo lãnh đạo địa phương, hạng mục bảo vệ 2 mố cầu là phần thi công quan trọng nhằm đảm bảo an toàn cho công trình trong mùa mưa lũ. Tuy nhiên, việc triển khai hạng mục này phụ thuộc nhiều vào điều kiện thời tiết.

Các hạng mục còn lại đang được gấp rút hoàn thiện (Ảnh: Thế Hưng).

“Để thi công phần bảo vệ 2 mố cầu cần thời tiết khô ráo, lưu lượng nước suối thấp. Những ngày qua, trên địa bàn liên tục có mưa nên đơn vị thi công chưa thể thực hiện”, ông Dương cho biết thêm.

Bên cạnh đó, phần đường dẫn 2 đầu cầu cũng đang được địa phương và đơn vị thi công phối hợp triển khai. Dù thời tiết không thuận lợi, công trường vẫn duy trì nhân lực để tranh thủ triển khai các phần việc có thể thực hiện, nhằm đảm bảo tiến độ chung của dự án.

Địa phương và đơn vị thi công đang khẩn trương hoàn thiện, sẵn sàng cho ngày khánh thành cầu vào 1/6 (Ảnh: Thế Hưng).

“Địa phương đang sát sao để đẩy nhanh tiến độ ngay khi thời tiết thuận lợi. Nếu không có biến động lớn về mưa lũ, công trình dự kiến sẽ hoàn thành trước ngày 1/6.

Bà con mong từng ngày cây cầu hoàn thiện để không còn nơm nớp lo mỗi khi mưa lớn. Những gia đình có con tuổi đi học càng mong công trình sớm đưa vào sử dụng để các cháu đi lại an toàn hơn”, ông Dương chia sẻ.

Theo ông Dương, cây cầu này được người dân dựng lần đầu cách đây hơn 40 năm trước. Trải qua các mùa mưa lũ, cầu nhiều lần bị cuốn trôi rồi lại được chắp vá, sửa chữa tạm thời.

Năm 2022, cây cầu được gia cố bằng khung sắt, mặt cầu lát tôn mỏng chỉ rộng khoảng 1,3m. Tuy nhiên, đến năm 2023, lũ lớn tiếp tục cuốn trôi một nhịp cầu, khiến giao thông bị chia cắt, học sinh không thể đến trường, người dân gặp nhiều khó khăn trong vận chuyển nông sản.

Người dân rất mong ngày cây cầu hoàn thành (Ảnh: Thế Hưng).

Đến năm 2024, hoàn lưu bão Yagi khiến nước lũ từ đầu nguồn đổ về cuồn cuộn, cây cầu một lần nữa bị dòng nước dữ cuốn phăng. Người dân trong thôn lại phải tự góp công, góp vật liệu dựng cầu tạm để đi lại.

Với người dân nơi “nóc nhà Đông Bắc”, cây cầu mới không chỉ giúp việc đi lại thuận tiện hơn mà còn mở ra hy vọng về cuộc sống ổn định sau nhiều năm thường xuyên bị chia cắt bởi mưa lũ.

Trước đó, Lễ khởi công cầu Dân trí tại thôn Thác Hùng được tổ chức vào tháng 9/2025 với sự tham dự của lãnh đạo báo Dân trí, đại diện Tổng Công ty May 10 cùng chính quyền địa phương và đông đảo người dân xã Cao Bồ.

Cầu Dân trí tại thôn Thác Hùng được xây dựng từ nguồn kinh phí hơn 1,67 tỷ đồng do bạn đọc báo Dân trí cùng các nhà hảo tâm chung tay đóng góp, trong đó Tổng Công ty May 10 hỗ trợ 800 triệu đồng.