Trong căn nhà cũ kỹ nhưng ngăn nắp ở cuối xóm Đông Kỷ B (xã Đức Châu, Nghệ An), ông Trương Trung Tính, một bệnh binh với di chứng chiến tranh và vừa trải qua tai biến, đang lặng lẽ chuẩn bị bữa trưa cho 2 người em trai mắc bệnh tâm thần.

Hình ảnh người anh cả tận tụy, vừa cắt rau vừa trò chuyện với 2 người em Trương Sỹ Hợp (SN 1959) và Trương Sỹ Phi (SN 1962), dù chỉ có ông nói và các em lẳng lặng lắng nghe, làm theo, đã khắc họa một câu chuyện đầy nghị lực và tình thương.

Bệnh binh Trương Trung Tính (ngoài cùng bên phải) đang trực tiếp chăm sóc 2 người em trai mắc bệnh tâm thần (Ảnh: Hoàng Lam).

Ông Tính chia sẻ: “Hai đứa nó bị tâm thần, không làm được gì cả nhưng trộm vía không đập phá đâu. Cả ngày chỉ ngồi ngẩn ngơ như thế”.

Gia đình ông Tính có 7 anh chị em, trong đó 4 người em là Trương Sỹ Hòa (SN 1957), Trương Sỹ Hợp, Trương Sỹ Phi và Trương Thị Lương (SN 1964) đều mắc bệnh tâm thần từ nhỏ, riêng cô Lương còn bị khuyết tật vận động. Bệnh tình ngày càng nặng, khiến cả 4 người không có khả năng lao động.

Trở về từ quân ngũ năm 1980 với tấm thẻ bệnh binh, ông Tính cùng anh trai đã gánh vác trách nhiệm chăm sóc các em. Sau khi bố mẹ và anh trai lần lượt qua đời hoặc già yếu, vợ chồng ông Tính trở thành trụ cột chính, một mình cáng đáng việc chăm sóc 4 người em khốn khổ.

Bệnh binh bị tai biến gồng mình "gánh" 4 người em tâm thần (Video: Hoàng Lam).

Những năm tháng trước đây, vợ chồng ông đã phải đối mặt với vô vàn khó khăn, vừa lo cho con cái ăn học, vừa đảm bảo từng bữa ăn cho các em. Dù các em được hưởng chế độ bảo trợ xã hội, số tiền đó vẫn không đủ trang trải cho mọi chi phí sinh hoạt và chăm sóc.

Khi các con đã trưởng thành, có công việc ổn định, ông Tính tưởng chừng có thể thở phào nhẹ nhõm. Tuy nhiên, việc chăm sóc 4 người tâm thần, trong đó có một người khuyết tật đặc biệt nặng, vẫn là gánh nặng quá lớn đối với cặp vợ chồng đã bước sang tuổi xế chiều.

Ngôi nhà cũ kỹ, chắp vá nhưng luôn được ông Tính dọn dẹp sạch sẽ, ngăn nắp cho các em (Ảnh: Hoàng Lam).

Với sự hỗ trợ của các con và khoản bảo trợ hàng tháng, vợ chồng ông Tính cố gắng chắt bóp để các em không bị đói. Nhưng nỗi lo lớn nhất của ông là khi mình không còn đủ sức khỏe, hoặc một mai nằm xuống, ai sẽ là người chăm sóc cho những người em dại khờ này.

Nỗi lo ấy càng trở nên hiện hữu khi ông Tính bất ngờ bị tai biến, quật ngã cơ thể vốn đã rệu rã do di chứng chiến tranh. May mắn vượt qua cửa tử, ông cố gắng tập phục hồi, nhưng di chứng khiến ông cử động chậm chạp, việc chăm sóc các em càng thêm khó khăn.

Không sợ cái chết, nhưng giờ đây ông Tính sợ nhất là mình nằm một chỗ, không ai chăm lo cho các em. Ông đã bàn với vợ liên hệ các cơ sở từ thiện để gửi các em vào đó. May mắn, ông Trương Sỹ Hòa và bà Trương Thị Lương đã được 2 cơ sở từ thiện nhận chăm sóc.

Ông Tính với nỗi lo khi mình không còn trên đời, các em sẽ không có người chăm sóc (Ảnh: Hoàng Lam).

“Họ chỉ nhận chăm sóc 2 đứa, còn chú Hợp và chú Phi thì không nhận. Tôi già rồi, lại tai biến, không biết còn cáng đáng được mấy năm nữa. Một mai, lỡ tôi nằm xuống...”, ông Tính bỏ lửng câu nói, đôi mắt đỏ hoe nhìn 2 người em trai vô lo, vô nghĩ.

Ông Phạm Xuân Bắc, Bí thư Chi bộ thôn Đông Kỷ B, xác nhận gia đình ông Trương Trung Tính là trường hợp đặc biệt khó khăn của xã. Ông Tính là bệnh binh mất sức lao động 61%, còn 4 người em bị tâm thần, mất hoàn toàn khả năng lao động.

“Thôn xóm, cấp xã cũng hết sức quan tâm, vào các dịp lễ tết đều ưu tiên các phần quà động viên ông Tính. Bản thân ông Tính mang di chứng chiến tranh, vừa trải qua đợt tai biến, khó khăn càng thêm khó khăn. Chúng tôi rất mong các cơ quan, tổ chức quan tâm, hỗ trợ để ông Tính có điều kiện chăm sóc các em tốt hơn”, ông Bắc kêu gọi.