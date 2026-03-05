Cha đơn thân bị tai biến nuôi con trai lớp 5 được giúp gần 180 triệu đồng

Ngày 4/3, tại Văn phòng báo Dân trí khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, phóng viên đã trao số tiền 176.840.310 đồng do bạn đọc ủng hộ tới anh Nguyễn Văn Thái (38 tuổi, ngụ ấp Phụng Sơn, xã Thạnh Hòa, TP Cần Thơ). Anh Thái là nhân vật trong bài viết "Người cha đơn thân bị tai biến suýt chết, ước mong con học hành nên người", đăng ngày 2/2.

Phóng viên Dân trí trao số tiền do bạn đọc ủng hộ tới anh Thái (Ảnh: Nguyễn Nam).

Thông qua Chương trình Nhân ái của báo Dân trí, bạn đọc khắp nơi thương cảm, chia sẻ, ủng hộ tới cha con anh Thái. Toàn bộ số tiền đã được báo Dân trí chuyển vào tài khoản ngân hàng của anh Nguyễn Văn Thái.

Tại buổi trao tiền, anh Thái mừng rỡ chia sẻ: "Tôi không biết nói gì hơn, chỉ biết gửi lời cảm ơn chân thành đến bạn đọc Dân trí, các nhà hảo tâm đã giúp đỡ cha con tôi. Nếu tôi có đột ngột ra đi thì số tiền này sẽ giúp con tôi được ăn học, trưởng thành".

Anh Thái nói thêm, do nhà cửa của cha con anh đã xuống cấp nên nếu đủ điều kiện anh có nguyện vọng sẽ xây lại ngôi nhà nhỏ, nâng nền cao để tránh nước ngập; trường hợp không đủ thì sửa sang để có chỗ ở tử tế. Số tiền còn dư, anh sẽ gửi tiết kiệm dùng vào việc đóng tiền ăn học cho con trai.

Cha con anh Thái sống trong ngôi nhà tồi tàn (Ảnh: Bảo Kỳ).

Như báo Dân trí đã đưa tin, nhiều năm sau ly hôn, anh Thái một mình gồng gánh nuôi 2 con thơ dại. Sau khi cha mẹ đều đã qua đời, anh Thái từng đưa các con lên TPHCM làm phụ hồ để mưu sinh.

Do ít học nên cơ hội việc làm của anh Thái cũng rất hạn chế. Thu nhập của anh chủ yếu từ nghề phụ hồ, khoảng 300.000 đồng/ngày và không phải lúc nào cũng có việc. Để lo đủ bữa ăn cho 3 cha con, anh thuê trọ ở ngoại ô, thường xuyên ra ruộng hoặc dọc bờ kênh bắt ốc, cua đồng.

Khó khăn càng chồng chất khi năm ngoái, anh Thái đột ngột lâm bệnh nặng, dẫn đến tai biến và phải về quê dưỡng bệnh. Kinh tế gia đình từ đó ngày càng khánh kiệt.

Con gái anh Thái đã lập gia đình ở Bạc Liêu (nay thuộc tỉnh Cà Mau) nhưng cuộc sống cũng rất khó khăn, không thể lo lắng cho cha. Thi thoảng, con gái có gửi tiền sinh hoạt phí để anh Thái mua ít gạo, đồ ăn sống qua ngày.

Ngôi nhà của hai cha con anh Thái vô cùng xập xệ, chỉ có mái tôn và được chắp vá bằng vài cây cột gỗ, mấy tấm bạt sờn cũ. Mỗi khi triều cường, nước dâng cao đến gần đầu gối, anh Thái phải đưa con trai qua nhà chị gái ở tạm, đợi nước rút rồi về.

Do đi lại bất tiện, không kiếm được tiền, hầu như ngày nào cũng có người thân, hàng xóm mang đồ ăn, thức uống đến cho cha con anh.