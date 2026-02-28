Con trai nguy kịch sau tai nạn, người mẹ góa cầu cứu cộng đồng

Con trai nguy kịch sau tai nạn giao thông, người mẹ góa cầu cứu cộng đồng (Video: Huyền Nguyễn).

Tai họa bất ngờ ập xuống gia đình nghèo khó

Anh Đinh Hữu Khanh (SN 1985, trú tại thôn Ngọc Xuyên, xã Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh) là công nhân làm việc tại Khu công nghiệp Thuận Thành 2, tỉnh Bắc Ninh. Anh là con thứ 2 trong gia đình có 3 anh em.

Hoàn cảnh gia đình khó khăn, ngoài 40 tuổi anh vẫn chưa lập gia đình. Ông nội là liệt sĩ, bố mất sớm, mẹ anh Khanh ở vậy nuôi nấng, chăm sóc 3 người con. Năm 2021, người anh cả mất tích, đến nay vẫn chưa có tung tích. Em gái lấy chồng rồi chuyển vào Nam sinh sống, ít khi về nhà.

Bà Nguyễn Thị Hương (SN 1960, mẹ anh Khanh) bị bệnh tim, huyết áp cao, sức khỏe yếu. Anh Khanh là lao động chính trong gia đình.

Ngày 18/9/2025, một tai nạn bất ngờ khiến anh Khanh bị chấn thương sọ não nặng, hôn mê kéo dài.

Bác sĩ Vũ Quốc Hùng, khoa Ngoại Thần kinh - Lồng ngực, Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 2, thăm khám cho bệnh nhân Đinh Hữu Khanh (Ảnh: Huyền Nguyễn).

Theo bác sĩ Vũ Quốc Hùng, khoa Ngoại Thần kinh - Lồng ngực, bệnh nhân Đinh Hữu Khanh nhập viện và đã điều trị qua nhiều khoa tại Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 2.

Mới đây, anh Khanh được chuyển tới Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (Hà Nội) để mổ ghép sọ não. Sau phẫu thuật, bệnh nhân trở lại khoa Ngoại Thần kinh - Lồng ngực, Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 2 tiếp tục điều trị.

Hiện, anh Khanh lúc tỉnh, lúc lơ mơ, không thể nói do mở khí quản hỗ trợ hô hấp. Mọi sinh hoạt cá nhân đều phụ thuộc hoàn toàn vào nhân viên y tế và người thân.

Mọi sinh hoạt cá nhân của bệnh nhân Đinh Hữu Khanh phụ thuộc hoàn toàn vào nhân viên y tế và người nhà (Ảnh: Huyền Nguyễn).

“Bệnh nhân chưa tự ăn uống được, phải ăn qua sonde (ống thông dạ dày); dịch tiết qua đường thở nhiều, phải hút đờm và theo dõi thường xuyên. Do chân tay yếu, bệnh nhân nằm liệt giường nhiều tháng nay, người nhà chăm sóc rất vất vả. Tiên lượng bệnh vẫn nặng, phải điều trị lâu dài”, bác sĩ Hùng cho biết.

Theo bác sĩ Hùng, với các trường hợp chấn thương sọ não, quá trình điều trị thường kéo dài và tốn kém do phải sử dụng nhiều loại kháng sinh, thuốc đặc trị.

Nắm được hoàn cảnh gia đình bệnh nhân rất khó khăn, các y, bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 2 mong bạn đọc và các nhà hảo tâm chung tay hỗ trợ để anh Khanh có điều kiện tiếp tục điều trị, sớm phục hồi sức khỏe.

Bệnh nhân Đinh Hữu Khanh (Ảnh: Huyền Nguyễn).

Nỗi lòng người mẹ góa tuổi xế chiều

Ngồi bên giường bệnh chăm con, bà Nguyễn Thị Hương không cầm được nước mắt khi chia sẻ về hoàn cảnh gia đình.

Chồng mất đã nhiều năm, bà một mình nuôi 3 người con. Năm 2021, người con trai cả mất tích đến nay chưa có tin tức. Nỗi đau chưa nguôi thì năm 2025, con trai thứ hai gặp tai nạn giao thông, phải nằm điều trị dài ngày.

Ở tuổi ngoài 60, thay vì được con cháu chăm sóc, bà Hương lại phải tất tả đi hết bệnh viện này đến bệnh viện khác để lo cho con, mong con sớm hồi phục sức khỏe.

Bà Nguyễn Thị Hương túc trực chăm sóc con trai trong bệnh viện suốt 5 tháng nay (Ảnh: Huyền Nguyễn).

Sau 5 tháng bám viện, vừa chăm sóc con, vừa chạy vạy vay mượn khắp nơi để lo viện phí, bà Hương kiệt quệ về cả sức khỏe lẫn tinh thần. Gần đây, vợ chồng người con gái phải xin nghỉ việc trong Nam để ra Bắc Ninh phụ mẹ chăm anh trai. Tuy nhiên, điều kiện kinh tế của gia đình con gái cũng khó khăn, chỉ có thể hỗ trợ mẹ phần nào.

“Chồng tôi mất lâu rồi, giờ con lại bệnh nặng thế này... Tôi đã cạn kiệt kinh tế, không còn biết bấu víu vào đâu nữa. Mong mọi người thương tình giúp đỡ mẹ con tôi!”, bà Hương nghẹn ngào.

Số tiền tích cóp ít ỏi cùng các khoản vay mượn từ người thân, bạn bè đã được bà Hương dồn vào các ca phẫu thuật và chi phí điều trị của con trai. Hiện, người mẹ góa nghèo khó thực sự đã lâm vào đường cùng, không biết lấy gì để tiếp tục chữa trị cho con.