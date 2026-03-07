Chồng khiếm thị, vợ khuyết tật vận động chật vật nuôi con bại não

Vợ chồng khuyết tật chật vật nuôi con bị bại não (Video: Huyền Nguyễn).

Cặp vợ chồng khuyết tật chật vật mưu sinh

Từng gây xúc động khi song ca cùng Mỹ Tâm trong đêm Giáng sinh năm 2016, anh Nguyễn Văn Mạnh (SN 1988, trú tại thôn Mạch Tràng, xã Đông Anh, TP Hà Nội) sau khoảnh khắc hào quang ngắn ngủi lại trở về với thực tại đầy nghiệt ngã.

Trong căn nhà nhỏ, người đàn ông khiếm thị cùng vợ khuyết tật vận động ngày ngày vật lộn mưu sinh để chăm lo cho con gái bị bại não, đa khuyết tật.

Anh Nguyễn Văn Mạnh và chị Nguyễn Thị Hằng đều bị khuyết tật (Ảnh: Huyền Nguyễn).

Theo chân cán bộ Chi hội Người mù liên xã Đông Anh và cán bộ Phòng Văn hóa - Xã hội xã Đông Anh, tôi đến thăm gia đình anh Nguyễn Văn Mạnh vào một ngày mưa phùn ẩm ướt.

Anh Mạnh bị khiếm thị bẩm sinh, mức độ đặc biệt nặng. Chị Nguyễn Thị Hằng (SN 1989, vợ anh Mạnh) bị nhiễm chất độc da cam, khuyết tật vận động, đi lại khó khăn. Anh chị nên duyên vợ chồng và sinh được 1 bé gái là Nguyễn Anh Thư (SN 2013). Không may, cháu Thư bị đa khuyết tật, bại não, không biết nói, không thể tự đi lại hay tự ăn uống, chăm sóc bản thân.

Trước đây, anh Mạnh hát cho Đoàn nghệ thuật nhân đạo Thăng Long thuộc Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin TP Hà Nội. Từ đầu năm 2025, anh sinh hoạt tại Trung tâm nghệ thuật tình thương Bắc Ninh (khu Đông Dương Núi, phường Nam Sơn, tỉnh Bắc Ninh).

Trung tâm thường đến các trường học trên địa bàn tỉnh để giao lưu và biểu diễn nghệ thuật. Mỗi buổi tham gia biểu diễn, anh Mạnh được trả 150.000 đồng, nhưng không phải ngày nào cũng có suất diễn.

Công việc bấp bênh, thu nhập khi có khi không nên nhiều thời điểm gia đình anh gần như không có nguồn thu, chủ yếu trông vào các khoản trợ cấp xã hội dành cho người khuyết tật.

Không sử dụng mạng xã hội, không có người quản lý hay định hướng, nên mặc dù có năng khiếu ca hát, anh Mạnh vẫn chỉ biểu diễn ở những sân khấu nhỏ.

Gia đình anh Nguyễn Văn Mạnh (Ảnh: Huyền Nguyễn).

Để trang trải cuộc sống, chị Nguyễn Thị Hằng bán hàng rong ở Bắc Ninh. Thấy chị đi lại khó khăn, nhiều người thương tình mua giúp chút hàng, nhưng thu nhập từ những món hàng nhỏ lẻ cũng chẳng đáng là bao. Vì vậy, dù chật vật mưu sinh, khó khăn vẫn bủa vây vợ chồng khuyết tật.

Con gái bại não không thể tự chăm sóc bản thân

Trong ngôi nhà nhỏ được xây dựng từ sự chung tay của chính quyền địa phương và anh em họ hàng, bà Nguyễn Thị Chuốt (mẹ ruột anh Mạnh) ngồi lặng lẽ bên mép giường, ánh mắt trĩu nặng khi kể về đứa cháu tội nghiệp.

Bà Chuốt cho biết, dù đã 13 tuổi nhưng cháu Thư vẫn không biết nói, không biết nhai, chỉ uống sữa và ăn cháo. Mọi sinh hoạt hàng ngày như ăn uống, vệ sinh, tắm rửa đều do bà nội đảm đương.

Nay Thư đã lớn, bà Chuốt không còn đủ sức bế cháu như trước. Mỗi lần đưa cháu đi tắm, bà phải đặt Thư vào xe lăn để di chuyển (xe lăn do một nhóm từ thiện tặng).

Bà Nguyễn Thị Chuốt (mẹ ruột anh Mạnh) ngày ngày đảm đương chăm sóc cháu Thư bị bại não và đa khuyết tật (Ảnh: Huyền Nguyễn).

“Cứ khoảng 1 giờ sáng, Thư lại tỉnh giấc. Khi đó, tôi phải dậy cho cháu uống sữa và thay bỉm”, bà Chuốt kể.

“Những lúc ốm đau thì vất vả lắm các bác ạ!”, giọng bà chùng xuống. Sau lưng người phụ nữ già yếu là cả một gia đình mà từ con trai, con dâu đến cháu nội đều mang khuyết tật, đang chật vật mưu sinh từng ngày.

Ngoài thời gian chăm cháu, bà Chuốt vẫn tranh thủ cùng chồng ra đồng trồng trọt, tăng gia sản xuất. Nhờ chịu khó làm lụng, gia đình tuy nghèo nhưng tạm thời vẫn đủ cái ăn, cái mặc. Tuy nhiên, khi cả 2 ông bà đã ngoài 70 tuổi, sức khỏe ngày một giảm sút, nghĩ đến tương lai của các con và cháu thì luôn canh cánh nỗi lo.

Bà Lê Thị Quyến, chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã hội xã Đông Anh tới thăm gia đình anh Mạnh (Ảnh: Huyền Nguyễn).

Bà Lê Thị Quyến, chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã hội xã Đông Anh (TP Hà Nội) cho biết, vợ chồng anh Nguyễn Văn Mạnh, chị Nguyễn Thị Hằng và cháu Nguyễn Anh Thư đều là người khuyết tật.

Anh Mạnh bị khiếm thị và khuyết tật vận động, đang hưởng trợ cấp hàng tháng 1,3 triệu đồng. Chị Hằng là con của người hoạt động cách mạng bị nhiễm chất độc da cam, được hưởng trợ cấp hơn 3 triệu đồng mỗi tháng.

Cháu Anh Thư là trẻ khuyết tật đặc biệt nặng, được trợ cấp 1.625.000 đồng/tháng và có thêm chế độ cho người chăm sóc, nuôi dưỡng 650.000 đồng/tháng.

Theo bà Quyến, nhiều năm qua, Đảng ủy, HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ xã Đông Anh luôn quan tâm, hỗ trợ gia đình anh Mạnh. Năm 2015, bố anh Mạnh (hội viên Hội Cựu chiến binh) được địa phương hỗ trợ 40 triệu đồng để xây nhà. Ngôi nhà cả gia đình anh Mạnh sinh sống hiện nay được xây dựng từ sự chung tay hỗ trợ đó.

Mặc dù gia đình anh Mạnh luôn nhận được sự quan tâm của chính quyền địa phương và bà con lối xóm, tuy nhiên, sự hỗ trợ cũng chỉ phần nào. Vợ chồng anh vẫn rất khó khăn, phải chật vật mưu sinh để chăm lo cho con gái bị bại não.

"Chúng tôi rất mong báo Dân trí, bạn đọc và các nhà hảo tâm quan tâm, hỗ trợ, để gia đình anh Mạnh bớt khó khăn, cháu Anh Thư được chăm sóc trong điều kiện tốt hơn", bà Quyến bày tỏ.