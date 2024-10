Thương cụ bà lủi thủi một mình trong căn nhà rách nát, nguy cơ sập

Đến thôn Hiệp Hòa, xã Quảng Hiệp (huyện Cư M'gar, tỉnh Đắk Lắk), hỏi thăm về cụ bà Trương Thị Kim (77 tuổi, dân tộc Nùng), người dân trong thôn ai nấy đều thương cảm trước gia cảnh khốn khó của cụ suốt hàng chục năm qua.

Hơn 30 năm trước, bà Kim cùng chồng từ Cao Bằng vào Đắk Lắk lập nghiệp, vợ chồng bà làm nông và làm thuê khắp vùng để kiếm tiền nuôi 3 người con. Sau thời gian lao động miệt mài, vợ chồng bà Kim mua được một miếng đất nhỏ vừa làm nơi ở, vừa là nơi canh tác hoa màu.

Gia đình bà Kim liên tục gặp tai ương khi một người con bị bệnh qua đời, chồng bà cũng mắc bệnh ung thư tuyến tụy. Bà Kim phải gom góp, vay mượn khắp nơi để cứu chồng.

Thế nhưng, mọi sự nỗ lực của bà Kim cũng chỉ giúp chồng sống được thêm một thời gian. Đã 19 năm, từ ngày chồng qua đời, bà Kim sống lủi thủi một mình trong căn nhà gỗ mục nát, xiêu vẹo gần như sắp sập.

Bà không sống với các con bởi người con gái về Cao Bằng cưới chồng, đời sống còn gặp nhiều khó khăn; còn người con trai đã lập gia đình nhưng không may bị tai nạn lao động, phải cắt một phần bàn tay, rất vất vả khi lao động nên bà không muốn mình trở thành gánh nặng cho các con.

Dù đã cận kề tuổi 80, hàng ngày bà Kim vẫn phải đi nhặt ve chai khắp xã và tự trồng bắp, trồng rau củ để kiếm sống qua ngày.

Căn nhà gỗ bà Kim đang ở chỉ khoảng 15m2, ẩm thấp, tả tơi, xiêu vẹo với những tấm ngói cũ nát, những thanh gỗ bị mối mọt ăn mòn theo năm tháng. Trong căn nhà, tìm đỏ mắt cũng không thấy bất cứ vật dụng nào có giá trị.

Bà tận dụng một góc nhà, kê tấm gỗ mục, trải chiếc chiếu rách cùng một tấm chăn cũ kỹ để làm nơi ngủ nghỉ. Cạnh bên là khu vực bếp củi với hai chiếc nồi và chảo méo mó.

Theo bà Kim chia sẻ, mỗi khi mùa mưa bão đến, cả căn nhà rung lên bần bật từng cơn, những khe cửa rỗng toác khiến nước mưa lọt vào ướt cả người. Những lúc ấy, bà sợ căn nhà có thể đổ sập bất cứ lúc nào.

"Căn nhà bị hư, dột nhiều chỗ, tôi tính sẽ nhờ người mua bạt nilon căng tạm để mưa khỏi hắt vào nhà nhưng đến nay vẫn chưa làm được. Giờ chỉ mong nhà đừng hư hỏng thêm và vẫn trụ được qua mùa mưa", bà Kim nói.

Bà Kim không dám ước có thể xây được một căn nhà bằng tường gạch, chắc chắn, để mỗi khi mưa bão đến bà không phải một mình co ro, sợ hãi trong căn nhà rách. Bà chỉ mong bản thân khỏe mạnh, đừng bệnh tật để có sức khỏe lo cơm áo qua ngày và bản thân không phải là gánh nặng cho con cháu.

Bà Nguyễn Thị Kim Thư, Phó Chủ tịch UBND xã Quảng Hiệp cho biết, bà Trương Thị Kim thuộc diện hộ nghèo của xã nhiều năm qua, dù chính quyền luôn quan tâm hỗ trợ trong các dịp lễ, Tết nhưng với nguồn kinh phí hạn chế, chưa thể xây nhà để giúp đỡ bà ổn định cuộc sống.

"Chúng tôi rất mong bạn đọc báo Dân trí đồng hành, giúp đỡ bà Kim xây dựng căn nhà mới ấm áp, không phải lo lắng mỗi khi mùa mưa bão về", bà Thư chia sẻ.

