Bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai kêu gọi cứu nam sinh 16 tuổi nguy kịch do sốc nhiễm khuẩn (Video: Hương Hồng).

Sau hơn 2 tuần nhập viện khẩn cấp, Phạm Ngọc Quang (SN 2010, trú tại xã Bản Nguyên, tỉnh Phú Thọ) vẫn trong tình trạng hôn mê sâu. Quanh giường bệnh là một giàn máy móc thiết bị y tế tối tân, hỗ trợ duy trì sự sống cho nam sinh 16 tuổi.

Phòng bệnh yên ắng đến rợn người, chỉ có tiếng máy thở, máy đo nhịp tim, máy chạy ECMO… liên tục phát ra những tiếng kêu khô khốc, cho thấy tính mạng của em đang rất nguy kịch.

Sốc nhiễm khuẩn, suy hô hấp, suy đa tạng,... khiến tính mạng Quang vẫn trong tình trạng nguy kịch (Ảnh: Hương Hồng).

Là người trực tiếp theo dõi bệnh nhân, bác sĩ Phạm Thị Hồng Phương, Trung tâm Hồi sức tích cực, Bệnh viện Bạch Mai không giấu được sự lo lắng:

“Bệnh nhân Phạm Ngọc Quang nhập viện trong tình trạng nguy kịch: ho ra máu, suy hô hấp cấp, sốc nhiễm khuẩn, viêm phổi tiến triển thành hội chứng suy hô hấp cấp tiến triển (ARDS), suy đa tạng”.

Theo bác sĩ Phương, hiện Quang được áp dụng đồng thời nhiều biện pháp hồi sức chuyên sâu như thở máy, lọc máu liên tục, dùng thuốc vận mạch liều cao và phối hợp kháng sinh phổ rộng…

Nam sinh 16 tuổi đang được áp dụng đồng thời nhiều biện pháp hồi sức chuyên sâu như thở máy, lọc máu liên tục, dùng thuốc vận mạch liều cao và phối hợp kháng sinh phổ rộng… (Ảnh: Hương Hồng).

Đặc biệt, bệnh nhân đang được hỗ trợ tuần hoàn, hô hấp ngoài cơ thể (ECMO). Tổng chi phí điều trị mỗi ngày ước tính từ 20-30 triệu đồng (đã trừ Bảo hiểm y tế).

“Nếu duy trì điều trị liên tục, tích cực, bệnh nhân hoàn toàn có cơ hội vượt qua nguy kịch và trở về với gia đình mà không để lại di chứng nặng nề.

Hoàn cảnh bệnh nhân vô cùng khó khăn, những chi phí kể trên thực sự vượt xa khả năng của gia đình. Chính vì vậy, chúng tôi tha thiết mong bạn đọc Dân trí chung tay giúp đỡ em!”, bác sĩ Phương bày tỏ.

Bà nội đau yếu và người bố mắc bệnh hoại tử xương đùi, lao phổi, lao khớp háng đang ngày đêm mong ngóng Quang khỏe mạnh trở về (Ảnh: CTV).

Bồn chồn đứng ngồi không yên bên ngoài hành lang buồng bệnh, chị Nguyễn Thị Tâm (mẹ của Quang), nói với chúng tôi, giọng lạc đi:

"Ngày 11/2, thằng bé đột nhiên kêu khó thở, rồi người rũ ra ngất lịm luôn trên tay em. Từ hôm đó đến nay, cháu chưa tỉnh lại. Nhìn con nằm trong phòng bệnh với đầy máy móc quanh người, ruột gan em như lửa đốt...".

Người mẹ nghèo bỏ dở câu nói, bật khóc, những giọt nước mắt mặn chát bò ra từ đôi mắt thâm quầng sau nhiều đêm thức trắng cùng con.

Chi phí chữa trị mỗi ngày lên tới 20-30 triệu đồng (đã trừ Bảo hiểm y tế), vượt xa khả năng chi trả của gia đình thuần nông nghèo khó (Ảnh: Hương Hồng).

Đưa ống tay áo lau nước mắt, chị Tâm thổn thức kể: Ngay từ khi chào đời, Quang liên tục gặp biến cố về sức khỏe. Em được chẩn đoán mắc bệnh máu khó đông.

Khi 7 tháng tuổi, sau 1 trận sốt, Quang đã hỏng mắt phải. Ốm đau quặt quẹo thường xuyên, tuổi thơ của đứa trẻ bất hạnh gắn với bệnh viện nhiều hơn ở nhà.

Sức khỏe yếu, Quang đi học chậm hơn các bạn cùng trang lứa. Dẫu vậy, cậu bé vẫn cố gắng đến lớp khi có thể. Ở nhà, Quang phụ mẹ quét dọn, nấu cơm, chăm sóc bà nội già yếu.

Người mẹ không kìm được nước mắt khi nhìn con trai đang từng giây, từng phút giành giật mạng sống với tử thần (Ảnh: Hương Hồng).

Năm 2021, tai họa giáng xuống gia đình thuần nông nghèo khó, khi anh Phạm Ngọc Thắng (bố của Quang) đột ngột đau nhức vùng đùi, không thể đi lại.

Sau khi thăm khám, các bác sĩ cho biết anh bị hoại tử chỏm xương đùi, lao phổi, lao khớp háng. Nhiều năm qua, gia đình vay mượn để chạy chữa, song đến nay lao động chính trong nhà vẫn đi lại khó khăn, sức khỏe suy giảm, không còn khả năng lao động.

Hai tay bám chặt cửa kính phòng bệnh, ánh mắt vô vọng như dán vào cơ thể con trai vẫn đang nằm bất động với chằng chịt dây dợ quanh người…, bất giác nỗi sợ trào dâng khiến chị Tâm từ từ khụy xuống.