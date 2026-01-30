Niềm vui an cư trong 4 ngôi nhà Nhân ái tại Hà Nội trước Tết Nguyên đán

Mùa xuân đến sớm với 4 hộ dân được tặng nhà Nhân ái ở vùng ngoại ô Hà Nội (Video: Đình Tùng).

Sáng 30/1, báo Dân trí phối hợp cùng chính quyền địa phương tổ chức Lễ khánh thành 4 ngôi nhà Nhân ái, tặng 4 hộ có hoàn cảnh khó khăn tại các xã Vật Lại, Cổ Đô, Ba Vì (TP Hà Nội) với tổng kinh phí hỗ trợ hơn 464 triệu đồng.

Các gia đình được tặng nhà Nhân ái dịp này gồm: bà Chu Thị Hà, nhân vật trong bài viết "Con chấn thương sọ não, mẹ già đau yếu gồng gánh cả gia đình"; bà Phương Thị Nam, được phản ánh ở bài viết "Chỉ cần còn sống, bà sẽ làm tất cả để cháu có tương lai tốt đẹp hơn"; chị Ngô Thị Dung, nhân vật của bài viết "Khốn cảnh gia đình vợ ung thư, chồng ngơ, con khờ"; anh Triệu Duy Trường, hoàn cảnh trong bài "Xót xa chàng trai người Dao gồng gánh cả gia đình nghèo khó, bệnh tật".

Đại diện báo Dân trí và lãnh đạo các xã thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành nhà Nhân ái (Ảnh: Đình Tùng).

Tham dự buổi lễ có nhà báo Phạm Đình Mạnh, Trưởng khối Nhân ái, báo Dân trí; ông Nguyễn Quốc Huy, Chủ tịch UBMTTQVN xã Vật Lại; ông Đặng Tiến Hữu, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã Vật Lại; ông Triệu Sinh Viễn, Phó Chủ tịch UBMTTQVN xã Ba Vì… cùng 4 gia đình có hoàn cảnh khó khăn được tặng nhà Nhân ái và người dân địa phương.

Phát biểu tại buổi lễ, nhà báo Phạm Đình Mạnh bày tỏ niềm vui khi thấy số tiền bạn đọc ủng hộ tới các gia đình được sử dụng hiệu quả, xây dựng những ngôi nhà Nhân ái khang trang, kiên cố.

Nhà báo Phạm Đình Mạnh, Trưởng khối Nhân ái, báo Dân trí phát biểu tại Lễ khánh thành (Ảnh: Đình Tùng).

Theo Trưởng khối Nhân ái Phạm Đình Mạnh, hơn 20 năm qua, bên cạnh nhiệm vụ tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước, báo Dân trí luôn là cơ quan báo chí uy tín hàng đầu trong các hoạt động an sinh xã hội.

Tính đến nay, từ sự chung tay của bạn đọc hảo tâm, báo Dân trí đã hỗ trợ gần 6.000 hoàn cảnh khó khăn; xây dựng 58 công trình phòng học Dân trí tại các điểm trường vùng cao, giúp cải thiện điều kiện học tập của các em nhỏ, các thầy cô cũng yên tâm công tác.

Báo cũng đã phối hợp với chính quyền các địa phương xây dựng được 32 công trình cầu dân sinh, để con đường đến trường của các em học sinh bớt gian nan, giao thương hàng hóa của người dân thuận lợi; trao tặng hơn 7.200 thẻ Bảo hiểm y tế tới các em học sinh khó khăn; tổ chức 28 chương trình tư vấn sức khỏe, khám bệnh miễn phí cho khoảng 6.000 người dân; và nhiều hoạt động ý nghĩa khác.

Đặc biệt, từ tháng 4/2024 đến cuối năm 2025, hưởng ứng phong trào "Xóa nhà tạm, nhà dột nát" của Chính phủ, báo Dân trí đã kêu gọi bạn đọc hỗ trợ xây dựng 250 ngôi nhà Nhân ái. Ngày hôm qua, báo tiếp tục khởi công thêm 3 ngôi nhà tại tỉnh Tây Ninh, nâng tổng số nhà Nhân ái hiện nay trên cả nước lên thành 253 nhà.

Đại diện báo Dân trí và địa phương chúc mừng 4 hộ gia đình được nhận nhà Nhân ái (Ảnh: Đình Tùng).

Đối với địa bàn 3 xã Vật Lại, Cổ Đô, Ba Vì, thời gian qua, báo Dân trí đã phối hợp cùng địa phương giúp đỡ 6 trường hợp đặc biệt khó khăn, kêu gọi tổng số tiền gần 800 triệu đồng. Trong số này, có 4 gia đình được hỗ trợ xây nhà Nhân ái.

"Chúng tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc nhất tới các nhà hảo tâm, bạn đọc báo Dân trí đã luôn đồng hành, ủng hộ các chương trình Nhân ái; trân trọng cảm ơn chính quyền xã Vật Lại tạo điều kiện, hỗ trợ, phối hợp triển khai Lễ khánh thành; đại diện chính quyền, ban ngành đoàn thể và bà con nhân dân 3 xã đã dành thời gian tham dự sự kiện.

Mong các hộ được nhận nhà Nhân ái sớm ổn định cuộc sống, không ngừng vươn lên, mỗi ngày dần tốt đẹp hơn”, Trưởng khối Nhân ái, báo Dân trí chia sẻ.

Ông Nguyễn Quốc Huy, Chủ tịch UBMTTQVN xã Vật Lại phát biểu (Ảnh: Đình Tùng).

Thay mặt chính quyền địa phương và người dân được bạn đọc Dân trí hỗ trợ xây nhà Nhân ái, ông Nguyễn Quốc Huy, Chủ tịch UBMTTQVN xã Vật Lại cho biết: "Được báo Dân trí đồng hành chung tay ủng hộ, đến nay 4 ngôi Nhà Nhân ái đã được khánh thành.

Thay mặt lãnh đạo địa phương, chúng tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới báo Dân trí, bạn đọc và các nhà hảo tâm đã đồng hành cùng thực hiện công tác an sinh xã hội, trực tiếp hỗ trợ kinh phí xây dựng 4 ngôi nhà đầy ý nghĩa nhân văn này. Chúng tôi mong rằng, 4 gia đình sẽ có thêm niềm tin và nghị lực để vươn lên trong cuộc sống".

Ông Huy bày tỏ mong muốn, thời gian tới báo Dân trí và bạn đọc tiếp tục quan tâm, chăm lo giúp đỡ các hộ nghèo, cận nghèo, để các gia đình có thêm niềm tin trong cuộc sống và vượt lên khó khăn.

Chị Ngô Thị Dung và con gái vui mừng trong ngày khánh thành nhà Nhân ái (Ảnh: Đình Tùng).

Là 1 trong 4 hộ dân được bạn đọc Dân trí hỗ trợ kinh phí xây nhà Nhân ái, chị Ngô Thị Dung rất phấn khởi và xúc động. Gia đình chị được bạn đọc Dân trí giúp hơn 128 triệu đồng và Quỹ Thiện Tâm tặng 20 triệu đồng. Gia đình đã xây dựng ngôi nhà mới rộng 110m2, tổng kinh phí tính đến hiện tại là hơn 450 triệu đồng.

Bà Phương Thị Nam chia sẻ niềm vui của gia đình với phóng viên Dân trí (Ảnh: Huyền Nguyễn).

Bà Phương Thị Nam rất vui mừng và phấn khởi khi nhận nhà Nhân ái dịp này. Bà chia sẻ: "Khi biết tin gia đình tôi được bạn đọc Dân trí hỗ trợ hơn 106 triệu đồng để xây nhà Nhân ái, nhiều anh em họ hàng đã cho tôi vay mượn thêm tiền. Họ nói, bạn đọc Dân trí không quen biết mà còn hỗ trợ được cả trăm triệu đồng, anh em họ hàng chả nhẽ lại không giúp được gì".

Nhờ sự chung tay góp sức của bạn đọc, các nhà hảo tâm, chính quyền địa phương và bà con họ hàng, làng xóm, bà Nam đã xây được ngôi nhà mới khang trang rộng 120m2 để con gái và cháu trai cùng ở, tổng kinh phí hơn 500 triệu đồng.

Bà Nam cho biết, chính quyền xã Vạn Thắng (cũ) hỗ trợ gia đình 10 triệu đồng, trường học của cháu Lê Tiến Dũng (cháu ngoại bà Nam) trao 10 triệu đồng, Đoàn thanh niên xã ủng hộ 20 triệu đồng, anh em họ hàng cho gia đình vay không lấy lãi.

4 hộ dân nhận quà tân gia của bạn đọc báo Dân trí (Ảnh: Đình Tùng).

Nhân dịp này, báo Dân trí thay mặt bạn đọc trao quà tân gia tới 4 gia đình được nhận nhà Nhân ái, mỗi suất quà là 1 triệu đồng tiền mặt.

Đại diện xã Vật Lại trao quà tân gia (5 triệu đồng) tới hộ gia đình chị Ngô Thị Dung (Ảnh: Đình Tùng)

Đại diện lãnh đạo xã Vật Lại, ông Nguyễn Quốc Huy, Chủ tịch UBMTTQVN xã và ông Đặng Tiến Hữu, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã tặng gia đình chị Ngô Thị Dung quà tân gia trị giá 5 triệu đồng.

Niềm vui của các em học sinh được nhận học bổng của bạn đọc Dân trí (Ảnh: Đình Tùng).

Cũng tại buổi Lễ khánh thành 4 ngôi nhà Nhân ái, báo Dân trí đã thay mặt bạn đọc tặng 20 suất học bổng (mỗi suất trị giá 500.000 đồng) tới 20 học sinh có hoàn cảnh khó khăn của 3 xã Vật Lại, Cổ Đô, Ba Vì.

Các đại biểu tham dự Lễ khánh thành cùng đi tham quan nhà mới của gia đình chị Ngô Thị Dung (Ảnh: Đình Tùng).

Sau Lễ khánh thành, đại diện báo Dân trí cùng lãnh đạo 3 xã Vật Lại, Cổ Đô, Ba Vì tham quan nhà mới của gia đình chị Ngô Thị Dung.