Khó khăn bủa vây đường đến trường của nữ sinh mồ côi cả bố mẹ

Đi sâu vào con ngõ nhỏ tại khối Phong Ngũ (phường Điện Thắng Nam, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam), giữa những ngôi nhà khang trang, sạch đẹp, mái ấm của Hà Thị Thiên Hương (SN 2006) lẻ loi với dáng vẻ cũ kỹ, xuống cấp.

Trong nhà, các bức tường đã hoen ố theo thời gian, nhìn quanh nhà không có gì đáng giá ngoài những tấm giấy khen về thành tích học tập của Hương.

Hương sớm mồ côi bố khi lên 4, căn bệnh ung thư gan đã cướp mất người trụ cột trong gia đình. Trớ trêu thay, khi Hương lên lớp 8, mẹ em bị tai biến, xuất huyết não rồi nằm liệt giường, một thời gian sau cũng bỏ em đi.

Gần 5 năm nay, Hương sống một mình trong căn nhà cấp 4 cũ kĩ do ông bà nội để lại.

"Ban đầu cũng cô đơn, buồn tủi, nhưng rồi em phải học cách chấp nhận và vượt qua. Người thân cũng bảo đến ở chung, nhưng em muốn ở lại nhà để hương khói cho ông bà, cha mẹ đỡ cô quạnh", Hương nói.

Bà Phan Thị Ân, người thím dâu của Hương cho hay, tuổi thơ của Hương đầy khó khăn, bất hạnh, để có được ngày hôm nay là sự nỗ lực không biết mệt mỏi của cô gái nhỏ. Sau khi bố mẹ mất, Hương nương tựa vào các chú bác trong gia đình, ai cho gì ăn nấy.

"Biết tin cháu đỗ đại học chúng tôi rất vui, nhưng kèm theo đó là nỗi lo lắng khôn nguôi, bởi chú bác đều làm nông không thể giúp được nhiều cho cháu. Giờ chỉ mong Hương có điều kiện để hoàn thành việc học đại học, sau này ra trường có công việc ổn định tự nuôi sống bản thân", bà Ân bày tỏ.

Những năm học THPT, Hương làm thêm tại quán trà sữa, nhà hàng tiệc cưới để trang trải cuộc sống, học tập. Dù khó khăn, em vẫn duy trì thành tích học tập xuất sắc với điểm trung bình lớp 12 là 8,6.

Tháng 9 vừa qua, Hương đã trúng tuyển vào ngành sư phạm toán tại Trường Đại học Quảng Nam với tổng điểm 25,07.

"Em chọn sư phạm để mong đỡ tiền học phí hơn. Các chi phí sinh hoạt khác, em sẽ cố gắng vừa đi học, vừa đi làm hy vọng sẽ vượt qua khó khăn", Hương chia sẻ.

Ông Nguyễn Văn Cam, Chủ tịch Hội chữ thập đỏ phường Điện Thắng Nam cho hay, hoàn cảnh của cháu Hà Thị Thiên Hương hết sức khó khăn, bố mẹ mất sớm, một mình Hương côi cút trong ngôi nhà cũ kĩ do ông bà nội để lại. Những năm qua, nhờ sự hỗ trợ của người thân, các tổ chức xã hội… và chính từ nỗ lực của bản thân Hương mới đi đến được ngày hôm nay.

Khi được tin Hương đỗ đại học nhưng khó khăn về kinh tế, các cấp đoàn thể địa phương cũng đang cố gắng kêu gọi, vận động giúp đỡ.

Thông qua báo Dân trí, ông Cam mong bạn đọc báo quan tâm, hỗ trợ Hương thực hiện ước mơ chinh phục giảng đường đại học của mình.

Mọi sự ủng hộ, giúp đỡ mã số 5349 xin gửi về:

