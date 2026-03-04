Công trình điểm trường khởi động trở lại sau hơn 8 tháng bị mưa lũ chia cắt

Sau nhiều tháng gián đoạn vì thiên tai, công trình phòng học Dân trí tại điểm trường Mầm non Mỹ Lý 2, bản Cha Nga, xã Mỹ Lý (huyện Kỳ Sơn cũ), tỉnh Nghệ An đã được tái khởi động vào những ngày đầu tháng 3.

Trận lũ lịch sử tháng 7/2025 đã tàn phá nặng nề xã Mỹ Lý, cuốn trôi nhiều hạng mục hạ tầng, trong đó có tuyến đường độc đạo từ trung tâm xã vào bản Cha Nga. Con đường biến thành sông, chia cắt hoàn toàn, khiến bản làng cô lập suốt nhiều tháng liền.

Khu vực xây dựng 2 phòng học Dân trí tại bản Cha Nga, xã Mỹ Lý (Ảnh: Nguyễn Phê).

Điểm trường bản Cha Nga cách trung tâm xã khoảng 25km, vốn đã thiếu thốn cơ sở vật chất, diện tích chật hẹp và không đủ điều kiện tổ chức bán trú cho trẻ. Theo kế hoạch ban đầu, công trình gồm 2 phòng học (Mầm non và Tiểu học) với tổng kinh phí dự kiến 800 triệu đồng. Tuy nhiên, bão lũ khiến công trình phải tạm dừng thi công suốt nhiều tháng qua.

Chính quyền xã Mỹ Lý đã khẩn trương huy động lực lượng dân quân, công an, bộ đội biên phòng cùng hàng trăm người dân khắc phục tuyến đường từ xã Bắc Lý vào bản Cha Nga. Từng đoạn đường được san gạt, gia cố thủ công, các điểm sạt lở được xử lý tạm thời để xe tải nhỏ có thể lưu thông. Khi tuyến đường cơ bản thông, đơn vị thi công đã nhanh chóng khởi động trở lại.

Công trình điểm trường tại bản Cha Nga được xây dựng trở lại sau hơn 8 tháng bị mưa lũ chia cắt (Ảnh: Nguyễn Phê).

Ông Hoàng Văn Kiều, đại diện đơn vị thi công cho biết, việc vận chuyển vật liệu vẫn còn nhiều khó khăn do địa hình phức tạp, nhưng đơn vị đã bố trí nhân lực, máy móc phù hợp để đẩy nhanh tiến độ. "Chúng tôi quyết tâm thi công bảo đảm chất lượng và an toàn, phấn đấu hoàn thành sớm để các cháu có lớp học khang trang trước mùa mưa tới", ông Kiều khẳng định.

Cô Vy Thị Thoan, Hiệu trưởng Trường Mầm non Mỹ Lý 2, chia sẻ niềm vui khi công trình được khởi động lại. Điểm trường Cha Nga hiện có khoảng 20-25 học sinh là con em đồng bào dân tộc thiểu số, đã phải học trong điều kiện thiếu thốn, không có bếp ăn đảm bảo vệ sinh, mùa mưa dột ướt, mùa đông gió lùa lạnh buốt.

"Công trình được khởi động lại là niềm mong mỏi của cô trò suốt nhiều tháng qua", cô Thoan xúc động nói.

Hiện học sinh mầm non đang học tạm trong ngôi nhà lắp ghép (Ảnh: Nguyễn Phê).

Ông Lương Văn Bảy, Chủ tịch UBND xã Mỹ Lý, nhấn mạnh ý nghĩa của công trình đối với một xã biên giới có tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo cao, điều kiện đi lại đặc biệt khó khăn.

"Việc công trình được thi công trở lại không chỉ cải thiện điều kiện học tập cho trẻ mà còn thể hiện sự quan tâm của báo Dân trí và các nhà hảo tâm đối với đồng bào vùng biên. Chính quyền địa phương sẽ tiếp tục tạo điều kiện tốt nhất để công trình hoàn thành đúng tiến độ", ông Bảy cam kết.

Ông Lương Văn Nhưn, Trưởng bản Cha Nga, bày tỏ xúc động khi chứng kiến công trình được khởi động lại. "Bà con trong bản ai cũng vui. Có người góp ngày công, có người hỗ trợ vận chuyển vật liệu. Chúng tôi mong sớm có lớp học mới để con em được học hành tử tế hơn", ông Nhưn chia sẻ.