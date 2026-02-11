Nằm trong chuỗi Chương trình Tết Nhân ái 2026 trên cả nước, báo Dân trí đã phối hợp cùng Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương và Đồn Biên phòng Chiềng On tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa tại xã Yên Sơn, tỉnh Sơn La.

Nhờ tấm lòng của bạn đọc, bà con xã nghèo vùng biên Sơn La an tâm đón Tết (Video: Đình Tùng).

Sáng 7/2, sân Trường Tiểu học và THCS Đông Bâu rộn ràng tiếng cười nói. Các em học sinh thoăn thoắt bước chân, cùng đoàn công tác vận chuyển những thùng bánh kẹo vào điểm tập kết.

Khi bạn bè được lấy máu xét nghiệm viêm gan B, C, có em nhắm chặt mắt vì sợ, có em lại đứng sát bên động viên, cổ vũ.

“Tớ lấy máu xong rồi đến lượt cậu. Như kiến cắn thôi mà, cậu đừng sợ”, một cô bé thì thầm trấn an bạn mình.

Các bác sĩ Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương đã tiến hành tầm soát viêm gan B, C và ký sinh trùng cho 312 học sinh Trường Tiểu học và THCS Đông Bâu. Các em còn được siêu âm, đo độ xơ hóa gan, nội soi tai - mũi - họng và khám nội tổng quát.

Qua thăm khám, các bác sĩ phát hiện 8 trường hợp là học sinh và người nhà nhiễm viêm gan B, 1 trường hợp trẻ bị gan nhiễm mỡ.

“Những em học sinh phát hiện có virus hoạt động sẽ được chỉ định điều trị thuốc kháng virus. Chúng tôi cũng tư vấn, hướng dẫn thầy cô giáo phối hợp cùng gia đình theo dõi và phòng các loại bệnh dễ gặp ở trẻ em vùng núi”, BS CKI Lê Văn Thiệu, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho biết.

Khép lại buổi khám, mỗi em học sinh được nhận một phần bánh kẹo do các bác sĩ Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương gửi tặng.

Buổi chiều cùng ngày, đoàn công tác tổ chức tư vấn phòng viêm gan B, C, ký sinh trùng cho người dân tại xã Yên Sơn, tỉnh Sơn La.

Xã Yên Sơn, tỉnh Sơn La là địa bàn biên giới giáp Lào. Toàn xã hiện có 901 hộ nghèo và cận nghèo, đời sống người dân còn nhiều khó khăn. Theo ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó Chủ tịch UBND xã Yên Sơn, việc các bác sĩ tuyến trung ương trực tiếp về khám, tư vấn sức khỏe cho người dân là hoạt động rất thiết thực.

“Thông qua các máy móc hiện đại được mang từ Hà Nội lên, bà con có thể sớm nắm được tình trạng sức khỏe để có hướng điều trị phù hợp. Được thăm khám kỹ càng, bà con thêm an tâm đón Tết cổ truyền”, ông Nguyễn Tuấn Anh chia sẻ.

Hai ngày sau chương trình Tết Nhân ái 2026 do báo Dân trí tổ chức, bà Vì Thị Thương, Trưởng bản Tràng Nặm (xã Yên Sơn) đi hỏi thăm những người cao tuổi đã tham gia hoạt động tư vấn sức khỏe miễn phí. Bà Thương cho biết, nhiều cụ ông, cụ bà rất xúc động bởi đã rất lâu rồi họ mới có dịp được hỏi bác sĩ về những cơn đau không rõ nguyên do của mình.

Nhiều trường hợp mắc các bệnh lý nghiêm trọng đã được các bác sĩ Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương phát hiện qua lần tư vấn sức khỏe này.

Ông Vì Văn Quân (xã Yên Sơn, tỉnh Sơn La) cho biết, gần đây, ông thấy khó thở, huyết áp tăng. Khi biết có bác sĩ tuyến trung ương về khám bệnh cho bà con, ông quyết tâm chờ đến lượt kiểm tra sức khỏe.

“Tôi rất lo khi mình được chẩn đoán mắc gan nhiễm mỡ độ 2, có tình trạng xơ gan. Các bác sĩ khuyên tôi nên lên tuyến trên để kiểm tra kỹ hơn và có phương pháp điều trị phù hợp. Bác sĩ cũng dặn tôi phải điều chỉnh chế độ ăn uống, vận động nhiều hơn”, ông Quân nói.

Với hơn 300 người dân được siêu âm, nội soi, đo xơ hóa gan miễn phí, ước tính tổng giá trị các dịch vụ y tế mà chương trình mang lại khoảng 210 triệu đồng, chưa kể thuốc và que thử viêm gan B, C do các bác sĩ ủng hộ.

“Hoạt động khám, tư vấn sức khỏe tại xã Yên Sơn không chỉ giúp đồng bào các dân tộc thiểu số được tiếp cận dịch vụ y tế, mà còn tạo sự gắn kết giữa người dân và đội ngũ thầy thuốc. Thông qua việc sàng lọc viêm gan B, C cho bà con, chúng tôi có thêm cơ hội trau dồi chuyên môn”, BS CKI Từ Thị Thủy, Bệnh viện Đa khoa Lý Nhân (Ninh Bình) chia sẻ.

Bên cạnh hoạt động tư vấn, phòng viêm gan B, C, ký sinh trùng cho người dân và học sinh, Chương trình Tết Nhân ái 2026 còn trao tặng nhiều phần quà tới các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn của xã Yên Sơn.

Đặc biệt, báo Dân trí phối hợp với Đồn Biên phòng Chiềng On trao tặng 100 suất quà Tết Nhân ái tới người dân xã Yên Sơn, mỗi suất trị giá 500.000 đồng, kèm theo 1 chăn ấm và 10kg gạo. Đây là sự sẻ chia thiết thực của bạn đọc Dân trí gửi tới đồng bào khu vực biên giới trong những ngày cận Tết.

Với số tiền 500.000 đồng do bạn đọc ủng hộ, bà con có thể mua gạo nếp, chút thịt, ít bánh kẹo hay manh áo mới, để căn nhà nhỏ ngày Tết thêm phần ấm áp.

Cầm trên tay món quà Tết, chị Vì Thị Mừng (xã Yên Sơn, tỉnh Sơn La) không giấu được xúc động: “May quá, năm nay các con tôi sẽ có mâm cơm Tết tươm tất hơn và quần áo mới để đi chúc Tết. Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành tới các nhà hảo tâm đã quan tâm, ủng hộ!”.

Khép lại hành trình Tết Nhân ái 2026 nơi biên cương Yên Sơn là những kỷ niệm ấm áp trong lòng đoàn công tác: Các em học sinh chuyền tay nhau gói bánh, viên kẹo nhỏ, ánh mắt lấp lánh niềm vui; những cái bắt tay thân tình, lời cảm ơn mộc mạc của các cụ già vùng cao gửi tới các bác sĩ không quản đường xa, về tận bản làng chăm sóc sức khỏe cho bà con.