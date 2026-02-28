Bạn đọc giúp đỡ thắp sáng cuộc đời mẹ đơn thân câm điếc (Video: Thùy Hương).

Cuộc sống "hồi sinh" từ sự chung tay của bạn đọc gần xa

Vượt hơn 20km đường đèo dốc quanh co từ trung tâm xã Na Son (tỉnh Điện Biên), chúng tôi trở lại bản Na Lanh trong một ngày nắng đẹp. Con đường đất đỏ bụi mù từng in dấu chân người mẹ câm điếc lặng lẽ mưu sinh, nay dẫn đến 1 ngôi nhà mới còn vương mùi vôi vữa.

Ngôi nhà mới của mẹ con chị Lò Thị Ứ được xây dựng kiên cố giữa bản Na Lanh sau khi nhận được sự hỗ trợ của bạn đọc báo Dân trí (Ảnh: Tùng Dương).

Ngôi nhà rộng 108m², nền lát gạch hoa sạch sẽ, mái tôn chắc chắn, thay thế cho túp lều tre nứa xiêu vẹo, dột nát trước đây.

Trong ngôi nhà mới, chị Lò Thị Ứ bế con gái trên tay, ánh mắt rưng rưng. Không thể nói lời cảm ơn, người mẹ chỉ biết nắm chặt tay khách đến thăm. Chị mỉm cười, đôi môi run run vì xúc động, thay cho tất cả những lời tri ân không thể nói thành lời.

Sự sẻ chia của bạn đọc báo Dân trí trao cho người mẹ khuyết tật mái ấm và niềm tin vào tương lai (Ảnh: Tùng Dương).

Trước đó, hoàn cảnh của chị Lò Thị Ứ (SN 1986) được phản ánh trên báo Dân trí thông qua bài viết “Quá cơ cực, mẹ đơn thân câm điếc bòn rau, mót măng để nuôi con thơ”. Chị Ứ bị câm điếc bẩm sinh, một mình nuôi con gái trong túp lều rách nát giữa núi rừng heo hút.

Không có nghề nghiệp, hàng ngày, người mẹ khuyết tật lặng lẽ vào rừng bòn rau, mót măng kiếm cái ăn. Những khi mưa gió, không thể đi rừng, 2 mẹ con đành nhịn đói hoặc nhờ sự sẻ chia của họ hàng và bà con trong bản.

Bài viết về hoàn cảnh của người mẹ đơn thân ấy đã lay động hàng nghìn tấm lòng bạn đọc gần xa. Chỉ trong thời gian ngắn, những tấm lòng nhân ái đã chung tay giúp chị hơn 207 triệu đồng, mở ra hy vọng về một tương lai tốt đẹp cho gia đình nhỏ nơi vùng cao.

Hình ảnh túp lều tạm bợ trước đây, nơi mẹ con chị Ứ từng sống trong cảnh mưa dột, gió lùa (Ảnh: Tùng Dương).

Ngôi nhà Nhân ái mở ra tương lai ổn định cho người mẹ đơn thân khuyết tật

Theo ông Quàng Văn Tâm, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Na Son, số tiền bạn đọc và nhà hảo tâm giúp đỡ gia đình chị Ứ dùng xây nhà, đồng thời dành một phần để phát triển kinh tế như mua con giống, chăn nuôi gia cầm, cải tạo ruộng nương trồng lúa, ngô.

Từ chỗ không có điện, nước sạch, nhà vệ sinh, nay cuộc sống của chị Ứ nay đã dần ổn định, yên tâm nuôi con ăn học.

Lãnh đạo xã Na Son và Trưởng bản Na Lanh đến thăm hỏi, chúc mừng mẹ con chị Lò Thị Ứ (Ảnh: Tùng Dương).

Đứng trong ngôi nhà mới của em gái, anh Lò Văn Toan xúc động cho biết, trước đây mẹ con chị Ứ luôn sống trong cảnh hôm nay có ăn, ngày mai chưa biết thế nào. Nay, 2 mẹ con đã có một ngôi nhà Nhân ái kiên cố, có điều kiện chăn nuôi, canh tác ruộng nương, cuộc sống từng bước thoát khỏi cảnh thiếu thốn triền miên.

“Thay mặt gia đình, tôi xin cảm ơn báo Dân trí, bạn đọc, các nhà hảo tâm rất nhiều, vì đã giúp đỡ em gái và cháu tôi có được cuộc sống tốt đẹp hơn”, anh Toan xúc động nói.

Nhờ sự chung tay giúp đỡ của bạn đọc và nhà hảo tâm, mẹ con chị Ứ đã có ngôi nhà kiên cố, an toàn và có điều kiện phát triển sinh kế (Ảnh: Tùng Dương).

Ngày chị Ứ khánh thành ngôi nhà mới vào dịp cuối năm 2025, bà con trong bản cùng đến chung vui. Họ gọi sự đổi thay ấy là “câu chuyện cổ tích giữa đời thường”.

Phía sau “chuyện cổ tích” ấy chính là sự đồng lòng của cộng đồng, những con người chưa từng gặp mặt nhưng sẵn sàng sẻ chia với hoàn cảnh khó khăn.

Sự chung tay ấy không chỉ dựng nên một mái nhà kiên cố, mà còn tiếp thêm niềm tin cho người mẹ đơn thân khuyết tật từng trải qua nhiều tháng ngày cơ cực. Quan trọng hơn, đó là cơ hội để 1 đứa trẻ được lớn lên trong môi trường an toàn, được đến trường học tập và nuôi dưỡng ước mơ về một tương lai tươi sáng.

Giữa núi rừng Điện Biên, câu chuyện của mẹ con chị Lò Thị Ứ không còn là nỗi buồn của đói nghèo, mà trở thành minh chứng cho sức mạnh của sự sẻ chia, khi cộng đồng chung tay, những phận người yếu thế có thêm cơ hội đổi thay.

Nội dung: Nguyễn Thùy Hương

Ảnh: Tùng Dương

Video: Nguyễn Thùy Hương

28/02/2026 - 15:00