Vợ hiến gan cứu chồng, gia đình 7 người lâm cảnh kiệt quệ (Video: Nguyễn Thùy Hương).

Cơ hội sống cho người đàn ông dân tộc Mông

Hơn 2 tháng qua, căn phòng bệnh tại khoa Phẫu thuật Gan - Mật - Tụy, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đã trở thành “ngôi nhà” của anh Giàng A Chu (SN 1992, dân tộc Mông, trú xã Dào San, tỉnh Lai Châu).

Trước đó, anh Chu được chẩn đoán mắc bệnh gan nặng, nguy cơ đe dọa tính mạng. Sau quá trình thăm khám, hội chẩn và điều trị, các bác sĩ xác định ghép gan là cơ hội duy nhất để cứu sống anh.

Không chút do dự, chị Vàng Thị Cu (SN 1993, vợ anh Chu), giáo viên mầm non tại địa phương, quyết định hiến 1 phần lá gan của mình để cứu chồng.

Ngày 6/1, ca ghép gan được thực hiện thành công tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, mang lại cơ hội sống cho người đàn ông 34 tuổi và thắp lên hy vọng cho gia đình nơi vùng cao. Tuy nhiên, hành trình giành lại sự sống của anh Chu vẫn chưa dừng lại.

Sau phẫu thuật, bệnh nhân Giàng A Chu vẫn phải điều trị lâu dài, chi phí lớn khiến cả gia đình lâm vào bế tắc (Ảnh: Tùng Dương).

Bác sĩ Hồ Văn Linh, khoa Phẫu thuật Gan - Mật - Tụy, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, người trực tiếp tham gia điều trị cho anh Chu cho biết: “Ghép gan là kỹ thuật rất phức tạp. Bệnh nhân lại có tiền sử mổ cũ nên quá trình phẫu tích cắt gan toàn bộ và ghép mảnh gan từ người vợ hiến cho chồng gặp rất nhiều khó khăn. Ca phẫu thuật kéo dài gần 10 giờ”.

Sau phẫu thuật, tình trạng của bệnh nhân tạm thời ổn định. Tuy nhiên, người bệnh vẫn cần điều trị lâu dài với nhiều loại thuốc đắt tiền.

Trong khi đó, anh Chu là người dân tộc thiểu số, sinh sống ở vùng cao. Gia đình có hoàn cảnh rất khó khăn, thu nhập chủ yếu dựa vào nương rẫy, không đủ khả năng chi trả cho quá trình điều trị kéo dài và tốn kém.

“Chi phí điều trị sau ghép gan rất lớn. Chúng tôi rất mong bạn đọc báo Dân trí và các nhà hảo tâm chung tay hỗ trợ để bệnh nhân có cơ hội tiếp tục điều trị và hồi phục”, bác sĩ Linh chia sẻ.

TS.BS Hồ Văn Linh thăm khám cho bệnh nhân Giàng A Chu (Ảnh: Tùng Dương).

Trụ cột ngã bệnh, gia đình vùng cao lâm cảnh kiệt quệ

Gia đình anh Chu sinh sống tại bản Dền Thàng B, xã Dào San, một xã vùng cao biên giới còn nhiều khó khăn của tỉnh Lai Châu. Gia đình có 7 nhân khẩu gồm bố mẹ già, 1 người bác lớn tuổi, vợ chồng anh Chu và 2 con nhỏ đang tuổi ăn học.

Bao năm qua, vợ chồng anh Chu là lao động chính, gồng gánh mọi sinh hoạt trong gia đình. Dù cuộc sống còn nhiều thiếu thốn, họ vẫn cố gắng làm lụng để nuôi con và phụng dưỡng cha mẹ. Thế nhưng, căn bệnh hiểm nghèo của anh Chu đã khiến cả nhà rơi vào cảnh bế tắc.

Sau khi hiến gan cứu chồng, sức khỏe chị Vàng Thị Cu vẫn chưa hồi phục hoàn toàn (Ảnh: CTV).

Trong khi anh Chu vẫn nằm viện điều trị, người vợ sau ca hiến gan cũng vừa ra viện và phải ở nhà theo dõi sức khỏe. Do chưa hồi phục hoàn toàn, chị Cu chưa thể quay lại giảng dạy hay làm việc nặng.

Trước đây, cả gia đình trông vào thu nhập của vợ chồng anh Chu. Nay cả 2 đều không thể lao động nên không còn nguồn thu nhập nào. Toàn bộ số tiền tích góp, tài sản có giá trị và cả khoản vay mượn đã dồn hết vào ca phẫu thuật cùng quá trình điều trị trước đó.

Ở quê nhà, bố mẹ già và người bác lớn tuổi chỉ biết trông cậy vào sự giúp đỡ của bà con lối xóm. Hai con nhỏ của vợ chồng anh Chu cũng thiếu vắng sự chăm sóc trực tiếp của cha mẹ.

Nơi quê nhà, người thân đang mòn mỏi chờ anh Chu sớm khỏi bệnh trở về (Ảnh: Tùng Dương).

Trên giường bệnh, anh Chu vẫn cố gắng giữ tinh thần lạc quan. Anh hiểu rằng phía sau mình là cha mẹ già, 2 con nhỏ và người vợ vừa hy sinh một phần cơ thể để cứu chồng.

Nhưng mỗi khi bác sĩ thông báo cần thêm loại thuốc đặc trị mới, nỗi lo lại hiện rõ trên gương mặt người đàn ông.

“Tôi chỉ mong sớm khỏe lại để về làm việc, nuôi các con và chăm sóc bố mẹ. Nhưng giờ gia đình tôi kiệt quệ rồi…”, anh Chu nghẹn ngào.

Theo các bác sĩ, với bệnh nhân sau ghép gan, việc kiên trì điều trị và tuân thủ phác đồ là yếu tố quyết định sự sống còn. Nếu phải dừng điều trị giữa chừng vì thiếu kinh phí, nguy cơ biến chứng nặng, thậm chí mất đi cơ hội sống là rất lớn.

Mỗi sự sẻ chia lúc này không chỉ giúp anh Chu có thêm cơ hội tiếp tục điều trị, mà còn giúp 2 đứa trẻ vùng cao không đối diện nguy cơ mất cha, bố mẹ già không phải đau đớn nhìn con trai gục ngã vì bệnh tật và nghèo khó.