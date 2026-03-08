Ám ảnh ánh mắt khát sống của cậu bé 13 tuổi mắc u não, suy tim cấp (Video: Hương Hồng).

Trong phòng bệnh khoa Hồi sức tích cực 1, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Nguyễn Trung Hiếu (SN 2013, trú ở xã Xuân Lũng, tỉnh Phú Thọ) nằm bất động.

Vết khâu lớn trên trán cậu bé 13 tuổi vẫn chưa se miệng, là dấu tích của ca phẫu thuật não khẩn cấp. Ống thở gắn thường trực ở miệng giúp em lấy oxy, còn ống sonde cố định nơi mũi giúp truyền dinh dưỡng nuôi cơ thể.

Đang học lớp 7, cậu bé Hiếu bất ngờ mắc u não, đe dọa tính mạng (Ảnh: Hương Hồng).

Anh Nguyễn Mạnh Cường (SN 1980, bác ruột của Hiếu), túc trực bên giường bệnh, nhìn đứa cháu với ánh mắt chất đầy lo lắng.

“Thời gian gần đây, thằng bé hay kêu đau đầu. Ngày 12/2, vừa đi học về, Hiếu ôm đầu lảo đảo rồi ngã vật ra trước cửa nhà. May mắn Hiếu được cấp cứu kịp thời, không thì gia đình tôi đã mất cháu rồi…”, anh Cường xúc động chia sẻ.

Ánh mắt vô cùng ám ảnh của cậu bé bất hạnh (Ảnh: Hương Hồng).

Theo lời kể của anh Cường, chị Nguyễn Thị Thịnh (SN 1982, mẹ của Hiếu) vốn sức yếu lại ngờ nghệch và không biết chữ. Năm 29 tuổi, chị Thịnh đánh liều đi “kiếm” cho mình một đứa con, với hy vọng sau này có chỗ nương tựa. Ngày 9/9/2013, bé Hiếu ra đời trong niềm hạnh phúc vô bờ của người mẹ và niềm vui của gia đình.

Do chị Thịnh không có khả năng lao động lại nuôi con vụng về, nên bé Hiếu lớn lên chủ yếu nhờ sự chăm sóc của ông bà ngoại và người bác ruột.

Khi Hiếu nhập viện trong tình trạng nguy kịch, theo em lên Hà Nội chỉ có bác Cường. Nơi quê nhà, người mẹ khờ và ông bà ngoại tuổi 80 chỉ còn biết ngày đêm chắp tay cầu mong em sớm "tai qua nạn khỏi”.

Túc trực bên giường bệnh của Hiếu là người bác ruột, anh Nguyễn Mạnh Cường (Ảnh: Hương Hồng).

Trao đổi với phóng viên Dân trí, bác sĩ Nguyễn Bá Tuân, Phó Trưởng khoa Hồi sức tích cực 1, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, cho biết: “Bệnh nhi Nguyễn Trung Hiếu nhập viện trong tình trạng u não kèm suy hô hấp cấp, suy tim cấp và phù phổi, biến chứng nặng có thể đe dọa tính mạng.

Sau phẫu thuật, cháu phải tiếp tục hồi sức tích cực, thở máy, theo dõi sát các chỉ số sinh tồn và kiểm soát biến chứng”.

Theo bác sĩ Tuân, điều trị u não ở trẻ em là quá trình dài và phức tạp. Ngoài phẫu thuật, bệnh nhân cần hồi sức sau mổ, chăm sóc đặc biệt, tăng cường dinh dưỡng và theo dõi liên tục.

“Nếu được điều trị đầy đủ, cháu vẫn còn cơ hội hồi phục. Tuy nhiên, chặng đường phía trước rất gian nan và tốn kém”, bác sĩ Tuân cho biết.

Nếu được tiếp tục điều trị đầy đủ, cậu bé này vẫn có nhiều cơ hội hồi phục và trở về cuộc sống thường ngày (Ảnh: Hương Hồng).

Bên ngoài phòng hồi sức, anh Cường ngồi tựa lưng vào bức tường hành lang lạnh lẽo. Đôi mắt anh thâm quầng sau nhiều đêm thức trắng cùng đứa cháu bất hạnh.

Không giấu được sự tuyệt vọng trong giọng nói, anh Cường cho biết: “Gia đình tôi đã vay mượn hơn 40 triệu đồng để cứu cháu. Bác sĩ nói, bệnh tình của cháu rất nan giải, phải chữa trị tích cực, lâu dài và tốn kém.

Thực tình, giờ gia đình tôi không biết phải xoay xở ra sao. Thằng bé tỉnh táo, không khóc nên mỗi lần nhìn vào mắt của nó, tôi lại thấy mình có tội với cháu… ”, anh Cường nấc nghẹn, quay mặt lau nước mắt.