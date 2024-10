Cha mẹ ly hôn, thương cậu học trò nghỉ học để nuôi chú bại liệt, bà già yếu

Học xong lớp 12 nhưng vì hoàn cảnh quá khó khăn, em Nguyễn Gia Minh (20 tuổi, ngụ ấp Long Hòa A1, xã Long Thạnh, huyện Phụng Hiệp, Hậu Giang) quyết định nghỉ học đi làm kiếm tiền phụ giúp gia đình.

Sau một năm bôn ba trên TPHCM, khi ông nội mất, Minh trở về nhà chăm sóc bà nội và chú út bị liệt nửa người.

Minh kể, em sinh ra trong gia đình không hoàn hảo, cha mẹ ly hôn và không ai bên cạnh chăm sóc em. Từ nhỏ em gắn bó với ông bà, đến khi tốt nghiệp THPT, thấy hoàn cảnh ngặt nghèo nên em không nộp hồ sơ học đại học, thay vào đó Minh lên TPHCM làm việc tự do.

Minh cho hay, trước khi chú út của Minh là anh Chiêm Cẩm Bình (38 tuổi) bị tàn tật, anh có công việc ổn định và tổ ấm hạnh phúc. Nhưng một buổi tối của 6 năm trước, trên đường đi làm về, anh Bình bị tai nạn giao thông, chấn thương sọ não.

Dù được gia đình chi nhiều tiền cứu chữa nhưng di chứng sau tai nạn khiến anh Bình liệt nửa người vĩnh viễn. Người vợ chung chăn gối cũng vì thế mà rời bỏ anh. Vụ tai nạn không chỉ cướp đi sức khỏe của người trụ cột gia đình còn khiến anh mất luôn mái ấm hạnh phúc.

"Ông bà em đón chú về, lúc ông nội còn khỏe cũng có người chăm sóc chú. Gần hai năm trước ông đột nhiên phát bệnh rồi qua đời, bỏ lại bà nội và chú út bơ vơ. Em không đành lòng nên nghỉ việc ở TPHCM về quê chăm lo cho người thân", Minh buồn bã nói.

Bà Bùi Thị Kiều Oanh (bà nội Minh) năm nay đã 70 tuổi. Bà cụ chẳng thể đi lại vì mắc nhiều chứng bệnh như nhiễm trùng máu, nhiễm trùng phổi, suy tim, u gan... Mỗi tháng phải đến bệnh viện tái khám, lãnh thuốc bảo hiểm.

Tuổi mười chín đôi mươi, Minh phải bỏ ước mơ vào giảng đường đại học để gánh vác gia đình. Do cả bà nội và chú út đều đi lại khó khăn nên em không thể tìm công việc ổn định.

Minh trải lòng: "Hiện tại em làm phục vụ tại quán cà phê ở quận Cái Răng (TP Cần Thơ). 22h em vô ca làm đến 5h ngày hôm sau. Mỗi buổi như thế em được trả công 96.000 đồng, tính ra mỗi tháng kiếm gần 3 triệu đồng. Số tiền ít ỏi này không đủ trang trải thuốc men, ăn uống trong nhà.

Giờ em không biết phải làm sao khi bệnh tình của bà nội ngày một nặng hơn. Nhiều hôm em đi làm, bà khó thở may mắn được hàng xóm gọi điện thông báo mới kịp đưa bà vào bệnh viện. Từ bé em ước mơ được bước chân vào giảng đường đại học nhưng khó quá".

Về phần mình, bà Oanh chỉ biết thở dài bất lực vì thấy cháu trai phải bỏ học giữa chừng. "Nếu mướn người chăm sóc tôi và chú nó để Minh đi học thì không đủ tiền, nhưng thấy cháu còn nhỏ mà nghỉ học thì xót xa quá. Tôi khổ tâm lắm vì không biết phải làm sao", bà Oanh rầu rĩ nói.

Ông Nguyễn Phước Thành, Phó Bí thư chi bộ kiêm công an phụ trách ấp Long Hòa A1 xác nhận, trường hợp của gia đình bà Oanh rất khó khăn, đang cần sự giúp đỡ của cộng đồng để cả nhà vượt qua nghịch cảnh, cháu Minh có điều kiện đến trường trở lại.

