Lan tỏa hơi ấm tình người những ngày cận Tết nơi rẻo cao Lào Cai

Sáng 9/2, báo Dân trí phối hợp cùng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Lào Cai và Đảng ủy, UBND xã Việt Hồng (Lào Cai) tổ chức Chương trình Tết Nhân ái 2026 và khánh thành 2 nhà Nhân ái tặng 2 hộ dân bị sập nhà do bão Bualoi.

Tổng số tiền trao quà Tết Nhân ái 2026 là 110 triệu đồng; số tiền hỗ trợ 2 hộ gia đình xây nhà Nhân ái là 200 triệu đồng do bạn đọc báo Dân trí khắp nơi chung tay ủng hộ.

Chương trình có sự tham dự của nhà báo Nguyễn Xuân Toàn, Phó Tổng biên tập báo Dân trí; ông Dương Đức Huy, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên Giáo và Dân vận Tỉnh ủy Lào Cai; bà Đoàn Thị Thanh Tâm, Phó Trưởng ban thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Lào Cai; ông Hoàng Mạnh Hà, Bí thư Đảng ủy xã Việt Hồng; cùng 2 hộ gia đình được nhận nhà và 100 gia đình có hoàn cảnh khó khăn, người có công, người chịu ảnh hưởng bởi bão lũ trên địa bàn xã.

Hơi ấm tình người

Phát biểu tại chương trình, nhà báo Nguyễn Xuân Toàn, Phó Tổng Biên tập báo Dân trí, chia sẻ: “Ngôi nhà Nhân ái hôm nay chúng ta trao tặng cho bà con không chỉ được xây nên từ xi măng, sắt thép, mà còn được xây bằng tình người, bằng sự sẻ chia và niềm tin của hàng triệu bạn đọc trên khắp cả nước”.

Theo nhà báo Xuân Toàn, năm 2025 là năm đầu tiên báo Dân trí ghi nhận số tiền bạn đọc ủng hộ đạt 87 tỷ đồng. Con số ấy cho thấy niềm tin của bạn đọc dành cho báo ngày càng lớn. Mỗi người có thể chỉ đóng góp 10.000 đồng, nhưng chính sự kiên trì, bền bỉ của rất nhiều cá nhân đã tạo nên một nguồn lực lớn lao để giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn.

Chia sẻ về Chương trình Tết Nhân ái 2026, ông Toàn cho hay, báo Dân trí đã đi khắp mọi miền Tổ quốc, trao gửi hơn 1 tỷ đồng từ sự ủng hộ của bạn đọc tới bà con. Riêng tại xã Việt Hồng, báo trao tặng 100 suất quà với tổng trị giá 110 triệu đồng tới 100 hộ dân vùng chịu thiệt hại nặng nề do bão lũ gây ra năm 2025, với mong muốn góp phần giúp bà con đón Tết ấm áp hơn.

“Bước sang năm 2026, chúng tôi hy vọng tiếp tục nhận được sự đồng hành ủng hộ của bạn đọc. Từ đó, chúng tôi có thể xây dựng các công trình thiết thực hơn nữa, giúp bà con đi lại thuận lợi, các cháu học sinh đến trường an toàn hơn”, nhà báo Xuân Toàn bày tỏ.

Phó Tổng Biên tập Nguyễn Xuân Toàn gửi lời cảm ơn Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Lào Cai, cấp ủy, chính quyền xã Việt Hồng và người dân địa phương đã hỗ trợ 2 hộ dân trong quá trình xây dựng 2 ngôi nhà Nhân ái.

“Chúng tôi mang đến nguồn kinh phí từ bạn đọc, nhưng nếu không có sự chung tay, giúp đỡ của địa phương thì chắc chắn không thể hoàn thành các công trình nhanh chóng và hiệu quả như vậy”, ông Toàn chia sẻ.

Nhân dịp xuân mới, thay mặt Ban Biên tập báo Dân trí, nhà báo Nguyễn Xuân Toàn chúc cấp ủy, chính quyền và người dân xã Việt Hồng đón một mùa xuân an vui, hạnh phúc và thành công.

Cảm ơn tình cảm của bạn đọc và báo Dân trí, ông Dương Đức Huy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Lào Cai, bày tỏ: “Dù thời tiết mưa rét, nhưng hôm nay chúng ta cảm nhận rất rõ sự ấm áp của tình người. Năm 2025, xã Việt Hồng chịu thiệt hại nặng nề do thiên tai, mức độ ảnh hưởng vượt xa những gì chúng tôi hình dung ban đầu.

Khi trực tiếp đi kiểm tra trạm y tế, cầu dân sinh và thăm hộ dân có người thiệt mạng, chúng tôi không khỏi xót xa khi vẫn còn những căn nhà tạm bợ, chưa đảm bảo tiêu chí “3 cứng” cho người dân sinh sống”.

Trước tình hình đó, Trưởng Ban Tuyên Giáo và Dân vận Tỉnh ủy Lào Cai đã liên hệ với báo Dân trí và lập tức nhận được sự quan tâm, hỗ trợ kịp thời. Chỉ trong vòng 3 tháng, 2 ngôi nhà mới khang trang, kiên cố của bà Hà Thị Khang và bà Hà Thị Hồng Quyên đã được hoàn thành.

Đại diện hộ gia đình nhận nhà vô cùng biết ơn các nhà hảo tâm đã giúp gia đình vượt lên khó khăn (Ảnh: Quyết Thắng).

Những ngôi nhà ấm áp nghĩa tình này là kết quả của sự chung tay từ báo Dân trí, các nhà hảo tâm và đông đảo bạn đọc trên cả nước. Với bà con vùng bão lũ, việc có được một ngôi nhà kiên cố, an toàn là điều vô cùng quý giá, bởi “an cư mới có thể lạc nghiệp”, ông Huy nói.

Ông Dương Đức Huy trân trọng cảm ơn tình cảm, sự sẻ chia đầy nghĩa tình của bạn đọc báo Dân trí dành cho tỉnh Lào Cai trong suốt thời gian qua.

Nhắc lại năm 2024, ông Huy thông tin, ngay sau khi xảy ra thiên tai tại Làng Nủ, báo Dân trí là một trong những cơ quan báo chí đầu tiên có mặt, kịp thời hỗ trợ 2 tỷ đồng giúp bà con khắc phục hậu quả. Sau đó, báo tiếp tục tổ chức nhiều đợt thăm hỏi, trao quà, động viên người dân vượt qua mất mát. Tỉnh Lào Cai thực sự trân trọng và đánh giá rất cao nghĩa cử nhân văn ấy.

Đồng thời, Trưởng Ban Tuyên Giáo và Dân vận Tỉnh ủy Lào Cai đánh giá cao uy tín, cũng như sự công khai, minh bạch trong hoạt động thiện nguyện của báo Dân trí, qua đó tạo được niềm tin lớn từ bạn đọc cả nước.

Trân trọng cảm ơn 100 suất quà Tết của báo Dân trí cùng bạn đọc gần xa gửi trao, Trưởng Ban Tuyên Giáo và Dân vận Tỉnh ủy Lào Cai mong rằng thời gian tới, báo sẽ tiếp tục gắn bó với tỉnh, đặc biệt trong các dự án: bếp ăn cho học sinh bán trú, làm đường giao thông, xây dựng cầu dân sinh.

Tết Nhân ái 2026, trao gửi niềm vui ngày cuối năm

Tại buổi lễ, báo Dân trí tổ chức khánh thành 2 ngôi nhà Nhân ái tại xã Việt Hồng tặng gia đình bà Hà Thị Khang và bà Hà Thị Hồng Quyên. Xúc động trong ngày được dọn vào ngôi nhà Nhân ái ngay trước thềm năm mới, bà Hà Thị Khang bày tỏ lòng biết ơn tới báo Dân trí, bạn đọc và các nhà hảo tâm trên cả nước.

Chồng bà Khang không may qua đời sau trận lũ quét do ảnh hưởng bão Bualoi. Căn nhà hai vợ chồng bà vay ngân hàng để xây trước đó bị hư hỏng nặng, không thể tiếp tục sinh sống, trong khi khoản vay 50 triệu đồng vẫn chưa trả được.

“Nhà đổ sập sau bão, chồng mất, khiến cuộc sống tôi như rơi vào ngõ cụt. May mắn được sự quan tâm của bạn đọc báo Dân trí, chính quyền địa phương và bà con lối xóm, tôi mới vực dậy được. Có nhà rồi, tôi sẽ cố gắng ổn định cuộc sống và phát triển kinh tế trên mảnh đất mới”, chủ nhân ngôi nhà Nhân ái chia sẻ.

Trong ngày vui khánh thành nhà, 2 hộ gia đình được trao nhà mới còn nhận thêm quà của Ban Tuyên giáo và Dân vận tỉnh Lào Cai; 2 ấm siêu tốc do bạn đọc báo Dân trí ủng hộ và toàn bộ sơn do Tập đoàn sơn Facom tài trợ.

Cũng tại chương trình, 100 hộ dân khó khăn thuộc diện bị ảnh hưởng nặng nề do bão lũ năm 2025 tại xã Việt Hồng đã được nhận quà Tết Nhân ái từ bạn đọc báo Dân trí. Mỗi suất quà gồm 1 triệu đồng tiền mặt và 1 hộp mứt Tết trị giá 100.000 đồng.

Từ tối qua, ông Trần Văn Huy (SN 1954, thôn Vân Hội, xã Việt Hồng) đã rất háo hức khi có thông báo sẽ được nhận quà Tết từ bạn đọc báo Dân trí. “Tôi cùng mấy người hàng xóm tự đi xe đạp điện tới điểm nhận quà. Quãng đường 11km không hề ngắn, nhưng ai cũng vui vì sắp có thêm một khoản tiền để sắm Tết”, ông Huy chia sẻ.