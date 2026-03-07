Trao hơn 122 triệu đồng hỗ trợ người mẹ có con gái đã mất vì đa chấn thương

Toàn bộ số tiền đã được báo Dân trí kết chuyển đầy đủ tới tài khoản của bà Ba trước đó, giúp gia đình vơi bớt khó khăn.

Phóng viên báo Dân trí và đại diện Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 2 trao biển biểu trưng số tiền 122.114.203 đồng bạn đọc và các nhà hảo tâm ủng hộ tới bà Nguyễn Thị Ba (mẹ ruột chị Trần Thị Luyến) (Ảnh: CTV).

Bà Nguyễn Thị Ba là mẹ ruột chị Trần Thị Luyến (SN 1984, trú tại thôn Kê, thị trấn Chư Sê, tỉnh Gia Lai). Chị Luyến là nhân vật trong bài viết “Mẹ già nghèo khó mong cộng đồng giúp con gái bất hạnh có cơ hội hồi phục”, được đăng tải trên chuyên mục Tấm lòng Nhân ái của báo Dân trí.

Chị Luyến điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 2 trong tình trạng đa chấn thương nghiêm trọng, gãy 2 chân do nhảy từ tầng 3, tổn thương đường tiêu hóa, có vết cắt ở cổ tay.

Chị Trần Thị Luyến được mẹ chăm sóc trong thời gian điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 2 (Ảnh: Huyền Nguyễn).

Sau một thời gian được các y, bác sĩ tích cực cứu chữa, gia đình đã xin cho bệnh nhân về nhà. Không lâu sau đó, chị Luyến qua đời tại nhà mẹ ở thôn Đông Bến, xã Đa Mai, tỉnh Bắc Ninh.

Chị Luyến ra đi, để lại con gái 14 tuổi cho mẹ già chăm sóc. Ngoài cháu gái, bà Ba còn phải chăm sóc người con trai cả bị chấn thương do ngã từ trên mái nhà xuống đất, hiện phải ngồi xe lăn, tinh thần không minh mẫn.

Thời gian chị Luyến nằm viện điều trị, bà Ba đã phải vay mượn nhiều người để trang trải chi phí. Chia sẻ với phóng viên Dân trí, bà Ba cho biết đã trích một phần tiền bạn đọc ủng hộ để trả nợ, một phần dự định đưa con trai cả đi phục hồi chức năng, số còn lại gửi tiết kiệm để lo cuộc sống sau này.

Bà Ba trân trọng gửi lời cảm ơn tập thể báo Dân trí, bạn đọc, các nhà hảo tâm cùng các y, bác sĩ và cán bộ Phòng Công tác xã hội Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 2 đã giúp đỡ gia đình trong lúc khốn khó.

ThS. BS Trần Công Tiến, Phó Trưởng khoa Phẫu thuật - Gây mê hồi sức, Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 2 phát biểu (Ảnh: Huyền Nguyễn).

ThS. BS Trần Công Tiến, Phó Trưởng khoa Phẫu thuật - Gây mê hồi sức, Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 2 cho biết, đây là khoa đặc thù, thường tiếp nhận những bệnh nhân trong tình trạng rất nặng.

Nhiều bệnh nhân phải thở máy, nằm điều trị dài ngày. Trong đó, không ít trường hợp có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, rất cần sự kết nối của phòng Công tác xã hội và các cơ quan thông tấn như báo Dân trí để được hỗ trợ, giúp đỡ.

“Chúng tôi rất biết ơn báo Dân trí đã làm cầu nối với bạn đọc, các nhà hảo tâm, cùng Phòng Công tác xã hội hỗ trợ, giúp đỡ không chỉ bệnh nhân Luyến mà còn nhiều bệnh nhân khác, để gia đình người bệnh vơi bớt khó khăn”, ThS.BS Tiến chia sẻ.

Nhân dịp này, ThS. BS Trần Công Tiến cũng gửi lời chia buồn tới gia đình bà Ba, mong bà vượt qua nỗi đau và nuôi dạy con gái chị Luyến thật tốt.

ThS Nguyễn Xuân Thủy, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 2 phát biểu tại buổi trao biển biểu trưng bạn đọc Dân trí giúp đỡ gia đình bà Ba (Ảnh: Huyền Nguyễn).

Tại buổi trao biển biểu trưng số tiền bạn đọc báo Dân trí ủng hộ, ThS Nguyễn Xuân Thủy, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 2 hy vọng sự hỗ trợ của bạn đọc báo Dân trí sẽ giúp gia đình bà Ba vượt qua được những khó khăn trước mắt, sớm ổn định cuộc sống.

Thay mặt tập thể cán bộ, nhân viên, y, bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 2, ThS Nguyễn Xuân Thủy chúc bà Ba và gia đình mạnh khỏe. Đồng thời, ông cũng trân trọng gửi lời cảm ơn tới báo Dân trí và bạn đọc cả nước.