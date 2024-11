Bố bị bệnh nặng qua đời, mẹ đau yếu, 3 đứa trẻ mịt mù tương lai

Không khí tang thương còn bao trùm căn nhà nhỏ của gia đình chị Lê Thị Xuân (34 tuổi, trú xóm Tân Hải, xã Quỳnh Lập, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An) sau ngày người chồng qua đời.

Chị Xuân đầu chít khăn tang, gắng gượng chuẩn bị mâm cơm đạm bạc đặt lên bàn thờ, cúng người chồng xấu số. Nỗi đau mất chồng cùng bao lo toan phía trước hiện rõ trên khuôn mặt bơ phờ, nhợt nhạt vì thiếu ngủ của người góa phụ.

Chị Xuân quê ở Thanh Hóa, sinh ra trong một gia đình khó khăn lại đông con. Năm 20 tuổi, chị xin làm chế biến cá thuê cho một cơ sở tại thị xã Hoàng Mai và được người dân mai mối cho anh Nguyễn Văn Mạnh (SN 1972). Thời điểm ấy, anh Mạnh đã 38 tuổi, chưa lập gia đình, không đất đai, nhà cửa, hàng ngày theo tàu đánh cá thuê ngoài biển.

Không lâu sau đó, 2 người quyết định nên duyên vợ chồng. Rồi lần lượt sinh 3 con gái Nguyễn Thị Thùy Linh (13 tuổi), Nguyễn Thị Thủy Tiên (10 tuổi) và Nguyễn Thị Thúy Hằng (4 tuổi).

Dù sức khỏe yếu, không làm được việc nặng, nhưng hàng ngày, chị Xuân vẫn vừa chăm sóc con nhỏ, vừa tranh thủ chế biến cá thuê với tiền công 20.000 đồng/giờ. Anh Mạnh đi đánh cá thuê, cứ tầm nửa tháng mới về một lần, ở nhà vài ngày lại tiếp tục ra khơi.

"4 năm trước, chị gái đi nước ngoài về, anh Mạnh phải trả lại căn nhà mượn trước đó nên không có chỗ ở. Thương hoàn cảnh, người thân, bạn bè bàn bạc, cho vay tiền để vợ chồng anh xây nhà trên đất mẹ ruột", anh Tuấn (cùng xóm Tân Hải, xã Quỳnh Lập) chia sẻ.

Gần một năm trước, thấy cơ thể mệt mỏi, da vàng, sút cân bất thường, anh Mạnh đi khám được chẩn đoán bị ung thư gan giai đoạn cuối. Nghĩ mình không còn sống được bao lâu, gia đình nghèo nên anh không dám nằm viện điều trị mà xin về nhà.

"Đau đớn mấy chồng tôi vẫn cứ cắn răng chịu đựng, không dám ăn ngon, không dám nằm viện. Đến cái giường anh cũng không dám nằm, nhường cho vợ con. Cầm cự được 10 tháng thì anh ấy đi. Ngoại thì ở xa, nội còn mẹ già yếu, ai cũng khó khăn. Khoản nợ gần 300 triệu xây nhà không biết đến bao giờ tôi mới trả được", chị Xuân chia sẻ.

Đang bế em ngồi bên cạnh, khuôn mặt bé Linh (con gái đầu của chị Xuân) tỏ ra lo lắng khi thấy mẹ lại khóc. Bố mất, hoàn cảnh khó khăn, Linh muốn nghỉ học để đi làm kiếm tiền cho mẹ bớt vất vả.

"Ngày bố bị bệnh, cả nhà chỉ có chiếc giường nhưng bố không dám nằm. Bố nói nếu nằm trên giường, sau này bố chết, giường cũng sẽ phải đốt đi, mẹ con không có chỗ nằm. Nhà cháu nghèo lắm. Cháu muốn nghỉ học đi làm thuê mà mẹ không cho. Thương mẹ, thương em mà cháu không biết phải làm sao cả", Linh tâm sự.

Bà Lê Thị Hóa, Chi hội trưởng Hội phụ nữ thôn Tân Hải, xã Quỳnh Lập chia sẻ: Một thời gian, sau khi anh Mạnh mất, có công ty nước đóng chai trên địa bàn nhận chị Xuân vào làm với mức lương 5 triệu đồng/tháng, tạo điều kiện cho gia đình có thêm thu nhập, trang trải cuộc sống.

Mọi sự ủng hộ, giúp đỡ mã số 5393 xin gửi về:

1. Chị Lê Thị Xuân

Địa chỉ: Xóm Tân Hải, xã Quỳnh Lập, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An.

ĐT: 0965.924.519 (chị Xuân)

Số tài khoản của chị Lê Thị Xuân: 3624205419328, ngân hàng Agribank.

2. Báo Dân trí

Số 2, Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội.

Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490

Email: nhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

(nội dung chuyển khoản ghi: ủng hộ MS 5393)

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK: Báo Dân trí

Số TK: 1017378606

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name: Bao Dan tri

Account Number: 1017780241

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản EUR tại Vietcombank:

Account Name: Bao Dan tri

Account Number: 1022601465

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (Vietcombank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 126000081304

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản: Báo Dân trí

Số Tài khoản: 26110002631994

Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam- Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ: Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

ĐT: 0436869656.

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Dân trí

Số TK: 0231195149383

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206035022

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ.

* Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB)

- Tên tài khoản: Báo Dân trí

- Số tài khoản VND: 1017589681

- Chi nhánh Hà Nội.

* Tại Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB)

- Tên tài khoản: Báo Dân trí

- Số tài khoản VND: 333556688888

- Chi nhánh Đông Đô - Phòng GD Thanh Xuân

3. Văn phòng đại diện của báo:

- VP Đà Nẵng: Số 1 Lê Duẩn, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

Tel: 0236. 3653 725

- VP TPHCM: Số 51 - 53, Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM.

Tel: 028. 3517 6331 (trong giờ hành chính) hoặc số hotline 0974567567

- VP Thanh Hóa: Số 02 Nhà Thờ, phường Trường Thi, TP Thanh Hóa

Tel: 0914.86.37.37

- VP Cần Thơ: Số 2, Đại lộ Hòa Bình, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

Tel: 0292.3.733.269