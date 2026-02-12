Tết Nhân ái 2026 hoàn thành trao tặng quà tới 1.960 hộ khó khăn

Ngày 11/2, báo Dân trí đã tổ chức 3 đoàn công tác, khẩn trương trao tặng 840 suất quà Tết với tổng số tiền 460 triệu đồng tới các gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại Hà Nội và Tuyên Quang.

Trong đó, trao 400 suất quà (600.000 đồng/suất) tới 400 hộ khó khăn tại xã Minh Quang, tỉnh Tuyên Quang; 400 suất quà (500.000 đồng/suất) tới 400 người mù nghèo TP Hà Nội; 40 suất quà (500.000 đồng/suất) tới 40 gia đình hoàn cảnh khó khăn tại phường Bạch Mai, TP Hà Nội.

Ngày 11/2, ông Nguyễn Xuân Toàn, Phó Tổng Biên tập báo Dân trí, trao biểu trưng số tiền 200 triệu đồng do bạn đọc ủng hộ Tết Nhân ái tới 400 hội viên có hoàn cảnh khó khăn thuộc Hội Người mù TP Hà Nội (Ảnh: Đình Tùng).

Chương trình Tết Nhân ái 2026 chính thức hoàn thành sau hơn 1 tháng phát động, báo Dân trí đã trao tặng 1.960 suất quà với tổng số tiền 1,63 tỷ đồng do bạn đọc ủng hộ.

Ngày 6/2, báo Dân trí trao 100 suất quà Tết Nhân ái với tổng trị giá 110 triệu đồng tới người dân bị ảnh hưởng nặng nề bởi mưa lũ trong năm 2025 thuộc 6 xã Xa Dung, Tìa Dình, Na Son, Mường Luân, Phình Giàng và Pu Nhi của tỉnh Điện Biên (Ảnh: Tùng Dương).

Trước đó, nhằm chung tay với địa phương vừa trải qua thiên tai, giúp người dân các có cái Tết đoàn viên, sum họp, đủ đầy hơn, Tổng Biên tập báo Dân trí đã phê duyệt kế hoạch tổ chức Chương trình Tết Nhân ái 2026 - Trao yêu thương và sẻ chia cùng 1.000 hộ dân vùng bão lũ.

Đối tượng thụ hưởng là các hộ gia đình đang sinh sống tại các tỉnh miền Bắc, miền Trung và Tây Nguyên vừa chịu thiệt hại nặng nề do bão lũ năm 2025, thuộc diện: Hộ nghèo, cận nghèo; gia đình chính sách, người già neo đơn, trẻ em mồ côi; các hộ dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bị mất nhà cửa, tài sản.

Từ ngày 27/1 đến 7/2, báo Dân trí đã đại diện bạn đọc hảo tâm trao tặng 1.000 suất quà Tết Nhân ái đến 1.000 hộ gia đình đang sinh sống tại các tỉnh miền Bắc, miền Trung và Tây Nguyên vừa chịu thiệt hại nặng nề do bão lũ năm 2025.

Cụ thể, trao tặng 1.000 suất quà Tết tại các địa phương như: Cao Bằng (100 suất); Bắc Ninh (100 suất); Thái Nguyên (100 suất); Lào Cai (100 suất); Điện Biên (100 suất); Thanh Hóa (50 suất); Nghệ An (50 suất); Hà Tĩnh (50 suất); Quảng Trị (50 suất); Huế (50 suất); Đà Nẵng (50 suất); Quảng Ngãi (50 suất); Đắk Lắk (50 suất); Khánh Hòa (50 suất); Gia Lai (50 suất).

Ngày 29/1, nhà báo Trần Duy Tuyên, Trưởng Văn phòng đại diện báo Dân trí khu vực miền Trung - Tây nguyên, trao quà Tết đến bà con vùng lũ xã Nam Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị (Ảnh: Tiến Thành).

Đối với 1.000 suất quà Tết tặng 1.000 hộ dân ở 15 địa phương nói trên, báo Dân trí đã trao mỗi hộ 1 triệu đồng kèm 1 phần quà giá trị 100.000 đồng. Tổng kinh phí 1,1 tỷ đồng do bạn đọc ủng hộ qua Chương trình Tết Nhân ái 2026 và kết chuyển từ các mã số ủng hộ đồng bào vùng bão lũ.

Ngày 7/2, báo Dân trí đã trao 100 suất quà Tết Nhân ái tới 100 hộ đặc biệt khó khăn ở địa bàn biên giới xã Yên Sơn, tỉnh Sơn La (Ảnh: Đình Tùng).

Ngoài ra, báo Dân trí đã trao 100 suất quà Tết Nhân ái (500.000 đồng/suất) tới 100 hộ đặc biệt khó khăn ở địa bàn biên giới xã Yên Sơn, tỉnh Sơn La, đồng thời tổ chức chương trình khám bệnh miễn phí cho hơn 600 người dân và em nhỏ tại đây; trao 20 suất quà (1 triệu đồng/suất) tới người có công với cách mạng tại xã Mậu A, tỉnh Lào Cai.

Để có thể triển khai nhanh Chương trình Tết Nhân ái 2026 là nhờ có sự chung tay, góp sức, ủng hộ từ bạn đọc, các tổ chức, doanh nghiệp có tấm lòng nhân ái. Bên cạnh đó là sự phối hợp chặt chẽ đầy trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể tại các địa phương.

Ngày 3/2, báo Dân trí trao 50 suất quà của bạn đọc với tổng trị giá 55 triệu đồng, đến các hộ dân gặp khó khăn do ảnh hưởng vì trận mưa lũ cuối năm 2025 tại phối hợp với UBND xã Yang Mao, tỉnh Đắk Lắk (Ảnh: CTV).

Kể từ hôm nay, báo Dân trí chính thức đóng mã số 260501.

Báo Dân trí trân trọng cảm ơn và ghi nhận nghĩa cử cao đẹp của bạn đọc, các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đã đồng hành cùng Chương trình Tết Nhân ái 2026.

Sự chung tay của cộng đồng không chỉ giúp các gia đình đang gặp khó khăn có thêm cái Tết ấm cúng, mà còn tiếp thêm niềm tin, động lực để họ vươn lên trong cuộc sống.

Báo Dân trí sẽ tiếp tục là nhịp cầu tin cậy, kết nối tình cảm và sự sẻ chia của bạn đọc đến với những mảnh đời khó khăn ở khắp mọi miền Tổ quốc. Tinh thần nhân ái ấy sẽ còn được lan tỏa và bền bỉ nuôi dưỡng, đúng như triết lý mà báo Dân trí luôn hướng tới: “Nhân văn - nhân bản - nhân ái”.