Trao 400 suất quà Tết Nhân ái tới người nghèo tỉnh Tuyên Quang

"Gia đình sẽ dùng số tiền này để sắm Tết... cho các cháu vui xuân"

Ngày 11/2, báo Dân trí phối hợp cùng UBND xã Minh Quang, tỉnh Tuyên Quang, tổ chức Chương trình Tết Nhân ái 2026, trao 400 suất quà Tết (600.000 đồng/suất) tới 400 hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Minh Quang.

Nhà báo Nguyễn Tuấn Hợp, đại diện báo Dân trí trao biểu trưng số tiền 240 triệu đồng tới đại diện lãnh đạo Đảng ủy, UBND, UBMTTQ Việt Nam xã Minh Quang, tỉnh Tuyên Quang (Ảnh: Mạnh Dũng).

Đón nhận món quà vô cùng ý nghĩa của bạn đọc Dân trí dành tặng vào những ngày cận Tết, ông Lý Thanh Minh (65 tuổi. xã Minh Quang) không giấu nổi niềm xúc động. Ông cho biết: "Gia đình sẽ dùng số tiền này để sắm Tết, mua bánh kẹo thắp hương tổ tiên và dành một chút tặng cho các cháu vui xuân".

Gia đình ông Minh thuộc diện hộ nghèo tại địa phương. Hiện tại, sức khỏe của vợ chồng ông đều không tốt. Cuộc sống vô cùng khó khăn, các con của ông đều đi làm xa kiếm miếng ăn đắp đổi qua ngày. Chính vì vậy, món quà từ bạn đọc báo Dân trí rất thiết thực, giúp gia đình ông đón Tết đủ đầy, ấm áp hơn.

Ông Ma Văn Khắp, Bí thư Đảng uỷ xã Minh Quang trao quà Tết do bạn đọc báo Dân trí ủng hộ tới các hộ dân nghèo trên địa bàn xã (Ảnh: Mạnh Dũng).

Chị Ma Thị Nhu (48 tuổi, thôn Nà Nghè, xã Minh Quang) cho biết, chị sống độc thân và đang nuôi mẹ già trên 70 tuổi. Những năm qua, mỗi khi Tết đến xuân về, mẹ con chị luôn nhận được sự quan tâm của chính quyền địa phương và các nhà hảo tâm.

Chị Nhu tâm sự, số tiền của bạn đọc báo Dân trí ủng hộ chị sẽ dành mua bánh chưng về thắp hương tổ tiên.

Các hộ nghèo, cận nghèo đón nhận món quà Tết của bạn đọc, do đại diện báo Dân trí và lãnh đạo Đảng uỷ xã Minh Quang trao tặng (Ảnh: Mạnh Dũng).

Cầm trên tay quà Tết Nhân ái vừa đón nhận từ sự giúp đỡ của bạn đọc báo Dân trí, bà Lý Thị Pham (55 tuổi) cẩn thận tính toán chia số tiền theo từng phần để dành mua thực phẩm, bánh kẹo cùng gia đình đón Tết.

Bà Pham tâm sự, gia đình thuộc diện hộ nghèo của địa phương, cả năm chỉ trông chờ vào vài sào ruộng, năm được mùa còn đỡ lo, nếu không thì phải chạy ăn từng bữa.

“Tết đến rồi mà trong nhà cũng chẳng có gì, đang lo không có tiền sắm Tết thì may gia đình tôi nhận được sự giúp đỡ của bạn đọc Dân trí. Gia đình tôi biết ơn nhiều lắm!”, bà Pham xúc động chia sẻ.

Bạn đọc báo Dân trí đã mang mùa xuân tới những hộ còn khó khăn

Đại diện báo Dân trí, nhà báo Nguyễn Tuấn Hợp cho biết: “Nhờ sự chung tay ủng hộ của bạn đọc, báo Dân trí đã và đang triển khai Chương trình Tết Nhân ái 2026 trên cả nước. Những phần quà không chỉ mang đến niềm vui mà còn là điểm tựa tinh thần đối với những hộ có hoàn cảnh khó khăn khi Tết đến xuân về”.

Ông Triệu Văn Minh, Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch HĐND xã Minh Quang trao những món quà Tết tới các hộ dân nghèo (Ảnh: Mạnh Dũng).

Với ý nghĩa hết sức nhân văn từ những món quà Tết dành tặng các hộ dân nghèo, cận nghèo, người dân có hoàn cảnh khó khăn, nhà báo Nguyễn Tuấn Hợp bày tỏ lời cảm ơn chân thành tới các nhà hảo tâm, các tổ chức, doanh nghiệp và chính quyền địa phương đã luôn đồng hành với báo Dân trí trong những năm qua.

Bà Chẩu Thị Khuyên, Chủ tịch UBND xã Minh Quang trao quà Tết Nhân ái do bạn đọc báo Dân trí ủng hộ tới các hộ có hoàn cảnh khó khăn (Ảnh: Mạnh Dũng).

Tại buổi trao quà Tết tới 400 hộ nghèo, cận nghèo địa bàn, bà Chẩu Thị Khuyên, Chủ tịch UBND xã Minh Quang cho biết, xã Minh Quang trên cơ sở sáp nhập 3 xã là Hồng Quang, Minh Quang, Phúc Sơn, diện tích hơn 191km2, dân số trên 20 nghìn người. Tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo của xã là hơn 2.000 hộ.

Tuy nhiên, nhờ sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh, các đơn vị doanh nghiệp, nhà hảo tâm, đặc biệt là bạn đọc báo Dân trí, trong ngày hôm nay, lãnh đạo xã Minh Quang đảm bảo 100% các hộ gia đình đều có Tết, không ai bị bỏ lại phía sau.

“Thông qua chương trình, tôi xin được bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc tới bạn đọc báo Dân trí, các nhà hảo tâm, các doanh nghiệp đã mang mùa xuân tới cho người dân xã Minh Quang thêm phần vô cùng ý nghĩa”, bà Khuyên bày tỏ.