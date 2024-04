Sự sống mong manh của nữ sinh xinh đẹp sau vụ tai nạn kinh hoàng

Người mẹ nghèo cầu xin sự sống cho con gái

Qua cuộc điện thoại ngắn ngủi, chị Lê Thị Xuân Lý (SN 1986, trú tại xóm 6, xã Nghi Mỹ, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An) nghẹn ngào: "Các anh cứu con gái em với! Để thế này, em sợ sẽ mất con lắm!". Giọng của người mẹ lạc đi, chị như đang cố bám víu vào những hi vọng.

Con gái chị Lý là cháu Lê Thị Ngân (học sinh lớp 11C2, Trường THPT Nghi Lộc II) vốn là một nữ sinh xinh đẹp, hiền lành. Ngân cũng thường xuyên tham gia các hoạt động đoàn, được thầy cô và bạn bè yêu mến.

Tai họa ập đến vào một buổi trưa trước Tết Nguyên đán 2024. Trên đường đi học về, chiếc xe đạp điện của Ngân không may xảy ra va chạm với xe máy. Vụ tai nạn khiến nữ sinh bất tỉnh tại chỗ. Ngân được đưa đến bệnh viện cấp cứu ngay sau đó.

Người mẹ đang làm công nhân nghe tin vội chạy tới bệnh viện. Đến nơi, chị Lý chết lặng khi nhìn con gái nằm bất động trên giường bệnh, toàn thân bê bết máu.

Vì vết thương quá nặng, Ngân được chuyển lên tuyến trên điều trị. Khi được bác sĩ thông báo, con gái chấn thương vỡ sọ não, vỡ xương chậu… tiên lượng xấu, chị Lý lịm đi.

Không đành đưa con gái về nhà, dù chỉ còn 1% sự sống, người mẹ xin các bác sĩ cứu lấy con mình. Sau đó, Ngân được phẫu thuật, điều trị đặc biệt trong suốt thời gian dài. Một phần xương sọ não bị vỡ của Ngân được gửi ra Hà Nội để bảo quản, chờ ngày cấy ghép lại.

Lúc nào người mẹ cũng túc trực ngoài căn phòng đặc biệt để cùng con giành giật sự sống. Anh em, họ hàng chỉ cần cuộc gọi, lập tức đến bệnh viện để tiếp máu, giúp Ngân giữ lại từng nhịp thở. Điều diệu kỳ đã đến khi các chỉ số sinh tồn của Ngân dần ổn định.

Tết Nguyên đán vừa qua là những ngày cả xóm 6, xã Nghi Mỹ nghĩ về Ngân. Bà con chung sức, vận động con em đi làm ăn xa góp tiền để gia đình có thêm chi phí điều trị cho Ngân.

Thầy cô, bạn học ở Trường THPT Nghi Lộc II cũng chung tay giúp đỡ gia đình trong lúc khó khăn nhất. Ai cũng cầu mong Ngân sẽ tỉnh lại, tiếp tục được sống, được đến trường.

Bây giờ mẹ biết lấy gì để cứu con

Ông Ngô Sỹ Thịnh, Xóm trưởng Xóm 6, xã Nghi Mỹ, cho biết hoàn cảnh gia đình cháu Ngân hết sức khó khăn. Cháu Ngân ngoan ngoãn, hiền lành, nhanh nhẹn nên ai cũng yêu quý. Nghe tin cháu gặp tai nạn, chi phí điều trị rất lớn, nhân dân trong xóm, các tổ chức đoàn thể địa phương đã cùng nhau quyên góp giúp đỡ gia đình.

Sau ca phẫu thuật sọ não, nữ sinh tiếp tục có những biến chứng phức tạp nên quá trình điều trị kéo dài. Điều kỳ diệu đã đến khi nữ sinh tỉnh lại. Tuy nhiên, sức khỏe vẫn rất yếu, vì thế phần xương chậu bị vỡ, các tổn thương khác chưa thể phẫu thuật.

"Thời gian điều trị trong phòng đặc biệt, mỗi ngày chỉ riêng tiền thuốc đã hơn 10 triệu đồng, chưa kể chi phí phẫu thuật, viện phí. Tôi làm công nhân, chồng thì làm thợ đóng cốt pha nên lương cũng chẳng được là bao. Đến bây giờ, chi phí điều trị, phẫu thuật cho con cũng đã hơn 500 triệu đồng rồi, không biết vay đâu ra tiền nữa nên đành xin đưa cháu về nhà một thời gian", chị Lý nghẹn ngào chia sẻ.

Hơn ai hết, chị Lý hiểu những nguy hiểm khi đưa con về nhà. Bởi sức khỏe của Ngân rất yếu, có thể chuyển biến xấu bất cứ lúc nào. Đó cũng là quyết định khó khăn nhất trong của người mẹ, lòng chị đau như cắt nhưng chẳng còn cách nào khác.

Ngân giờ đây chỉ nằm một chỗ, tinh thần khá tỉnh táo nhưng chưa thể nói chuyện và ăn uống bình thường. Hàng ngày, chị Lý bơm thức ăn cho con bằng ống. Ngân cũng được thông nội khí quản ở cổ vì thở rất khó khăn, hay bị sục đờm.

Chị Lý lúc nào cũng ở bên con. Từng nhịp thở yếu ớt của con gái khiến ruột gan người mẹ như thắt lại. Đôi tay Ngân giờ chỉ còn lại lớp da bám lấy xương. Khuôn mặt Ngân cũng gầy khô, thay đổi hoàn toàn vì khuyết một phần xương sọ.

Ngân không nói được, nhưng em hiểu mọi hành động, lời nói của người xung quanh. Những cơn đau hành hạ khiến khuôn mặt gầy khô của Ngân nhăn lại. Ánh mắt nữ sinh nhìn mẹ không rời, như sợ mẹ không ở bên mình nữa.

Mọi chi tiêu trong gia đình, tiền thuốc, chi phí điều trị cho Ngân đều trông chờ vào những ngày công với số tiền ít ỏi của người bố là anh Ngô Trí Hà (SN 1980). Ngân đã có hi vọng sống, nhiều người khuyên cần sớm đưa cháu ra Hà Nội điều trị. Vợ chồng anh Hà cũng biết đó là cơ hội để con gái anh có thể tiếp tục được sống.

Nhưng để có thể đưa con gái ra Hà Nội điều trị, cần số tiền rất lớn. Ngân cũng cần phải trải qua quá trình điều trị dài với nhiều ca phẫu thuật tiếp theo. Nếu ở nhà, tính mạng của Ngân có thể gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào. Người mẹ nghèo ngồi gục xuống góc giường, bất lực, nước mắt lăn dài trên gò trên gò má...

Mọi sự ủng hộ, giúp đỡ mã số 5187 xin gửi về:

1. Chị Lê Thị Xuân Lý

Địa chỉ: Xóm 6, xã Nghi Mỹ, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An

Điện thoại liên hệ: 0866.416.759 - chị Lý

Số tài khoản: 100869576280, Ngân hàng Vietinbank Chi nhánh Nghệ An.

2. Báo Dân trí

Số 2, Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490

Email: nhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

(nội dung chuyển khoản ghi: ủng hộ MS 5187)

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK: Báo Dân trí

Số TK: 1017378606

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name: Bao Dan tri

Account Number: 1017780241

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản EUR tại Vietcombank:

Account Name: Bao Dan tri

Account Number: 1022601465

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (Vietcombank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 126000081304

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản: Báo Dân trí

Số Tài khoản: 26110002631994

Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam- Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ: Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

ĐT: 0436869656.

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Dân trí

Số TK: 0231195149383

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206035022

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ.

* Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB)

- Tên tài khoản: Báo Dân trí

- Số tải khoản VND: 1017589681

- Chi nhánh Hà Nội.

* Tại Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB)

- Tên tài khoản: Báo Dân trí

- Số tài khoản VND: 333556688888

- Chi nhánh Đông Đô - Phòng GD Thanh Xuân

3. Văn phòng đại diện của báo:

- VP Đà Nẵng: Số 1 Lê Duẩn, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

Tel: 0236. 3653 725

- VP TPHCM: Số 51 - 53, Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM.

Tel: 028. 3517 6331 (trong giờ hành chính) hoặc số hotline 0974567567

- VP Thanh Hóa: Lô 06, đại lộ Võ Nguyên Giáp, phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Tel: 0914.86.37.37

- VP Cần Thơ: Số 2, Đại lộ Hòa Bình, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

Tel: 0292.3.733.269