Mẹ đơn thân bế tắc trước 800 triệu đồng cho ca phẫu thuật ghép thận cứu con

Cậu bé 8 tuổi mắc suy thận mãn giai đoạn cuối trên nền đủ loại bệnh

Ca phẫu thuật ghép thận từ người thân hiến tặng cho cậu bé Tạ Hoàng Sơn Anh, (SN 2016, trú ở TT Kim Liên, Kim Liên, Đống Đa, Hà Nội), đã thành công. 3 ngày sau ca phẫu thuật, chúng tôi có mặt ở khoa Thận và lọc máu, Bệnh viện Nhi Trung ương thăm Sơn Anh, ngay sau khi nhận được lá đơn xin trợ giúp từ người mẹ của bé.

Nói về bệnh tình của bé Sơn Anh, tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Thu Hương, Trưởng khoa Thận và lọc máu, Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết, bệnh nhi Tạ Hoàng Sơn Anh được chẩn đoán suy thận mãn giai đoạn cuối trên nền bệnh nhân thiểu sản thận, đột biến gen thiếu 1 yếu tố cầm máu, giảm tiểu cầu.

Bác sĩ Thu Hương cho biết thêm, Sơn Anh đã điều trị tại bệnh viện từ lúc rất nhỏ, ban đầu cháu ở khoa Huyết học, sau đó sang khoa Thận. Sơn Anh phải lọc máu từ tháng 12/2023.

Do cháu có yếu tố bệnh về máu, suy tim, nên việc lọc máu cho cháu gặp rất nhiều khó khăn và nguy hiểm. Chính vì vậy các bác sĩ chỉ định ghép thận cho cháu.

Quá trình ghép thận, cháu phải sử dụng một loại thuốc đặc biệt mua từ nước ngoài về với kinh phí 530 triệu đồng, dự trù cả tiền thuốc và ca phẫu thuật của cháu hết khoảng 800 triệu đồng, đây là số tiền quá lớn đối với gia đình Sơn Anh, họ không biết phải xoay xở làm sao.

Trước tình trạng nguy cấp của Sơn Anh, bệnh viện đã hội chẩn và phẫu thuật khẩn cấp cứu cháu, dù gia đình chưa đóng được chút viện phí nào. Ca phẫu thuật ghép thận thành công, bé đang được theo dõi và chăm sóc trong phòng cách ly đặc biệt.

"Sơn Anh đã điều trị ở bệnh viện nhiều năm, hoàn cảnh gia đình rất éo le, chỉ có 2 mẹ con và bà ngoại đã già yếu. Bệnh viện, bác sĩ đã làm hết tất cả những gì có thể để cứu con, mong bạn đọc Dân trí và các nhà hảo tâm chung tay giúp cậu bé đáng thương!... ", bác sĩ Hương nói.

800 triệu đồng cho ca phẫu thuật của con, mẹ đơn thân chưa đóng được đồng nào

Vừa từ phòng cách ly đặc biệt bước ra, chị Lưu Phương Anh (mẹ của Sơn Anh) bùi ngùi kể cho chúng tôi nghe về cậu con trai tội nghiệp: Khi chị đang mang bầu bé Sơn Anh, bác sĩ cho biết thai nhi bị dị tật thiểu sản thận (một bên thận của thai nhi bị teo nhỏ).

Do hiếm muộn, lại mắc căn bệnh giảm tiểu cầu và mang nhóm máu hiếm gặp (RH-), sợ rằng sau này khó sinh con, nên chị Phương Anh quyết tâm giữ lại đứa bé. Sau khi sinh, bé Sơn Anh được đưa ngay vào phòng chăm sóc đặc biệt, vì cũng mang căn bệnh giảm tiểu cầu, do di truyền từ mẹ.

Khi bé Sơn Anh được hơn 1 tuổi, vợ chồng chị Phương Anh thuận tình ly hôn, bởi những mâu thuẫn nảy sinh trong cuộc sống không thể hóa giải. Ở với mẹ, bé Sơn Anh vốn ốm yếu nên đi bệnh viện như cơm bữa.

Không thể trông chờ từ khoản tiền phụ cấp cho cán bộ thú y phường là 2.565.000đ/tháng, nên chị Phương Anh phải lăn lộn làm đủ mọi việc, từ bán hàng online, giúp việc theo giờ, chăm sóc thú cưng… Người mẹ đơn thân nhặt nhạnh từng đồng lẻ, để nuôi con cùng người mẹ già thường xuyên đau yếu.

"Thằng bé mắc bệnh máu nên tháng nào con cũng phải vào bệnh viện. Gần 2 tuổi con lại phát hiện suy thận, số thuốc phải uống hàng ngày còn nhiều hơn cả cơm ăn. 8 tuổi, nhưng thằng bé chỉ nặng chưa đến 16kg… ", nói về con, chị Phương Anh bật khóc.

Bệnh tình của Sơn Anh ngày càng nặng, tiền thuốc, tiền điều trị cần ngày một nhiều hơn. Mọi nỗ lực đến kiệt sức của người mẹ nghèo cũng chỉ như muối bỏ bể. Để cứu con, không còn cách nào khác, người mẹ đơn thân phải vay mượn khắp mọi nơi.

Chị Phương Anh nói, chị phải thế chấp căn hộ tập thể nhỏ của mẹ già, vay tín dụng, vay anh em họ hàng, lãi ngoài…, giờ chị cũng không dám thống kê là nợ bao nhiêu nữa.

Khi bác sĩ cho biết con phải ghép thận. Chị sẵn sàng hiến 1 quả thận của mình cho con, nhưng do mang nhóm máu hiếm, lại mắc bệnh giảm tiểu cầu nên chị không thể hiến được. Một người họ hàng thương cảm sẵn sàng hiến thận cho bé. Nhưng chi phí phẫu thuật và thuốc men quá lớn, ngoài sức tưởng tượng của người mẹ nghèo.

Cứ mỗi khi nghĩ về đứa con nhỏ bất hạnh, người mẹ nghèo chỉ biết bặm môi, cắn chặt răng đến tứa máu… Ngoài tình mẫu tử thiêng liêng dành cho con, chị không có gì hết trong cuộc chiến giành giật mạng sống với tử thần của con trai.

Trước tình cảnh vô cùng cấp bách của Sơn Anh, Bệnh viện Nhi Trung ương đã hội chẩn khẩn cấp và quyết định tiến hành ca phẫu thuật ghép thận cho bé.

"Bệnh của con em chỉ còn cách ghép thận. Em không có tiền nhưng bệnh viện cho nợ, các bác sĩ vẫn phẫu thuật cho cháu. Em biết ơn bác sĩ, biết ơn bệnh viện nhiều lắm.

Giờ con em sống rồi, nhưng chăm sóc thằng bé sau này và cả tiền phẫu thuật lần này em chưa biết tính sao!...", dứt lời, chị Phương Anh đưa tay gạt đi những giọt nước mắt vừa lăn ra trên gương mặt bần thần, đầy lo lắng.

Mọi sự ủng hộ, giúp đỡ mã số 5309 xin gửi về:

1. Chị Lưu Phương Anh (mẹ bé Sơn Anh)

Địa chỉ: TT Kim Liên, Kim Liên, Đống Đa, Hà Nội.

2. Báo Dân trí

Số 2, Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490

Email: nhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

(nội dung chuyển khoản ghi: ủng hộ MS 5309)

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK: Báo Dân trí

Số TK: 1017378606

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name: Bao Dan tri

Account Number: 1017780241

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản EUR tại Vietcombank:

Account Name: Bao Dan tri

Account Number: 1022601465

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (Vietcombank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 126000081304

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản: Báo Dân trí

Số Tài khoản: 26110002631994

Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam- Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ: Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

ĐT: 0436869656.

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Dân trí

Số TK: 0231195149383

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206035022

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ.

* Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB)

- Tên tài khoản: Báo Dân trí

- Số tài khoản VND: 1017589681

- Chi nhánh Hà Nội.

* Tại Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB)

- Tên tài khoản: Báo Dân trí

- Số tài khoản VND: 333556688888

- Chi nhánh Đông Đô - Phòng GD Thanh Xuân

3. Văn phòng đại diện của báo:

- VP Đà Nẵng: Số 1 Lê Duẩn, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

Tel: 0236. 3653 725

- VP TPHCM: Số 51 - 53, Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM.

Tel: 028. 3517 6331 (trong giờ hành chính) hoặc số hotline 0974567567

- VP Thanh Hóa: Số 02 Nhà Thờ, phường Trường Thi, TP Thanh Hóa

Tel: 0914.86.37.37

- VP Cần Thơ: Số 2, Đại lộ Hòa Bình, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

Tel: 0292.3.733.269