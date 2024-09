Tết Độc lập

Mười lăm năm kể từ khi ra đời, Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo toàn dân ta vùng lên, giành thắng lợi vĩ đại đầu tiên là Cách mạng Tháng Tám năm 1945, mở ra bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử dân tộc: Chính quyền về tay nhân dân, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời.

Nhân dân ta từ thân phận nô lệ trở thành người dân một nước độc lập, tự làm chủ vận mệnh của mình. Đảng ta trở thành Đảng cầm quyền. Đất nước, xã hội, dân tộc và con người Việt Nam bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.

Cách mạng Tháng Tám là thắng lợi của chủ nghĩa Mác-Lênin được vận dụng sáng tạo vào hoàn cảnh cụ thể của cách mạng Việt Nam; là thắng lợi của tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối cách mạng của Đảng, gắn độc lập dân tộc với chủ nghĩa xã hội, gắn sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại.

Một đôi bạn trẻ với quân phục và áo dài đến chụp ảnh trên Quảng trường Ba Đình dịp kỷ niệm Quốc khánh 2/9/2024 (Ảnh: Hữu Nghị).

Cách mạng Tháng Tám còn là sự thể nghiệm thành công đầu tiên chủ nghĩa Mác-Lênin tại một nước thuộc địa ở châu Á, có sức cổ vũ phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc ở các nước bị chủ nghĩa thực dân áp bức, thống trị. Cách mạng Tháng Tám là sự khẳng định: trong điều kiện trào lưu của cách mạng vô sản, cuộc cách mạng do một đảng của giai cấp công nhân lãnh đạo không chỉ có thể thành công ở một nước tư bản kém phát triển, mà còn có thể thành công ở ngay một nước thuộc địa nửa phong kiến lạc hậu và mở đường đưa cả dân tộc đó đi lên theo con đường của chủ nghĩa xã hội.

Tròn 79 năm Tuyên ngôn Độc lập báo tin sự ra đời của nước Việt Nam mới, khẳng định ý chí mạnh mẽ của triệu triệu người con đất Việt, không quản hy sinh, khó khăn, gian khổ, "quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy".

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta chung sức, đồng lòng, phát huy mạnh mẽ nội lực, kết hợp hiệu quả với các nguồn lực quốc tế, vượt qua gian nan, thử thách; hàng triệu người con ưu tú của đất Việt đã không tiếc công sức, máu xương, lớp này tiếp nối lớp kia, liên tiếp xông lên và giành chiến thắng trong các cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc để giữ vững độc lập dân tộc, phát huy ý chí tự lực tự cường.

Hôm nay toàn dân Việt Nam đang chung tay xây dựng đất nước "đàng hoàng hơn, to đẹp hơn", loại trừ đói nghèo, đưa lại cuộc sống ngày càng ấm no, hạnh phúc; bảo vệ vững chắc vùng trời, biển, đảo, biên cương của Tổ quốc. Quan hệ ngoại giao của nước ta không ngừng được mở rộng, đi vào chiều sâu. Đến nay, Việt Nam có quan hệ ngoại giao với 193 quốc gia trên thế giới, trong đó có quan hệ đối tác chiến lược và đối tác toàn diện với 30 nước, bao gồm nhiều cường quốc; có quan hệ kinh tế với hơn 230 quốc gia, vùng lãnh thổ; đã ký 16 Hiệp định thương mại tự do (FTA) với nhiều FTA thế hệ mới. Có thể nói chưa bao giờ Việt Nam lại có vị trí cao như vậy trong chiến lược của các cường quốc.

Thành công to lớn đó là đóng góp chung, là niềm tự hào chung của trăm triệu người dân đất Việt, dù sinh sống ở nơi đâu trên Trái đất này. "Với tất cả sự khiêm tốn, chúng ta vẫn có thể nói rằng, đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay" - nhận định của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, đã được ghi vào Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII.

Chào đón Ngày Tết Độc lập, chúng ta cần đồng lòng đẩy nhanh tiến độ thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII, tiếp tục xây dựng Đảng thực sự trong sạch, vững mạnh chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV; đồng thời triển khai mạnh mẽ, đồng bộ các giải pháp kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực theo phương châm "không ngừng, không nghỉ, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai; truy tố một vụ, cảnh tỉnh cả vùng, cả lĩnh vực"; đi đôi với đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực phải phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, không vì đẩy mạnh công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực mà ảnh hưởng, cản trở phát triển kinh tế - xã hội.

Bên cạnh đó, tiếp tục xây dựng lực lượng vũ trang "tinh, gọn, mạnh", sẵn sàng bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ hòa bình, gìn giữ độc lập, tự chủ tự cường, góp phần xây dựng đất nước phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.

Tác giả: Thiếu tướng, GS.TS Nguyễn Hồng Quân nguyên là Phó viện trưởng Viện Chiến lược Quốc phòng; nguyên Phó Cục trưởng Cục đối ngoại, Bộ Quốc phòng. Ông là chuyên gia về khoa học quân sự và lịch sử thế giới.

Chuyên mục TÂM ĐIỂM mong nhận được ý kiến bạn đọc về nội dung bài viết. Hãy vào phần Bình luận và chia sẻ suy nghĩ của mình. Xin cảm ơn!