Trao 400 suất quà Tết Nhân ái tới người nghèo tỉnh Tuyên Quang
(Dân trí) - 400 suất quà Tết đã được đại diện báo Dân trí thay mặt bạn đọc trao tới 400 hộ nghèo, cận nghèo tại xã Minh Quang, tỉnh Tuyên Quang.
"Gia đình sẽ dùng số tiền này để sắm Tết... cho các cháu vui xuân"
Ngày 11/2, báo Dân trí phối hợp cùng UBND xã Minh Quang, tỉnh Tuyên Quang, tổ chức Chương trình Tết Nhân ái 2026, trao 400 suất quà Tết (600.000 đồng/suất) tới 400 hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Minh Quang.
Đón nhận món quà vô cùng ý nghĩa của bạn đọc Dân trí dành tặng vào những ngày cận Tết, ông Lý Thanh Minh (65 tuổi. xã Minh Quang) không giấu nổi niềm xúc động. Ông cho biết: "Gia đình sẽ dùng số tiền này để sắm Tết, mua bánh kẹo thắp hương tổ tiên và dành một chút tặng cho các cháu vui xuân".
Gia đình ông Minh thuộc diện hộ nghèo tại địa phương. Hiện tại, sức khỏe của vợ chồng ông đều không tốt. Cuộc sống vô cùng khó khăn, các con của ông đều đi làm xa kiếm miếng ăn đắp đổi qua ngày. Chính vì vậy, món quà từ bạn đọc báo Dân trí rất thiết thực, giúp gia đình ông đón Tết đủ đầy, ấm áp hơn.
Chị Ma Thị Nhu (48 tuổi, thôn Nà Nghè, xã Minh Quang) cho biết, chị sống độc thân và đang nuôi mẹ già trên 70 tuổi. Những năm qua, mỗi khi Tết đến xuân về, mẹ con chị luôn nhận được sự quan tâm của chính quyền địa phương và các nhà hảo tâm.
Chị Nhu tâm sự, số tiền của bạn đọc báo Dân trí ủng hộ chị sẽ dành mua bánh chưng về thắp hương tổ tiên.
Cầm trên tay quà Tết Nhân ái vừa đón nhận từ sự giúp đỡ của bạn đọc báo Dân trí, bà Lý Thị Pham (55 tuổi) cẩn thận tính toán chia số tiền theo từng phần để dành mua thực phẩm, bánh kẹo cùng gia đình đón Tết.
Bà Pham tâm sự, gia đình thuộc diện hộ nghèo của địa phương, cả năm chỉ trông chờ vào vài sào ruộng, năm được mùa còn đỡ lo, nếu không thì phải chạy ăn từng bữa.
“Tết đến rồi mà trong nhà cũng chẳng có gì, đang lo không có tiền sắm Tết thì may gia đình tôi nhận được sự giúp đỡ của bạn đọc Dân trí. Gia đình tôi biết ơn nhiều lắm!”, bà Pham xúc động chia sẻ.
Bạn đọc báo Dân trí đã mang mùa xuân tới những hộ còn khó khăn
Đại diện báo Dân trí, nhà báo Nguyễn Tuấn Hợp cho biết: “Nhờ sự chung tay ủng hộ của bạn đọc, báo Dân trí đã và đang triển khai Chương trình Tết Nhân ái 2026 trên cả nước. Những phần quà không chỉ mang đến niềm vui mà còn là điểm tựa tinh thần đối với những hộ có hoàn cảnh khó khăn khi Tết đến xuân về”.
Với ý nghĩa hết sức nhân văn từ những món quà Tết dành tặng các hộ dân nghèo, cận nghèo, người dân có hoàn cảnh khó khăn, nhà báo Nguyễn Tuấn Hợp bày tỏ lời cảm ơn chân thành tới các nhà hảo tâm, các tổ chức, doanh nghiệp và chính quyền địa phương đã luôn đồng hành với báo Dân trí trong những năm qua.
Tại buổi trao quà Tết tới 400 hộ nghèo, cận nghèo địa bàn, bà Chẩu Thị Khuyên, Chủ tịch UBND xã Minh Quang cho biết, xã Minh Quang trên cơ sở sáp nhập 3 xã là Hồng Quang, Minh Quang, Phúc Sơn, diện tích hơn 191km2, dân số trên 20 nghìn người. Tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo của xã là hơn 2.000 hộ.
Tuy nhiên, nhờ sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh, các đơn vị doanh nghiệp, nhà hảo tâm, đặc biệt là bạn đọc báo Dân trí, trong ngày hôm nay, lãnh đạo xã Minh Quang đảm bảo 100% các hộ gia đình đều có Tết, không ai bị bỏ lại phía sau.
“Thông qua chương trình, tôi xin được bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc tới bạn đọc báo Dân trí, các nhà hảo tâm, các doanh nghiệp đã mang mùa xuân tới cho người dân xã Minh Quang thêm phần vô cùng ý nghĩa”, bà Khuyên bày tỏ.
Nhằm chung tay giúp người dân ở các địa bàn vừa trải qua thiên tai có cái Tết đoàn viên, sum họp, đủ đầy hơn, báo Dân trí phát động Chương trình Tết Nhân ái 2026 - Trao yêu thương và sẻ chia cùng 1.000 hộ dân vùng bão lũ.
Đối tượng thụ hưởng là các hộ gia đình đang sinh sống tại các tỉnh miền Bắc, miền Trung và Tây Nguyên vừa chịu thiệt hại nặng nề do bão lũ năm 2025, thuộc diện: Hộ nghèo, cận nghèo; gia đình chính sách, người già neo đơn, trẻ em mồ côi; các hộ dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bị mất nhà cửa, tài sản. Mỗi suất quà gồm 1 triệu đồng tiền mặt và 1 hộp bánh/mứt/kẹo trị giá 100.000 đồng.
Ngày 27/1 đến 7/2, báo Dân trí đã đại diện bạn đọc hảo tâm trao tặng 1.000 suất quà Tết Nhân ái đến 1.000 hộ gia đình đang sinh sống tại các tỉnh miền Bắc, miền Trung và Tây Nguyên vừa chịu thiệt hại nặng nề do bão lũ năm 2025.
Cụ thể, Cao Bằng (100 suất); Bắc Ninh (100 suất); Thái Nguyên (100 suất); Lào Cai (100 suất); Điện Biên (100 suất); Thanh Hóa (50 suất); Nghệ An (50 suất); Hà Tĩnh (50 suất); Quảng Trị (50 suất); Huế (50 suất); Đà Nẵng (50 suất); Quảng Ngãi (50 suất); Đắk Lắk (50 suất); Khánh Hòa (50 suất); Gia Lai (50 suất). Đối với 1.000 hộ dân ở 15 địa phương nói trên, báo Dân trí đã trao tặng mỗi hộ 1,1 triệu đồng do bạn đọc ủng hộ qua Chương trình Tết Nhân ái.
Ngoài ra, báo Dân trí đã trao 20 suất quà (1 triệu đồng/suất) tới người có công với cách mạng tại xã Mậu A, tỉnh Lào Cai; 100 suất quà Tết (500.000 đồng/suất) tới 100 hộ đặc biệt khó khăn ở địa bàn biên giới xã Yên Sơn, tỉnh Sơn La.
Ngày 11/2, báo Dân trí trao 40 suất quà Tết Nhân ái (500.000 đồng/suất) tới 40 gia đình hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường Bạch Mai, thành phố Hà Nội; trao 400 suất quà tiền mặt (600.000 đồng/suất) tới 400 hộ khó khăn tại xã Minh Quang, tỉnh Tuyên Quang.