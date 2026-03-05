Bà nội già yếu gắng sức chăm cháu khuyết tật nặng (Video: Thùy Hương).

Bất hạnh chồng chất đẩy gia đình nghèo vào ngõ cụt

Con đường đất dẫn vào thôn Nà Lòa (xã Tùng Bá, tỉnh Tuyên Quang) heo hút, lầy lội sau những cơn mưa rừng. Nép bên sườn đồi, căn nhà của bà Phàn Thị Mảy (SN 1957, dân tộc Dao) xiêu vẹo, xuống cấp nghiêm trọng.

Căn nhà dựng tạm bằng gỗ tạp, nhiều cột đã bị mối mọt khoét rỗng. Những tấm phên tre nứa làm vách đã xô lệch, thủng lỗ chỗ, không thể ngăn gió rét mùa đông vùng cao.

Gần 70 tuổi, bà Phàn Thị Mảy vẫn phải ngày đêm chăm sóc cháu nội khuyết tật nặng (Ảnh: Tùng Dương).

Trong căn nhà tối ẩm, chỉ le lói chút ánh sáng lọt qua khe vách mục, bà Mảy ôm chặt đứa cháu nội tội nghiệp. Khi đại diện chính quyền địa phương tới thăm hỏi, bà không kìm được xúc động, bật khóc. Những giọt nước mắt lặng lẽ chảy trên gương mặt khắc khổ.

Bé Lý Đức Kỳ (SN 2016, cháu nội bà Mảy) bị khuyết tật bẩm sinh đặc biệt nặng. Sức đề kháng yếu nên cậu bé đau ốm quanh năm.

Kỳ không thể đứng hay đi lại. Đôi chân mềm oặt, không có sức lực, cậu bé chỉ có thể bò trên nền đất ẩm lạnh trong căn nhà chật hẹp. Mọi sinh hoạt từ ăn uống, ngủ nghỉ đến vệ sinh cá nhân đều phụ thuộc hoàn toàn vào bà nội và bố.

Để di chuyển, bé Kỳ phải dùng đôi tay lết từng chút một trên nền đất (Ảnh: Tùng Dương).

Mỗi khi thời tiết thay đổi, cơ thể yếu ớt lại đau nhức khiến Kỳ liên tục quấy khóc. Gia đình quá nghèo, không có điều kiện đưa con đi khám chữa hay phục hồi chức năng nên bệnh tình của bé ngày càng nặng.

Anh Lý Văn Cúng (SN 1985, bố của Kỳ) không được nhanh nhẹn như người bình thường. Sinh ra trong gia đình nghèo, ít đất sản xuất, trình độ hạn chế, anh quanh năm chỉ biết bám vào mấy sào nương rẫy.

Khó khăn chồng chất khi sức khỏe anh Cúng ngày càng suy giảm, tinh thần có biểu hiện bất ổn, thường xuyên đi lang thang. Do sức khỏe yếu, mỗi khi thời tiết thay đổi, anh đau nhức nhiều, gần như không thể lao động. Việc thăm khám, giám định để có hướng điều trị phù hợp đến nay vẫn chưa thể thực hiện.

Trước hoàn cảnh khó khăn, chồng đau yếu, con khuyết tật nặng, vợ anh Cúng đã xin ly hôn và xây dựng gia đình mới, để lại 2 con nhỏ cho mẹ chồng già yếu chăm sóc.

Từ đó, mọi gánh nặng dồn lên đôi vai bà Mảy. Ở tuổi gần 70, thay vì được nghỉ ngơi, bà vẫn phải gồng mình lo từng bữa ăn, giấc ngủ cho cháu nội khuyết tật và con trai sức khỏe ngày càng suy giảm.

Do hoàn cảnh quá khó khăn, cháu Lý Văn Truyền (SN 2010, anh trai cháu Kỳ) đã phải nghỉ học từ năm lớp 9.

Căn nhà tre nứa xiêu vẹo, mái lá cọ mục nát, nguy cơ sập đổ, đe dọa tính mạng những con người vốn đã quá bất hạnh (Ảnh: Tùng Dương).

Căn nhà mục nát và nỗi lo thường trực

Theo bà Mảy, căn nhà được dựng cách đây hơn 20 năm. Mái lợp lá cọ qua nhiều mùa mưa nắng đã mục nát, nhiều chỗ xô lệch. Mỗi khi trời mưa, nước dột khắp nơi.

Những đêm mưa bão, 3 thế hệ trong gia đình nghèo gần như không ngủ, lo căn nhà có thể bị gió lớn làm hư hỏng hoặc đổ sập. Vào mùa đông, gió lạnh lùa qua các khe vách lạnh thấu xương.

Nhìn cháu Kỳ bò chậm chạp trên nền đất lạnh, bà Mảy nghẹn giọng: “Tôi già yếu rồi, con trai thì bệnh, con dâu bỏ đi, cháu Kỳ không đi được, chỉ bò trong nhà. Nhà cửa đã nát hết cả, không biết sống sao nữa, chỉ mong có người thương mà giúp”.

Ông Lý Văn Môn, Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng ban Công tác mặt trận thôn Nà Lòa cho biết, hộ bà Mảy thuộc diện đặc biệt khó khăn. Gia đình có 1 cháu bé khuyết tật nặng; căn nhà đang ở tạm bợ, đã xuống cấp nghiêm trọng, không bảo đảm an toàn.

“Ngoài khoản trợ cấp 1 triệu đồng/tháng dành cho người khuyết tật đặc biệt nặng và 500 nghìn đồng/tháng cho người chăm sóc, gia đình bà Mảy hầu như không có nguồn thu nhập ổn định nào. Thôn đã nhiều lần vận động bà con hỗ trợ, nhưng do điều kiện kinh tế chung còn khó khăn, sự giúp đỡ chỉ mang tính hỗ trợ trước mắt”, ông Môn cho biết.

Trong căn nhà tranh vách nứa trống hoác không có tài sản gì giá trị (Ảnh: Tùng Dương).

Theo bà Đán Thị Thoan, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Tùng Bá, 4 người trong gia đình bà Mảy hiện sống trong căn nhà đã mục nát, không bảo đảm an toàn. Căn nhà đã hư hỏng, nguy cơ đổ sập có thể xảy ra, ảnh hưởng trực tiếp đến sinh hoạt và tính mạng các thành viên.

Nguồn thu của gia đình chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp nhỏ lẻ, không đủ trang trải sinh hoạt và chi phí chăm sóc y tế. Trong khi đó, cháu bé khuyết tật cần được chăm sóc thường xuyên, nhưng người đảm đương lại là bà nội tuổi cao, sức khỏe hạn chế.

“Chúng tôi mong, thông qua báo Dân trí, bạn đọc và các nhà hảo tâm quan tâm, hỗ trợ để gia đình có thêm điều kiện chữa trị cho cháu Kỳ và xây dựng lại nhà ở, bảo đảm an toàn, ổn định cuộc sống”, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Tùng Bá bày tỏ.

Ảnh: Tùng Dương

Video: Nguyễn Thùy Hương