"Có nằm mơ tôi cũng không nghĩ sẽ có mái ấm kiên cố, vững chắc đến thế!"

Ngày 25/9, báo Dân trí phối hợp cùng UBND xã Bình Trưng (tỉnh Đồng Tháp), tổ chức Lễ khánh thành nhà Nhân ái tặng gia đình anh Lê Minh Em (43 tuổi, ngụ ấp Hưng). Gia đình đặc biệt khó khăn, một mình anh Minh Em nuôi vợ động kinh và 3 con nhỏ.

Tại buổi lễ, đại diện báo Dân trí đã trao số tiền 98.290.943 đồng tới gia đình anh Minh Em. Đây là số tiền do bạn đọc của báo ủng hộ qua bài viết "Nuôi vợ động kinh và 3 con nhỏ, người chồng phụ hồ ước có mái nhà lành lặn".

Phóng viên Dân trí cùng ông Trần Văn Vũ, Phó Chủ tịch HĐND xã Bình Trưng, Bí thư ấp Hưng trao bảng tượng trưng khánh thành nhà nhân ái tới anh Minh Em (Ảnh: Nguyễn Trang).

Trước đó, ngày khởi công nhà Nhân ái (12/8), phóng viên đã trao tới gia đình anh Minh Em 60 triệu đồng từ nguồn kinh phí nhà hảo tâm tài trợ tại Lễ kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập báo điện tử Dân trí.

Tổng cộng, gia đình anh Minh Em đã nhận được số tiền gần 160 triệu đồng từ nguồn ủng hộ của nhà hảo tâm, bạn đọc báo Dân trí.

Phóng viên Dân trí trao bảng tượng trưng số tiền bạn đọc ủng hộ tới vợ chồng anh Minh Em (Ảnh: Nguyễn Trang).

Ông Trần Văn Vũ, Phó Chủ tịch HĐND xã Bình Trưng, bày tỏ lòng cảm kích sâu sắc trước tấm lòng của bạn đọc Dân trí. Ông nhấn mạnh, nhờ sự giúp đỡ này, gia đình anh Minh Em sẽ có một mái nhà kiên cố, vững chắc, điều mà địa phương vô cùng trân trọng.

Ông Vũ cũng mong báo Dân trí tiếp tục lan tỏa các hoạt động Nhân ái, giúp đỡ nhiều hoàn cảnh khó khăn khác trong xã. Đồng thời, ông đề nghị anh Minh Em nỗ lực làm ăn, vươn lên thoát nghèo và nuôi dạy con cái ăn học đến nơi đến chốn.

Ông Trần Văn Vũ, Phó Chủ tịch HĐND xã Bình Trưng tặng quà tới gia đình anh Minh Em nhân dịp khánh thành nhà Nhân ái (Ảnh: Bảo Kỳ).

Trong niềm xúc động, anh Minh Em chia sẻ, anh chưa bao giờ dám mơ ước có một ngôi nhà mới cho vợ chồng và ba con. Với thu nhập phụ hồ chỉ hơn 200.000 đồng/ngày, anh phải gánh vác toàn bộ chi phí sinh hoạt và chăm sóc vợ bị động kinh, thường xuyên co giật và mất trí nhớ.

"Được bạn đọc Dân trí giúp đỡ xây nhà mới, tôi mừng lắm, biết ơn mọi người vô cùng", anh Minh Em nghẹn ngào nói.

Ngôi nhà mới của anh Minh Em có diện tích 5x10,5m, gồm 1 phòng khách, 2 phòng ngủ, nhà bếp và khu vệ sinh, đạt tiêu chuẩn "3 cứng" (nền cứng, khung - tường cứng, mái cứng). Tổng kinh phí xây dựng là 150 triệu đồng. Số tiền còn lại sau khi hoàn thiện nhà sẽ được anh Minh Em dùng để sửa sang chiếc xe máy cũ, phục vụ việc đi lại làm ăn.

Ngôi nhà trước kia của gia đình anh Minh Em (Ảnh: Bảo Kỳ).

Trước đây, gia đình anh Minh Em sống trong căn nhà xuống cấp nghiêm trọng, vách tôn thủng lỗ chỗ, nền xi măng bong tróc.

Mỗi khi mưa lớn, vợ chồng anh phải thức trắng đêm hứng nước, che chắn để bảo vệ vợ con. Ước mơ về một ngôi nhà kiên cố để vợ con được an toàn đã trở thành hiện thực nhờ sự chung tay của cộng đồng.