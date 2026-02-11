Tết Nhân ái 2026: Trao 40 suất quà tại phường Bạch Mai
(Dân trí) - Chiều 11/2, báo Dân trí đã trao 40 suất quà tới các hộ có hoàn cảnh khó khăn tại phường Bạch Mai (TP Hà Nội), góp phần chia sẻ, động viên các gia đình dịp xuân về.
Buổi trao quà diễn ra tại hội trường Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bạch Mai trong không khí ấm áp, trang trọng. Đại diện 40 hộ gia đình đã trực tiếp nhận phần quà là 500.000 đồng tiền mặt/suất do báo Dân trí trao tặng, từ nguồn ủng hộ của bạn đọc cả nước thông qua Chương trình Nhân ái.
Những phần quà được trao đúng dịp Tết cận kề, góp phần giúp các gia đình có thêm điều kiện chuẩn bị đón năm mới đủ đầy, ấm áp hơn.
Bà Nguyễn Thị Hương (68 tuổi), một trong những hộ được nhận quà, xúc động chia sẻ: “Tôi không dám mong nhiều. Có thêm khoản tiền này quý lắm, mua được cân thịt, ít hoa quả thắp hương cho ông nhà tôi…”.
Chị Trần Thị Mai, lao động tự do đang gặp khó khăn trong công việc, cho biết: “Những ngày này chi tiêu nhiều khoản, nhận được sự quan tâm hỗ trợ thế này, tôi rất biết ơn. Tết cũng thấy nhẹ lòng hơn”.
Theo đại diện địa phương, các hộ được trao quà đều là những gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường, được rà soát và lựa chọn kỹ lưỡng.
Phát biểu tại buổi trao quà, bà Tạ Thị Thanh Huyền, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bạch Mai, bày tỏ: “Chúng tôi trân trọng sự đồng hành của báo Dân trí và bạn đọc trong Chương trình Tết Nhân ái 2026.
Những phần quà được trao rất thiết thực, kịp thời, góp phần hỗ trợ các gia đình có thêm điều kiện đón xuân. Đây không chỉ là sự hỗ trợ về vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần ý nghĩa”.
Bà Huyền chia sẻ thêm, chính quyền địa phương luôn quan tâm, phối hợp với các tổ chức, đơn vị để chăm lo cho các hộ khó khăn, đặc biệt trong dịp lễ, Tết, nhằm đảm bảo mọi người dân đều được đón xuân trong không khí ấm áp, nghĩa tình.
Buổi trao quà khép lại, các gia đình gửi lời cảm ơn tới bạn đọc Dân trí và chính quyền địa phương. Những phần quà có thể không lớn nhưng là sự kết nối của những tấm lòng nhân ái, góp thêm niềm tin và sự động viên để các gia đình vững vàng hơn trong năm mới.
Nhằm chung tay giúp người dân ở các địa bàn vừa trải qua thiên tai có cái Tết đoàn viên, sum họp, đủ đầy hơn, báo Dân trí phát động Chương trình Tết Nhân ái 2026 - Trao yêu thương và sẻ chia cùng 1.000 hộ dân vùng bão lũ.
Đối tượng thụ hưởng là các hộ gia đình đang sinh sống tại các tỉnh miền Bắc, miền Trung và Tây Nguyên vừa chịu thiệt hại nặng nề do bão lũ năm 2025, thuộc diện: Hộ nghèo, cận nghèo; gia đình chính sách, người già neo đơn, trẻ em mồ côi; các hộ dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bị mất nhà cửa, tài sản. Mỗi suất quà gồm 1 triệu đồng tiền mặt và 1 hộp bánh/mứt/kẹo trị giá 100.000 đồng.
Ngày 27/1 đến 7/2, báo Dân trí đã đại diện bạn đọc hảo tâm trao tặng 1.000 suất quà Tết Nhân ái đến 1.000 hộ gia đình đang sinh sống tại các tỉnh miền Bắc, miền Trung và Tây Nguyên vừa chịu thiệt hại nặng nề do bão lũ năm 2025.
Cụ thể, Cao Bằng (100 suất); Bắc Ninh (100 suất); Thái Nguyên (100 suất); Lào Cai (100 suất); Điện Biên (100 suất); Thanh Hóa (50 suất); Nghệ An (50 suất); Hà Tĩnh (50 suất); Quảng Trị (50 suất); Huế (50 suất); Đà Nẵng (50 suất); Quảng Ngãi (50 suất); Đắk Lắk (50 suất); Khánh Hòa (50 suất); Gia Lai (50 suất). Đối với 1.000 hộ dân ở 15 địa phương nói trên, báo Dân trí đã trao tặng mỗi hộ 1,1 triệu đồng do bạn đọc ủng hộ qua Chương trình Tết Nhân ái.
Ngoài ra, báo Dân trí đã trao 20 suất quà (1 triệu đồng/suất) tới người có công với cách mạng tại xã Mậu A, tỉnh Lào Cai; 100 suất quà Tết (500.000 đồng/suất) tới 100 hộ đặc biệt khó khăn ở địa bàn biên giới xã Yên Sơn, tỉnh Sơn La.
Chiều ngày 11/2, báo Dân trí trao 40 suất quà Tết Nhân ái (500.000 đồng/suất) tới 40 gia đình hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường Bạch Mai, thành phố Hà Nội.