Sáng sớm, lo cho 2 con gái ăn xong, chị Lê Thị Hoa (29 tuổi, trú thôn 4, xã Quỳnh Hoa, Quỳnh Lưu, Nghệ An) vệ sinh, thay bỉm cho người chồng tai biến nằm một chỗ trên giường, dọn dẹp nhà cửa…

Đến giờ đi làm, chị Hoa nhờ mẹ chồng ở nhà bên cạnh qua chăm sóc chồng để đi làm. Cũng như bao ngày khác, chị vội vã đi mà không kịp ăn bữa sáng.

Chị Hoa kể, chồng chị là anh Hồ Sỹ Tài (31 tuổi) bị tai biến từ tháng 11 năm ngoái. Vì không còn khả năng vay mượn tiếp tục điều trị nên phải về nhà, nằm một chỗ, mọi sinh hoạt phụ thuộc vào người thân.

"Ở quê không có việc làm ổn định, anh ấy phải vào miền Nam làm công nhân, kiếm tiền hàng tháng gửi về cho vợ con. Tranh thủ những ngày không tăng ca, cuối tuần, chồng tôi học thêm bằng lái xe tải, mong muốn tìm được việc làm ổn định, thu nhập khá hơn để gia đình bớt khó khăn.

9 tháng trước, anh ấy xin lái xe chở vật liệu xây dựng cho công trình ở Đồng Nai. Công việc tuy vất vả nhưng lương cao hơn công nhân, ở lại hẳn công trình, không mất tiền phòng trọ nên vợ chồng tôi rất vui, phấn khởi, nào ngờ…", chị Hoa kể.

Sáng 27/11/2023, anh Tài thức dậy, chuẩn bị công việc như thường ngày, bất ngờ đau đầu dữ dội, nôn ói. Anh được đồng nghiệp phát hiện, đưa đi cấp cứu.

"Bác sĩ chẩn đoán anh ấy bị xuất huyết não, động viên gia đình chuẩn bị tinh thần vì không còn khả năng cứu chữa. Rồi anh may mắn dần tỉnh lại, phản xạ và nhận thức được nhưng liệt nửa người, đầu và tay cử động một cách khó khăn", chị Hoa chia sẻ.

Sau hơn 2 tháng điều trị tại bệnh viện, không còn khả năng để vay mượn thêm, người thân đành đưa anh Tài vượt hàng nghìn km về quê chấp nhận số phận.

Bà Nguyễn Thị Giang (63 tuổi, mẹ anh Tài) chia sẻ: "Vì cuộc sống khó khăn, con cái phải làm ăn xa nhà. Phận làm mẹ, tôi cũng chỉ mong các con khỏe mạnh, chăm lo làm ăn để vợ con bớt khổ. Nào ngờ, khi đi chúng khỏe mạnh, giờ trở về thân tàn ma dại như thế này đây.

Tôi đã vay mượn gần 300 triệu đồng rồi, giờ bất lực, đành để con ở nhà sống mòn trên giường. Đời vợ chồng tôi lam lũ, sống trông chờ mấy sào ruộng, giờ không biết xoay xở đâu để cứu con đây".

Gần nửa tháng nay, lo lắng về tiền sinh hoạt cho cả gia đình, thuốc thang, bỉm sửa cho chồng, tiền học của 2 con, lãi hàng tháng, chị Hoa đành nhờ bố mẹ chồng ở nhà chăm sóc chồng, đưa đón 2 con nhỏ đi học để xin đi làm công nhân cho một công ty giày da. Thế nhưng, mức lương 5 triệu đồng/tháng cũng không đủ để trang trải cuộc sống hàng ngày.

Gắng hết lực di chuyển chồng ngồi tựa người vào tường cho đỡ mỏi, chị Hoa cùng 2 con nhỏ là Hồ Thị Ngọc Bích (8 tuổi) và Hồ Thị Phương Thảo (5 tuổi) ngồi bên cạnh, xoa bóp đôi chân tê liệt của anh Tài. Bé Bích và Thảo kể cho bố nghe những câu chuyện ở trường, lớp. Dù không thể nói nhưng anh Tài cảm nhận được và là động lực để cố gắng từng ngày.

"Cháu ước bố khỏe mạnh lại như trước để mẹ và ông bà nội không buồn và khóc nhiều nữa. Cháu mong bố khỏe để đưa đón chị em cháu đi học như trước đây", bé Bích nói.

Chị Hoa cho biết, sức khỏe của chồng có tiến triển tốt. Bác sĩ khuyên nên nhập viện điều trị vật lý trị liệu, khả năng hồi phục sẽ rất cao. Thế nhưng, nợ nần chồng chất, 2 bên nội ngoại đều khó khăn, chị không còn cách xoay xở.

"Quá bất lực nên tôi cầu cứu đến báo Dân trí. Mong các nhà hảo tâm, bạn đọc thấu hiểu hoàn cảnh, giúp đỡ gia đình tôi. Tôi không mong trả bớt nợ nần, chỉ mong có tiền đưa chồng đi điều trị, sớm hồi phục để làm chỗ dựa cho 3 mẹ con. Chỉ cần chồng đi lại được, tôi nguyện cả đời này làm chỉ để trả nợ cũng cam lòng", chị Hoa khẩn cầu.

Thấy vợ khóc, anh Tài cũng khóc theo. Anh ngước nhìn vợ rồi cố gắng nói một điều gì đó. 2 dòng nước mắt người đàn ông bất hạnh lăn dài trên khuôn mặt.

Ông Hồ Sỹ Đắc, Trưởng thôn 4, xã Quỳnh Hoa cho biết, bệnh tật bủa vây khiến gia đình chị Hoa lâm cảnh khó khăn. Một mình chị vừa chăm chồng, nuôi con, gánh nặng nợ nần

"Địa phương, bà con thôn xóm cũng tạo điều kiện giúp đỡ, ủng hộ nhưng chỉ được phần nhỏ. Qua báo Dân trí, tôi rất mong độc giả hảo tâm quan tâm, giúp đỡ để anh Tài có thêm kinh phí tiếp tục điều trị cũng như giảm bớt gánh nặng cho gia đình, lo học hành cho 2 con nhỏ", ông Đắc chia sẻ.

Mọi sự ủng hộ, giúp đỡ mã số 5185 xin gửi về:

1. Chị Lê Thị Hoa

Địa chỉ: Thôn 4, xã Quỳnh Hoa, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An.

Điện thoại: 0967343336.

STK chị Lê Thị Hoa: 3600205617451, Ngân hàng Agribank.

2. Báo Dân trí

Số 2, Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490

Email: nhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

(nội dung chuyển khoản ghi: ủng hộ MS 5185)

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK: Báo Dân trí

Số TK: 1017378606

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name: Bao Dan tri

Account Number: 1017780241

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản EUR tại Vietcombank:

Account Name: Bao Dan tri

Account Number: 1022601465

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (Vietcombank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 126000081304

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản: Báo Dân trí

Số Tài khoản: 26110002631994

Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam- Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ: Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

ĐT: 0436869656.

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Dân trí

Số TK: 0231195149383

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206035022

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ.

* Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB)

- Tên tài khoản: Báo Dân trí

- Số tải khoản VND: 1017589681

- Chi nhánh Hà Nội.

* Tại Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB)

- Tên tài khoản: Báo Dân trí

- Số tài khoản VND: 333556688888

- Chi nhánh Đông Đô - Phòng GD Thanh Xuân

3. Văn phòng đại diện của báo:

- VP Đà Nẵng: Số 1 Lê Duẩn, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

Tel: 0236. 3653 725

- VP TPHCM: Số 51 - 53, Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM.

Tel: 028. 3517 6331 (trong giờ hành chính) hoặc số hotline 0974567567

- VP Thanh Hóa: Lô 06, đại lộ Võ Nguyên Giáp, phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Tel: 0914.86.37.37

- VP Cần Thơ: Số 2, Đại lộ Hòa Bình, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

Tel: 0292.3.733.269