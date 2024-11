Bác sĩ Bạch Mai kêu gọi giúp đỡ chàng trai 19 tuổi mắc bệnh hiểm nghèo

Cậu sinh viên không biết bố là ai, mồ côi mẹ năm 14 tuổi

Nhận được thông tin từ phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Bạch Mai về nam sinh của một trường cao đẳng y tế trên địa bàn thành phố Hà Nội, có hoàn cảnh vô cùng éo le, bất ngờ lâm trọng bệnh, phải điều trị dài ngày với chi phí vô cùng tốn kém, phóng viên Dân trí đã tới bệnh viện thăm em.

Trên giường bệnh của Trung tâm hô hấp, Nguyễn Bảo Hoàng (SN 2005, trú tại Thạch Hòa, Thạch Thất, Hà Nội) nằm thiêm thiếp. Cơ thể chàng trai đang tuổi thanh xuân chỉ còn da bọc xương.

Cánh tay khẳng khiu thường trực cắm kim truyền, ống dẫn lưu, dây dợ…, quanh người chàng trai 19 tuổi. Nằm viện dài ngày, tính mạng luôn bị đe dọa khiến Hoàng kiệt quệ cả về thể chất lẫn tinh thần. Ánh mắt đờ đẫn, mệt mỏi nhìn không chớp lên trần nhà, giọng nói yếu ớt Hoàng buồn bã:

"Gần 2 tháng rồi em chưa rời được giường bệnh. Bác em, cậu và các chị vất vả vì em nhiều quá rồi, mọi người cũng đã kiệt quệ. Giờ em chỉ muốn về, được chết ở nhà mình… ", Hoàng bật khóc nức nở. Từng lời của chàng trai trẻ như những lời trăn trối, khiến chúng tôi không ai cầm được nước mắt.

Nỗi đau càng chất chứa khi nghe được những lời xót xa từ đứa cháu tội nghiệp, chị Nguyễn Thị Hồng (bác ruột của Hoàng) ôm chặt lấy cơ thể tiều tụy của Hoàng mà khóc. Ngước lên đôi mắt đỏ hoe, chị Hồng nghẹn giọng:

"Nhìn thằng bé xơ xác, nằm trên giường bệnh 2 tháng nay, chân tay như cây sậy thế kia, tôi như đứt từng khúc ruột. Bác sĩ bảo cháu nó phải điều trị sức tích cực lâu dài và tốn kém, với chi phí từ 10 đến 15 triệu đồng/ngày.

Anh, em, họ hàng chạy vạy khắp nơi, nhưng không thấm vào đâu. Bây giờ tôi cũng chẳng biết phải làm thế nào!... ".

Đưa tay gạt nước mắt, chị Hồng bùi ngùi kể, 23 năm trước người mẹ của Hoàng sau khi ly hôn dẫn theo 2 đứa con gái nhỏ về nương nhờ các anh chị em bên ngoại.

Năm 2005, cậu bé Nguyễn Bảo Hoàng ra đời, phần tên bố trên giấy khai sinh của em để trống. Hoàng mang họ mẹ, cho đến nay, Hoàng chưa từng được nghe ai kể về người cha của mình.

Năm 2019, người mẹ lại bỏ người thân "ra đi", bởi căn bệnh ung thư gan. Hoàng và 2 người chị đùm bọc lấy nhau, trong tình thương của họ hàng và bà con lối xóm.

Bác sĩ kêu gọi giúp đỡ nam sinh viên bất hạnh

Vượt lên nghịch cảnh, nam sinh mồ côi mẹ trúng tuyển vào khoa Dược, trường Cao đẳng Y tế Hà Đông, với ước muốn giản dị, sau này sẽ được phục vụ người bệnh. Nhưng thật nghiệt ngã, mới chỉ nhập học được 1 tuần, thì Hoàng bất ngờ đổ bệnh.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, bác sĩ Bùi Như Khoát, Trung tâm Hô hấp, Bệnh viện Bạch Mai cho biết: "Bệnh nhân Nguyễn Bảo Hoàng nhập viện ngày 23/9 trong tình trạng sốt cao, suy hô hấp nặng do viêm phổi và áp xe vỡ vào khoang màng phổi, huyết khối động mạch phổi, khi xét nghiệm có trực khuẩn mủ xanh. Ngoài ra bệnh nhân còn mắc hội chứng thận hư".

Bác sĩ Khoát cho biết thêm, sau gần 2 tháng điều trị tích cực, bệnh nhân được hút dẫn lưu màng phổi liên tục, kháng sinh và chống đông…, tình trạng bệnh nhân cải thiện chậm, hiện còn sốt nhẹ, tình trạng áp xe phổi có cải thiện.

Tuy nhiên Hoàng bị dị ứng với thuốc, bắt buộc phải đổi sang một loại kháng sinh mới chưa được Bảo hiểm y tế chi trả. Với tình trạng hiện tại, em sẽ phải điều trị tích cực khoảng 15-30 ngày nữa mới mong thoát khỏi nguy hiểm, chi phí ước tính cần từ 10-15 triệu/ngày.

Nhìn chi phí cần điều trị quá lớn, không biết bấu víu vào đâu, Hoàng đã có ý định buông xuôi, các bác sĩ đã động viên và tìm mọi nguồn lực hỗ trợ cho em.

"Hoàng mới 19 tuổi, cậu bé có ước mơ, hoài bão… Qua đây, chúng tôi rất mong bạn đọc Dân trí và các nhà hảo tâm chung tay giúp em!... ", bác sĩ Khoát nói.

Mọi sự ủng hộ, giúp đỡ mã số 5398 xin gửi về:

1. Chị Nguyễn Thị Hồng (bác ruột trực tiếp chăm sóc bệnh nhân Hoàng)

Địa chỉ: Thạch Hòa, Thạch Thất, Hà Nội

ĐT: 0973104185

(Hoàng đang được điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai).

2. Báo Dân trí

Số 2, Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490

Email: nhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

(nội dung chuyển khoản ghi: ủng hộ MS 5398)

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK: Báo Dân trí

Số TK: 1017378606

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name: Bao Dan tri

Account Number: 1017780241

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản EUR tại Vietcombank:

Account Name: Bao Dan tri

Account Number: 1022601465

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (Vietcombank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 126000081304

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản: Báo Dân trí

Số Tài khoản: 26110002631994

Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam- Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ: Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

ĐT: 0436869656.

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Dân trí

Số TK: 0231195149383

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206035022

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ.

* Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB)

- Tên tài khoản: Báo Dân trí

- Số tài khoản VND: 1017589681

- Chi nhánh Hà Nội.

* Tại Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB)

- Tên tài khoản: Báo Dân trí

- Số tài khoản VND: 333556688888

- Chi nhánh Đông Đô - Phòng GD Thanh Xuân

3. Văn phòng đại diện của báo:

- VP Đà Nẵng: Số 1 Lê Duẩn, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

Tel: 0236. 3653 725

- VP TPHCM: Số 51 - 53, Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM.

Tel: 028. 3517 6331 (trong giờ hành chính) hoặc số hotline 0974567567

- VP Thanh Hóa: Số 02 Nhà Thờ, phường Trường Thi, TP Thanh Hóa

Tel: 0914.86.37.37

- VP Cần Thơ: Số 2, Đại lộ Hòa Bình, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

Tel: 0292.3.733.269