Bạn đọc giúp bé An Vy hơn 127 triệu đồng

Ngày 21/3, phóng viên Dân trí đã trao biển biểu trưng số tiền 127.218.879 đồng mà bạn đọc hỗ trợ tới gia đình chị Lê Thị Dung (mẹ bé An Vy). Toàn bộ số tiền trên đã được chuyển qua tài khoản ngân hàng của chị Dung.

Phóng viên Dân trí trao bảng biểu trưng cho gia đình bé An Vy (Ảnh: Thùy Linh).

Chị Dung xúc động chia sẻ: "Nhờ bạn đọc giúp đỡ mà vợ chồng em có điều kiện kinh tế để điều trị cho con tốt hơn. Vợ chồng em xin gửi lời cảm ơn đến tất cả bạn đọc, các nhà hảo tâm, báo Dân trí và cô, chú nhà báo đã giúp đỡ. Nhà em mang ơn mọi người rất nhiều!".

Chị Dung cho biết, nhờ được điều trị tích cực, sức khỏe An Vy gần đây tốt lên, không sốt, không thiếu máu, chỉ thỉnh thoảng ho nhẹ. Sang đầu tuần sau, bé sẽ được xét nghiệm tổng quát lần cuối, nếu ổn định thì chuyển viện sang Bệnh viện Nhi đồng 1 tiến hành phẫu thuật nối gân chân. Sau khi hoàn tất ca phẫu thuật, bé sẽ tiếp tục điều trị ngăn ngừa di căn.

Hiện, anh Bùi Văn Dinh (bố bé An Vy) vẫn chạy xe ôm công nghệ kiếm tiền lo sinh hoạt cho gia đình. Còn số tiền bạn đọc giúp đỡ, vợ chồng anh Dinh dùng một phần trả bớt khoản tiền vay nóng lãi suất cao, còn lại gửi ngân hàng lo cho bé An Vy trong thời gian tới.

"Nếu không có mọi người giúp đỡ, vợ chồng em không biết làm sao có tiền cho con trị bệnh tiếp. Nhà em cảm ơn mọi người rất nhiều!", chị Dung xúc động nói.

Bé An Vy là nhân vật trong bài viết "Xót xa bé gái kháu khỉnh mới sinh ra đã bị u cơ", được đăng tải trước đó.

Như Dân trí đã đưa tin, bé Bùi Lê An Vy (SN 2023) là con gái đầu lòng của anh Bùi Văn Dinh (SN 2001) và chị Lê Thị Dung (SN 2002). Kể từ tháng 8/2023, khi phát hiện bé An Vy bị u cơ, cuộc sống của gia đình nhỏ bị đảo lộn.

Khi phát hiện bệnh, khối u bên trong đùi phải của An Vy đã hoại tử, xuất huyết phần mềm. Kết quả sinh thiết xác định, An Vy bị sarcom sợi (Fibrosarcoma - một dạng ung thư của mô liên kết). Sau khi phẫu thuật, An Vy được chuyển sang hóa trị hơn 1 năm nay.

Trước đây, vợ chồng chị Dung làm công nhân may. Từ ngày An Vy phát bệnh, chị Dung nghỉ làm để chăm sóc con. Anh Dinh cũng nghỉ công ty, chuyển sang chạy xe ôm để có thời gian phụ vợ những ngày An Vy hóa trị.

Do công việc không đều nên thu nhập của anh Dinh bấp bênh, tiết kiệm hết mức cũng không đủ lo cho gia đình 3 người. Tiền chữa bệnh cho An Vy chủ yếu là vay mượn và nhờ sự giúp đỡ của mạnh thường quân.

Ngày Tết, anh Dinh vẫn dắt xe ra đường bắt khách để có tiền lo cho gia đình nhỏ (Ảnh: Tùng Nguyên).

Rất may là An Vy đáp ứng thuốc tốt, phác đồ hóa trị thuận lợi. Cô bé đã hoàn tất phác đồ hóa trị tấn công, chuyển sang duy trì, chờ phẫu thuật nối gân do đợt cắt bỏ khối u bị ảnh hưởng.

Tuy nhiên, sau hơn 1 năm đeo đuổi quá trình điều trị cho con, vợ chồng chị Dung đã khánh kiệt, nợ nần khắp nơi. Đang lúc túng quẫn, không biết xoay xở ra sao để tiếp tục điều trị cho con thì gia đình chị Dung được bạn đọc Dân trí kịp thời giúp đỡ.