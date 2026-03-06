Vợ bán nương, khẩn cầu cứu chồng bỏng 66% cơ thể, có 95% cơ hội sống

Lời cầu khẩn nhói lòng của người đàn ông bị bỏng 66% cơ thể (Video: Hương Hồng).

Ngọn lửa xăng oan nghiệt đẩy người bố dân tộc Thái vào lằn ranh sinh tử

Đêm 10/1, trong những tiếng còi hú liên hồi, chiếc xe cứu thương chở anh Lò Văn Hải (SN 1992, trú bản Bôm Cưa, xã Chiềng Mung, tỉnh Sơn La) chạy một mạch hơn 300km đến thẳng khoa Hồi sức Cấp cứu, Bệnh viện Bỏng Quốc gia Lê Hữu Trác.

Xe cấp cứu vừa dừng, các y, bác sĩ khẩn trương đưa người đàn ông 34 tuổi, dân tộc Thái, đang thoi thóp vào phòng hồi sức.

Người bố 2 con bị bỏng xăng 66% cơ thể, nhiều chỗ bỏng sâu, hiện tính mạng vẫn hết sức mong manh (Ảnh: Hương Hồng).

Trước những nỗ lực không biết mệt của các y, bác sĩ cùng các thiết bị y tế hiện đại, tính mạng người bố 2 con đã tạm được giữ lại. Thế nhưng, ngọn lửa xăng oan nghiệt đã khiến anh Hải bị bỏng đến 66% cơ thể, nhiều chỗ bỏng sâu, tổn thương nghiêm trọng, tính mạng vẫn hết sức mong manh.

Sau nhiều ngày hôn mê sâu, người bố 2 con nghèo khó đã tỉnh lại. Trải qua những giây phút "chết đi sống lại", anh Hải càng cảm nhận rõ hơn sự đau đớn đang dày vò cơ thể.

Khắp người anh Hải quấn đầy băng gạc, nhiều vùng đã hoại tử, dịch thấm ra nhuộm vàng những lớp băng trắng. Gắng sức rướn người về phía trước, thở dốc như hớp lấy từng chút oxy, anh run rẩy chắp tay trước ngực, ánh mắt hướng về phía chúng tôi, thều thào: “Xin cứu em! Em còn bố mẹ già, 2 con nhỏ…”.

Hồi tỉnh sau nhiều ngày hôn mê, anh Hải càng cảm nhận rõ sự đau đớn đang dày vò cơ thể (Ảnh: Hương Hồng).

Trao đổi với phóng viên Dân trí, bác sĩ Hoàng Văn Vụ, khoa Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Bỏng Quốc gia Lê Hữu Trác, cho biết: “Bệnh nhân Lò Văn Hải được chuyển đến bệnh viện vào đêm 10/1 trong tình trạng sốc bỏng rất nặng.

Diện tích bỏng chiếm 66% diện tích cơ thể, tập trung ở vùng cằm, cổ, thân mình và tứ chi, nguyên nhân do bỏng lửa xăng. Đây là mức độ tổn thương đặc biệt nghiêm trọng, đe dọa trực tiếp đến tính mạng”.

Theo bác sĩ Vụ, ngay sau khi nhập viện, bệnh nhân được hồi sức tích cực, kiểm soát tình trạng sốc bỏng, chống nhiễm khuẩn và đã trải qua nhiều cuộc phẫu thuật cắt lọc hoại tử, ghép da. Trong thời gian tới, anh Hải dự kiến còn phải tiếp tục phẫu thuật thêm 2-3 lần nữa để che phủ các vùng tổn thương da chưa lành.

Người bố 2 con thều thào, khẩn cầu xin nhà hảo tâm giúp đỡ (Ảnh: Hương Hồng).

Ngoài các chi phí được Bảo hiểm y tế chi trả, gia đình còn phải tự thanh toán nhiều khoản tốn kém như vật liệu che phủ chuyên dụng, thuốc men và chế độ dinh dưỡng tăng cường nhằm nâng cao thể trạng.

Quá trình điều trị dự kiến sẽ còn kéo dài, nếu vượt qua được giai đoạn nguy kịch này, bệnh nhân sẽ tiếp tục bước vào chặng đường phục hồi chức năng, tập vận động và phẫu thuật tạo hình xử lý các vùng sẹo co kéo. Tổng chi phí ước tính khoảng 300-400 triệu đồng.

Nơi quê nhà, 2 đứa trẻ ngày đêm mong ngóng bố trở về (Ảnh: CTV).

“Bệnh nhân Hải còn trẻ, là lao động chính trong gia đình, phía sau là 2 con nhỏ và bố mẹ già yếu. Gần 2 tháng qua, gia đình đã phải bán nương và mọi thứ có thể để duy trì việc điều trị, hiện đã rơi vào cảnh kiệt quệ.

Chúng tôi đã nỗ lực tối đa để giữ lại sự sống cho bệnh nhân. Hải đang có những tín hiệu tiến triển tích cực. Ở thời điểm này, nếu buộc phải dừng điều trị, nguy cơ tử vong là rất cao và mọi cố gắng trước đó sẽ trở nên vô nghĩa.

Vì vậy, chúng tôi tha thiết mong bạn đọc Dân trí chung tay hỗ trợ, để Hải có thêm cơ hội được sống và trở về với gia đình”, bác sĩ Vụ bày tỏ.

Trước mắt, chi phí chữa trị của anh Hải ước tính khoảng 300-400 triệu đồng (Ảnh: Hương Hồng).

Cha mẹ già và 2 con nhỏ ngày đêm mong ngóng tin trụ cột gia đình

Không được vào trong chăm chồng, chị Quàng Thị Tiên (SN 1998, vợ anh Hải) chỉ biết đứng bên ngoài phòng cách ly, dõi ánh mắt đầy lo lắng về phía cánh cửa khép kín. Gương mặt người vợ trẻ gầy rộc, hốc hác, đôi mắt thâm quầng sau nhiều đêm thức trắng.

“Chiếc xe máy của vợ chồng em bị hỏng khung. Hôm đó, chồng em mượn máy hàn về để hàn lại. Em đang lúi húi ngoài vườn, nghe tiếng hét thất thanh của chồng, ngoảnh lại thì thấy cả người anh bốc cháy như ngọn đuốc…”, mắt đỏ hoe, chị Tiên đau đớn kể lại giây phút tai họa bất ngờ giáng xuống chồng.

Kiệt quệ, người vợ nghèo khó cầu xin nhà hảo tâm cứu chồng (Ảnh: Hương Hồng).

Kéo vạt áo lau nước mắt, chị Tiên bùi ngùi kể, gia đình có 6 nhân khẩu gồm vợ chồng chị và 2 con trai (bé Lò Bảo Quân SN 2016 và Lò Duy Quang SN 2019) cùng bố mẹ chồng. Cả nhà sinh sống ở nơi thuộc khu vực III đặc biệt khó khăn của tỉnh Sơn La.

Để trang trải cuộc sống, ngoài làm nương, vợ chồng chị khi lên rừng lấy củi, khi đi phụ hồ, chắt bóp từng đồng lẻ đong gạo, mua rau… Hai con còn nhỏ, bố mẹ già thường xuyên đau ốm khiến cuộc sống lúc nào cũng trong cảnh “thiếu trước hụt sau”. Tài sản có giá trị nhất của gia đình là mảnh nương cằn cỗi.

“Em đã bán mảnh nương, con dê cái và cả con gà đang ấp, vay mượn khắp nơi được hơn 150 triệu đồng. Nhưng, nhà em bị nặng quá, hiện viện phí đã nợ rồi. Bác sĩ nói chồng em có 95% cơ hội sống, nhưng gia đình em đã kiệt quệ rồi. Xin ông, bà, cô, bác… giúp đỡ!”, chị Tiên cầu xin giúp đỡ.