Công trình điểm trường khởi động trở lại sau hơn 8 tháng bị mưa lũ chia cắt
(Dân trí) - Sau hơn 8 tháng bị mưa lũ cô lập, công trình hai phòng học do báo Dân trí vận động tài trợ tại bản Cha Nga, xã Mỹ Lý (Nghệ An) đã chính thức thi công trở lại, mở ra hy vọng mới cho cô trò vùng biên.
Sau nhiều tháng gián đoạn vì thiên tai, công trình phòng học Dân trí tại điểm trường Mầm non Mỹ Lý 2, bản Cha Nga, xã Mỹ Lý (huyện Kỳ Sơn cũ), tỉnh Nghệ An đã được tái khởi động vào những ngày đầu tháng 3.
Trận lũ lịch sử tháng 7/2025 đã tàn phá nặng nề xã Mỹ Lý, cuốn trôi nhiều hạng mục hạ tầng, trong đó có tuyến đường độc đạo từ trung tâm xã vào bản Cha Nga. Con đường biến thành sông, chia cắt hoàn toàn, khiến bản làng cô lập suốt nhiều tháng liền.
Điểm trường bản Cha Nga cách trung tâm xã khoảng 25km, vốn đã thiếu thốn cơ sở vật chất, diện tích chật hẹp và không đủ điều kiện tổ chức bán trú cho trẻ. Theo kế hoạch ban đầu, công trình gồm 2 phòng học (Mầm non và Tiểu học) với tổng kinh phí dự kiến 800 triệu đồng. Tuy nhiên, bão lũ khiến công trình phải tạm dừng thi công suốt nhiều tháng qua.
Chính quyền xã Mỹ Lý đã khẩn trương huy động lực lượng dân quân, công an, bộ đội biên phòng cùng hàng trăm người dân khắc phục tuyến đường từ xã Bắc Lý vào bản Cha Nga. Từng đoạn đường được san gạt, gia cố thủ công, các điểm sạt lở được xử lý tạm thời để xe tải nhỏ có thể lưu thông. Khi tuyến đường cơ bản thông, đơn vị thi công đã nhanh chóng khởi động trở lại.
Ông Hoàng Văn Kiều, đại diện đơn vị thi công cho biết, việc vận chuyển vật liệu vẫn còn nhiều khó khăn do địa hình phức tạp, nhưng đơn vị đã bố trí nhân lực, máy móc phù hợp để đẩy nhanh tiến độ. "Chúng tôi quyết tâm thi công bảo đảm chất lượng và an toàn, phấn đấu hoàn thành sớm để các cháu có lớp học khang trang trước mùa mưa tới", ông Kiều khẳng định.
Cô Vy Thị Thoan, Hiệu trưởng Trường Mầm non Mỹ Lý 2, chia sẻ niềm vui khi công trình được khởi động lại. Điểm trường Cha Nga hiện có khoảng 20-25 học sinh là con em đồng bào dân tộc thiểu số, đã phải học trong điều kiện thiếu thốn, không có bếp ăn đảm bảo vệ sinh, mùa mưa dột ướt, mùa đông gió lùa lạnh buốt.
"Công trình được khởi động lại là niềm mong mỏi của cô trò suốt nhiều tháng qua", cô Thoan xúc động nói.
Ông Lương Văn Bảy, Chủ tịch UBND xã Mỹ Lý, nhấn mạnh ý nghĩa của công trình đối với một xã biên giới có tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo cao, điều kiện đi lại đặc biệt khó khăn.
"Việc công trình được thi công trở lại không chỉ cải thiện điều kiện học tập cho trẻ mà còn thể hiện sự quan tâm của báo Dân trí và các nhà hảo tâm đối với đồng bào vùng biên. Chính quyền địa phương sẽ tiếp tục tạo điều kiện tốt nhất để công trình hoàn thành đúng tiến độ", ông Bảy cam kết.
Ông Lương Văn Nhưn, Trưởng bản Cha Nga, bày tỏ xúc động khi chứng kiến công trình được khởi động lại. "Bà con trong bản ai cũng vui. Có người góp ngày công, có người hỗ trợ vận chuyển vật liệu. Chúng tôi mong sớm có lớp học mới để con em được học hành tử tế hơn", ông Nhưn chia sẻ.
Công trình xây dựng phòng học tại bản Cha Nga nhận được sự hỗ trợ lớn từ cộng đồng. Sau bài viết "Mong ước của cô trò ở điểm trường vùng biên" của báo Dân trí, Công ty Cổ phần Giao Hàng Tiết Kiệm đã ủng hộ 400 triệu đồng.
Ngoài ra, nhóm thiện nguyện CEO 1984 cũng tài trợ 320 triệu đồng để xây dựng một phòng học kiên cố cho học sinh tiểu học. Công trình được kỳ vọng sẽ mang lại một không gian học tập an toàn, vững chãi giữa đại ngàn.
Năm 2025, báo Dân trí phối hợp với Công ty cổ phần Giao Hàng Tiết Kiệm và CEO 1984 đã khởi công xây dựng phòng học tại bản Cha Nga, xã Mỹ Lý. Tuy nhiên, sau đó, do mưa lũ liên tiếp khiến việc thi công bị gián đoạn.