Quyết định kịp thời của tướng Đinh Văn Nơi

Thiếu tướng Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh, vừa ký quyết định cách chức trưởng Công an phường Bãi Cháy (TP Hạ Long) và điều chuyển công tác đối với trung tá Nguyễn Thành Nam.

Đây là sự nghiêm khắc cần thiết và là một quyết định được chờ đợi của tướng Đinh Văn Nơi sau sự việc liên quan đến trưởng Công an phường Bãi Cháy.

Sự việc bắt đầu từ vụ va chạm giao thông nhẹ giữa 2 xe ô tô vào tối 17/5 tại địa bàn phường Bãi Cháy. Hai tài xế sau đó xuống xe và có lời qua tiếng lại. Đỉnh điểm của cuộc đôi co là một tài xế đã có hành vi thiếu chuẩn mực như nói tục, chửi bới, thách thức người đàn ông đối diện, thậm chí còn ra tay đánh người nhưng đánh trượt.

Người dân hai bên đường chứng kiến sự việc đã dùng điện thoại quay clip rồi tung lên mạng xã hội.

Trung tá Nguyễn Thành Nam (áo trắng) đã có lời nói, hành vi thiếu chuẩn mực khi xảy ra va chạm giao thông (Hình ảnh được lan truyền từ clip trên mạng xã hội).

Chỉ thời gian ngắn sau khi đoạn clip được chia sẻ, cộng đồng mạng đã vào cuộc "điều tra" danh tính tài xế có hành vi thiếu chuẩn mực, cho kết quả nghi vấn là trung tá Nguyễn Thành Nam - Trưởng Công an phường Bãi Cháy.

Ngay sau khi xác minh tính xác thực của clip, vào tối 17/5, thiếu tướng Đinh Văn Nơi đã ký quyết định tạm đình chỉ công tác với trung tá Nam để thực hiện quy trình xem xét, xử lý kỷ luật.

Trên cơ sở báo cáo của Đảng ủy phường Bãi Cháy, ngày 22/5, Ủy ban kiểm tra Thành ủy Hạ Long đã họp, thống nhất kỷ luật cảnh cáo về mặt Đảng đối với ông Nguyễn Thành Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy phường, Bí thư chi bộ, Trưởng Công an phường Bãi Cháy.

Điểm lại diễn biến sự việc, từ chỉ đạo xác minh kịp thời, ra quyết định tạm đình chỉ (trong một ngày kể từ khi xảy ra sự việc) cho đến ký quyết định cách chức Trưởng Công an phường Bãi Cháy, thiếu tướng Đinh Văn Nơi đã rất trách nhiệm, quyết liệt và nghiêm khắc đối với sai phạm của cấp dưới.

Có thể thấy quyết định cách chức nêu trên là phù hợp với tính chất, mức độ sai phạm của trung tá Nguyễn Thành Nam. Trả lời báo chí, thiếu tướng Đinh Văn Nơi nêu rõ cùng với việc xử lý kỷ luật, Công an tỉnh Quảng Ninh còn thông báo tới toàn thể lực lượng trên địa bàn tỉnh về sai phạm của trung tá Nam cũng như quan điểm và quyết định của Đảng ủy Công an tỉnh để rút kinh nghiệm trong toàn lực lượng.

Dư luận lâu nay biết đến tướng Đinh Văn Nơi là giám đốc công an tỉnh đầu tiên công khai số điện thoại cá nhân để tiếp nhận tin báo của người dân; ông cũng đã trực tiếp chỉ đạo triệt phá nhiều vụ án lớn tại An Giang - địa phương nơi công tác trước đây. "Thương hiệu" Đinh Văn Nơi với sự chân thành, ấm áp của người miền Tây và là người chỉ huy hết sức quyết liệt trong công việc một lần nữa đã được khẳng định.

Thiết nghĩ, quyết định cách chức trưởng Công an phường Bãi Cháy của thiếu tướng Đinh Văn Nơi, và trước đó (tháng 9/2022) Ban Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng kỷ luật nghiêm khắc đối với 5 cán bộ trong đội tuần tra kiểm soát giao thông của Công an thị xã Vĩnh Châu có hành vi đánh 2 thiếu niên, là những việc làm thiết thực góp phần vào một công việc chung to lớn hơn, đó là triển khai Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 118 của Đảng ủy Công an Trung ương về đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Tin tưởng rằng ở đâu có những người chỉ huy quyết liệt, nghiêm khắc như tướng Đinh Văn Nơi thì ở đó sẽ tạo ra những chuyển biến tích cực, không để xảy ra trường hợp ứng xử thiếu lễ độ với nhân dân.

Tác giả: Nguyễn Dương là phóng viên của báo Dân trí. Anh vào nghề báo năm 2010, hiện là phóng viên lĩnh vực nội chính, an ninh và quốc phòng.

