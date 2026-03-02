Gia cảnh khốn cùng của người đàn ông 39 tuổi sau 10 lần phẫu thuật chân (Video: Hương Hồng).

Người đàn ông lâm vào cảnh bi đát kể trên là anh Nguyễn Văn Cường (SN 1987, trú xã Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên). Trên giường bệnh khoa Phẫu thuật Chấn thương Chung, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, người đàn ông 39 tuổi ngồi dựa lưng vào thành giường, chân phải được quấn nhiều lớp băng trắng, gương mặt sầu thảm, ánh mắt buồn bã nhìn xa xăm.

Không giấu được sự tuyệt vọng, anh Cường nấc nghẹn: "Em bị tai nạn giao thông, gãy xương đùi từ tháng 4/2025. Đến nay, em đã phẫu thuật 10 lần. Bác sĩ cho biết, em ít nhất phải lên bàn mổ 2 lần nữa mới có thể giữ lại được chân.

Nhà em đã vay hơn 300 triệu đồng rồi. Bố em lại đang điều trị ung thư hàm… Giờ em túng quẫn chẳng biết phải tính sao nữa. Nhà neo người, nhiều ngày nay em nằm viện đều nhờ bác Chiến là hàng xóm chăm sóc...".

Nói rồi, anh Cường hướng đôi mắt ngấn nước về phía người đàn ông có gương mặt khắc khổ ngồi kế bên.

Bị tai nạn giao thông gãy xương đùi từ tháng 4/2025, anh Cường đã phải trải qua 10 ca phẫu thuật (Ảnh: Hương Hồng).

Anh Trần Văn Chiến (SN 1974, hàng xóm của anh Cường), vì thương gia cảnh khốn khó mà tự nguyện đến bệnh viện tận tình chăm sóc anh Cường như người thân ruột thịt.

“Tôi là hàng xóm nhà Cường. Thấy hoàn cảnh gia đình chú ấy bi đát quá, bố ốm nặng, vợ con nheo nhóc… nên tôi tình nguyện đi bệnh viện chăm sóc. Giờ chỉ mong các bác thương tình giúp đỡ, để chú Cường giữ được chân, sau này còn làm chỗ dựa cho gia đình”, anh Chiến khẩn khoản.

Người đàn ông 39 tuổi phải trải qua ít nhất 2 lần phẫu thuật nữa với chi phí hàng trăm triệu đồng, mới hy vọng giữ được chân (Ảnh: Hương Hồng).

Chia sẻ thêm về hoàn cảnh gia đình, anh Cường cho biết, trước đây anh làm thợ sơn ô tô. Công việc vất vả, thù lao ít ỏi nhưng là nguồn thu nhập chính của cả nhà. Khi người đàn ông trụ cột bất ngờ gặp nạn, gia đình vốn đã khó khăn nhanh chóng rơi vào cảnh kiệt quệ.

Để theo đuổi việc chữa trị cho anh Cường gần 1 năm qua, gia đình đã phải cầm cố sổ đỏ căn nhà đang ở để vay ngân hàng 200 triệu đồng, đồng thời vay mượn họ hàng, làng xóm hơn 100 triệu đồng nữa.

Từ khi gặp nạn, anh Cường liên tiếp trải qua những ca phẫu thuật. Chị Châu Thị Thi (SN 2001, vợ anh Cường), dù rất muốn túc trực bên chồng nơi bệnh viện, nhưng vẫn phải gồng gánh mưu sinh, chăm sóc bố chồng đang điều trị ung thư và 2 con nhỏ: bé Nguyễn Hoài An (SN 2022) và bé Nguyễn Minh Khang (SN 2023).

Chị Thi đành gạt nước mắt, nhờ người hàng xóm tốt bụng chăm sóc chồng nơi bệnh viện, còn mình xin làm giúp việc cho một cửa hàng tạp hóa gần nhà, chắt chiu từng đồng để trang trải cuộc sống.

Ngoài việc chăm sóc 2 con thơ và bố chồng ung thư, chị Châu Thị Thi (vợ anh Cường), tranh thủ xin làm giúp việc cho một cửa hàng tạp hoá gần nhà, cóp nhặt từng đồng, để thêm thắt trang trải cuộc sống (Ảnh: CTV).

Trao đổi với phóng viên Dân trí, bác sĩ Đoàn Lê Vinh, khoa Phẫu thuật Chấn thương chung, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, cho biết: “Bệnh nhân Nguyễn Văn Cường nhập viện trong tình trạng nhiễm trùng xương nặng sau tai nạn gãy phức tạp xương đùi và xương chày chân phải”.

Theo bác sĩ Vinh, trước đó anh Cường đã trải qua 9 lần phẫu thuật. Khi tiếp nhận, các bác sĩ xác định tình trạng nhiễm trùng diễn tiến nghiêm trọng, nguy cơ lan rộng nên đã tiến hành cắt lọc tổ chức hoại tử, nạo vét xương viêm và đặt xi măng kháng sinh tại chỗ, nhằm kiểm soát nhiễm trùng, lấp khoảng trống xương và hỗ trợ liền xương.

Người hàng xóm tốt bụng khẩn khoản cầu xin bạn đọc Dân trí giúp đỡ anh Cường (Ảnh: Hương Hồng).

Nếu diễn biến thuận lợi, anh Cường sẽ phải phẫu thuật ít nhất 2 lần nữa để tháo xi măng, ghép xương tái tạo phần tổn khuyết và tháo bỏ phương tiện kết hợp xương. Trường hợp nhiễm trùng tái phát, nguy cơ phải cắt cụt chi là rất lớn, thậm chí có thể đe dọa tính mạng nếu vi khuẩn lan rộng.

“Chúng tôi đang nỗ lực tối đa để bảo tồn chi cho bệnh nhân. Tuy nhiên, quá trình điều trị còn kéo dài và chi phí ghép xương có thể lên tới hàng trăm triệu đồng”, bác sĩ Vinh bày tỏ.