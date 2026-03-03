Bạn đọc Dân trí giúp đỡ bệnh nhân có thêm kinh phí ghép gan (Video: Thùy Hương).

Ngày 2/3, tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, đại diện báo Dân trí và lãnh đạo khoa Phẫu thuật Gan - Mật - Tụy đã trao biển biểu trưng số tiền 218.064.599 đồng bạn đọc ủng hộ tới gia đình anh Nguyễn Hữu Vinh, nhân vật trong bài viết "Sinh viên nghèo hiến gan cứu cha, nguy cơ dang dở việc học", đăng trên chuyên mục Tấm lòng Nhân ái.

Toàn bộ số tiền trên đã được báo Dân trí kết chuyển tới gia đình anh Vinh, góp phần giúp giảm bớt gánh nặng chi phí điều trị sau ca ghép gan đặc biệt tốn kém.

Anh Nguyễn Hữu Vinh (SN 1972, trú thôn Đông Xuyên, xã Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh) là người cha từng rơi vào tình trạng nguy kịch và được cứu sống nhờ ca ghép gan do con trai hiến tặng.

Đại diện báo Dân trí và lãnh đạo khoa Phẫu thuật Gan - Mật - Tụy, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 trao biểu trưng số tiền 218 triệu đồng bạn đọc ủng hộ anh Vinh (Ảnh: Tùng Dương).

Trước đó, anh Nguyễn Hữu Vinh nhập viện trong tình trạng suy gan cấp trên nền viêm gan B mạn tính, hôn mê sâu, tính mạng “ngàn cân treo sợi tóc”. Trong thời khắc sinh tử, con trai anh là Nguyễn Hữu Việt đã quyết định hiến một phần gan để cứu cha.

Ca ghép gan được thực hiện thành công, mang lại cơ hội sống cho người cha. Tuy nhiên, tổng chi phí điều trị lên tới hàng tỷ đồng khiến gia đình rơi vào cảnh nợ nần chồng chất, em Việt đứng trước nguy cơ dang dở việc học.

Nhận tấm lòng sẻ chia của bạn đọc Dân trí, anh Vinh không giấu được xúc động: “Vừa qua, tôi bị viêm gan B nặng và phải phẫu thuật ghép gan tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.

Tôi rất may mắn được bạn đọc báo Dân trí chung tay ủng hộ số tiền hơn 218 triệu đồng. Tôi vô cùng xúc động và biết ơn tấm lòng của tất cả mọi người đã giúp gia đình tôi vượt qua vận hạn này”.

Niềm hạnh phúc của anh Vinh sau khi được cứu sống nhờ tình thân, sự nỗ lực của đội ngũ y bác sĩ và sự chung tay giúp đỡ của bạn đọc Dân trí (Ảnh: Tùng Dương).

Ngồi cạnh chồng, chị Nguyễn Thị Dư cho biết, sự hỗ trợ kịp thời của bạn đọc không chỉ giúp gia đình trang trải phần nào chi phí điều trị, mà còn là nguồn động viên tinh thần rất lớn trong những ngày khó khăn nhất.

“Gia đình tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành tới báo Dân trí, bạn đọc, các nhà hảo tâm và tất cả những tấm lòng nhân ái đã quan tâm, giúp đỡ để chồng tôi có cơ hội được sống tiếp”, chị Dư xúc động nói.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, PGS. TS Vũ Văn Quang, Phó Chủ nhiệm khoa Phẫu thuật Gan - Mật - Tụy, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, cho biết, sau ca ghép gan điều trị suy gan cấp, hiện tại tình trạng bệnh nhân Nguyễn Hữu Vinh hoàn toàn ổn định, chức năng gan hoạt động tốt, ăn uống và đi lại bình thường.

"Các xét nghiệm kiểm tra lại, đánh giá chức năng gan ghép đều cho kết quả tốt. Đây là niềm hạnh phúc đối với bệnh nhân cũng như đội ngũ y, bác sĩ”, PGS. TS Vũ Văn Quang chia sẻ.

Đại diện khoa Phẫu thuật Gan - Mật - Tụy gửi lời cảm ơn tới báo Dân trí và bạn đọc đã ủng hộ bệnh nhân có ca ghép gan thành công.

PGS. TS Vũ Văn Quang, Phó Chủ nhiệm khoa Phẫu thuật Gan - Mật - Tụy gửi lời cảm ơn tới báo Dân trí và bạn đọc đã ủng hộ bệnh nhân có ca ghép gan thành công (Ảnh: Tùng Dương).

Sau ca ghép gan, anh Vinh vẫn phải theo dõi sức khỏe lâu dài và sử dụng thuốc chống thải ghép suốt đời. Bởi vậy, sự đồng hành của cộng đồng thời gian qua là nguồn động viên quý giá, giúp gia đình có thêm điểm tựa để vượt qua giai đoạn hậu phẫu nhiều thử thách.

Từ quyết định hiếu thảo của người con trai sẵn sàng hiến 1 phần gan cứu cha, đến sự chung tay của bạn đọc Dân trí trên khắp cả nước, câu chuyện của gia đình anh Nguyễn Hữu Vinh đã trở thành minh chứng xúc động cho tình thân và sức mạnh của lòng nhân ái.

Những nghĩa tình ấy không chỉ cứu sống người cha, mà còn giúp một gia đình đang bên bờ tuyệt vọng có thêm niềm tin để tiếp tục bước về phía trước.

Ảnh: Tùng Dương

Video: Nguyễn Thùy Hương