Tết Nhân ái 2026: Trao 40 suất quà tại phường Bạch Mai

Buổi trao quà diễn ra tại hội trường Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bạch Mai trong không khí ấm áp, trang trọng. Đại diện 40 hộ gia đình đã trực tiếp nhận phần quà là 500.000 đồng tiền mặt/suất do báo Dân trí trao tặng, từ nguồn ủng hộ của bạn đọc cả nước thông qua Chương trình Nhân ái.

Những phần quà được trao đúng dịp Tết cận kề, góp phần giúp các gia đình có thêm điều kiện chuẩn bị đón năm mới đủ đầy, ấm áp hơn.

Những phần quà của bạn đọc Dân trí được trao đúng thời điểm cận Tết, giúp các gia đình khó khăn có thêm điều kiện chuẩn bị đón năm mới (Ảnh: Hương Hồng).

Bà Nguyễn Thị Hương (68 tuổi), một trong những hộ được nhận quà, xúc động chia sẻ: “Tôi không dám mong nhiều. Có thêm khoản tiền này quý lắm, mua được cân thịt, ít hoa quả thắp hương cho ông nhà tôi…”.

Chị Trần Thị Mai, lao động tự do đang gặp khó khăn trong công việc, cho biết: “Những ngày này chi tiêu nhiều khoản, nhận được sự quan tâm hỗ trợ thế này, tôi rất biết ơn. Tết cũng thấy nhẹ lòng hơn”.

Theo đại diện địa phương, các hộ được trao quà đều là những gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường, được rà soát và lựa chọn kỹ lưỡng.

Ông Nguyễn Ngọc Phương, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Bạch Mai, thành phố Hà Nội, trao quà bạn đọc Dân trí tới người dân (Ảnh: Hương Hồng).

Phát biểu tại buổi trao quà, bà Tạ Thị Thanh Huyền, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bạch Mai, bày tỏ: “Chúng tôi trân trọng sự đồng hành của báo Dân trí và bạn đọc trong Chương trình Tết Nhân ái 2026.

Những phần quà được trao rất thiết thực, kịp thời, góp phần hỗ trợ các gia đình có thêm điều kiện đón xuân. Đây không chỉ là sự hỗ trợ về vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần ý nghĩa”.

Bà Huyền chia sẻ thêm, chính quyền địa phương luôn quan tâm, phối hợp với các tổ chức, đơn vị để chăm lo cho các hộ khó khăn, đặc biệt trong dịp lễ, Tết, nhằm đảm bảo mọi người dân đều được đón xuân trong không khí ấm áp, nghĩa tình.

Buổi trao quà diễn ra tại hội trường Ủy ban MTTQVN phường trong không khí ấm áp, trang trọng (Ảnh: CTV).

Buổi trao quà khép lại, các gia đình gửi lời cảm ơn tới bạn đọc Dân trí và chính quyền địa phương. Những phần quà có thể không lớn nhưng là sự kết nối của những tấm lòng nhân ái, góp thêm niềm tin và sự động viên để các gia đình vững vàng hơn trong năm mới.