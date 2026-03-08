Ngày vui bất ngờ của những đứa trẻ nghèo ở bản mờ sương

Trong chuỗi hoạt động thiện nguyện tại xã Tả Củ Tỷ (tỉnh Lào Cai), Công đoàn - Đoàn thanh niên báo Dân trí phối hợp cùng Đoàn thanh niên Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương và các nhà hảo tâm đã tổ chức chương trình vui chơi tập thể, tô tượng và tặng quà gần 200 học sinh Trường PTDTBT Tiểu học và Trung học cơ sở Tả Củ Tỷ 1.

Các hoạt động diễn ra tại Trung tâm Văn hóa - Thể thao xã Tả Củ Tỷ. Đây cũng là nơi tổ chức chương trình tư vấn sức khỏe cộng đồng dành cho người dân địa phương.

Bà Nguyễn Thị Nga, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Tả Củ Tỷ cho biết, đây là xã đặc biệt khó khăn của tỉnh Lào Cai, gồm 15 thôn, bản với gần 7.000 nhân khẩu. Toàn xã hiện có hơn 300 hộ nghèo, địa hình chia cắt khiến việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn.

Trong không gian hội trường giữa vùng cao còn nhiều thiếu thốn, những dãy bàn tô tượng rực rỡ sắc màu nhanh chóng trở thành điểm thu hút đông đảo học sinh.

Với nhiều em nhỏ, đây là lần đầu tiên các em được tự tay cầm cọ, tỉ mỉ tô lên những bức tượng thạch cao ngộ nghĩnh. Hoạt động do Xanh Xanh Urban Forest đồng hành cùng Đoàn thanh niên báo Dân trí tổ chức.

Cả hội trường trở nên rộn ràng với tiếng cười nói và những ánh mắt chăm chú của trẻ nhỏ. Không khí vui tươi sưởi ấm buổi sáng mờ sương ở bản nghèo vùng cao.

Nhiều học sinh chia sẻ chưa từng được tham gia hoạt động tô tượng. Một số em chỉ có cơ hội trải nghiệm vài lần khi theo bố mẹ vượt quãng đường đồi núi mất gần 1 giờ xuống Bắc Hà.

Chị Vàng Thị Thoan (SN1993, trú thôn Sín Chải) dõi theo con trai là Vàng Chung Tuyến (học sinh lớp 2) đang say mê tô từng nét màu.

Từ nhà đến điểm tổ chức chương trình cách gần 4km đường đồi núi, chị Thoan đưa con đến tham gia từ sớm. Sau khi được các bác sĩ thăm khám và tư vấn sức khỏe, bé Tuyến chạy ngay đến khu vực tô tượng, háo hức ngồi vào bàn.

"Đây là lần đầu tiên cháu được chơi trò này", chị Thoan chia sẻ. Đôi mắt người mẹ vùng cao ánh lên niềm vui khi nhìn con trai chăm chú hoàn thiện từng chi tiết nhỏ.

Ở một góc hội trường, chị Vàng Thị Riên (35 tuổi, trú thôn Sả Mào Phố) địu con út mới 17 tháng tuổi, lặng lẽ quan sát 2 con lớn tham gia chương trình.

Chị Riên cho biết, gia đình thuộc diện hộ nghèo, cuộc sống còn nhiều khó khăn nên các con chị chưa từng được tham gia hoạt động vui chơi như thế này.

"Hôm nay, 2 cháu lần đầu được khám bệnh, lại còn được ngồi tô tượng nên vui lắm", chị Riên nói.

Trên gương mặt những người mẹ vùng cao, niềm vui hiện rõ khi thấy con mình được quan tâm, được trải nghiệm những hoạt động tưởng chừng giản dị nhưng lại rất xa xỉ ở miền núi.

Không chỉ mang đến niềm vui cho trẻ nhỏ, chương trình còn góp phần tạo nên những ký ức tuổi thơ đáng nhớ, tiếp thêm động lực để các em nỗ lực học tập.

Bên cạnh hoạt động tô tượng và vui chơi tập thể, chương trình còn mang đến, trao tặng các em nhiều món quà thiết thực.

Chị Nguyễn Thị Phương Thảo (Hà Nội) đã đồng hành cùng ban tổ chức gửi tặng 500 đôi giày, dép tới trẻ em xã Tả Củ Tỷ.

Trong hội trường, hình ảnh những em nhỏ rụt rè ngồi xỏ thử đôi giày mới khiến nhiều người xúc động. Có em nâng niu đôi giày còn thơm mùi vải, có em lúng túng mãi mới buộc xong dây, gương mặt ánh lên niềm vui.

Với nhiều em học sinh nơi đây, 1 đôi giày mới không chỉ là món quà vật chất mà còn là niềm hạnh phúc giản dị, điều các em hiếm khi có được trong điều kiện sinh hoạt còn nhiều thiếu thốn.

Chị Nguyễn Thị Nghĩa (Hà Nội) cũng thông qua chương trình gửi tặng bánh ngọt đến các em nhỏ.

Eduto cũng đồng hành cùng Đoàn Thanh niên báo Dân trí trao tặng học bổng Chương trình đào tạo AI trong giáo dục tới các thầy cô Trường PTDTBT Tiểu học - Trung học cơ sở Tả Củ Tỷ 1. Qua khóa đào tạo, các thầy cô có thể ứng dụng AI hiệu quả hơn trong hỗ trợ giảng dạy.

Chuỗi hoạt động thiện nguyện tại xã Tả Củ Tỷ khép lại trong niềm phấn khởi của người dân khi hơn 400 lượt thăm khám được thực hiện, nhiều bệnh lý được phát hiện kịp thời và những phần quà ý nghĩa được trao tận tay.