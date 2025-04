Mỗi độ tháng Ba âm lịch, khi đất trời giao mùa, hàng triệu người Việt lại hướng về Đền Hùng - nơi khởi nguồn dân tộc - để tưởng nhớ các vua Hùng đã có công dựng nước. Ngày Giỗ Tổ mùng 10 tháng 3 không chỉ là một ngày lễ quốc gia, mà còn là dịp linh thiêng để mỗi người con đất Việt tìm về cội nguồn, khơi dậy niềm tự hào về dòng giống "Con Rồng, cháu Tiên", và nuôi dưỡng một khát vọng lớn: khát vọng đưa dân tộc hóa Rồng trong kỷ nguyên phát triển mới.

Truyền thuyết Lạc Long Quân và Âu Cơ sinh ra trăm trứng, nở thành trăm người con, rồi năm mươi theo cha xuống biển, năm mươi theo mẹ lên non - không chỉ là huyền thoại đẹp về nguồn gốc, mà còn là biểu tượng sâu sắc của tinh thần đoàn kết và gắn bó cộng đồng. Không ở đâu trên thế giới người dân gọi nhau là đồng bào như ở nước ta. Chúng ta gắn bó máu thịt với nhau vì cùng chung một bào thai! Trong dòng chảy hàng ngàn năm lịch sử, tinh thần ấy đã giúp dân tộc Việt vượt qua biết bao sóng gió: từ giặc ngoại xâm đến thiên tai, từ nghèo đói đến chia cắt. Và hôm nay, khi đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, câu chuyện "Con Rồng, cháu Tiên" vẫn tiếp tục truyền lửa cho một khát vọng lớn hơn: khát vọng vươn mình, khát vọng hóa Rồng.

Việt Nam hôm nay không còn là một quốc gia nhỏ bé, đói nghèo. Chúng ta đã đạt mức GDP bình quân đầu người khoảng 4.300 USD vào năm 2023 - tăng gấp hơn 33 lần so với năm 1986, khi đất nước bắt đầu công cuộc đổi mới. Từ một nền kinh tế khép kín, Việt Nam hiện nay đã trở thành một trong những nền kinh tế mở nhất thế giới, tham gia 17 hiệp định thương mại tự do, trong đó có các FTA thế hệ mới như CPTPP (Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương) và EVFTA (Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EU). Những thành tựu ấy là kết quả của ý chí tự cường, tinh thần cải cách và năng lực đổi mới sáng tạo - những yếu tố làm nên hành trình hóa Rồng.

Nhưng khát vọng hóa Rồng không chỉ là giấc mơ. Đó là chiến lược đã được xác lập rõ ràng trong các văn kiện của Đảng: đến năm 2030, Việt Nam trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045 - đúng vào dịp kỷ niệm 100 năm thành lập nước - Việt Nam trở thành quốc gia phát triển, thu nhập cao. Đó là mục tiêu đầy tham vọng, nhưng hoàn toàn có cơ sở.

Trước hết, chúng ta có một tinh thần tự cường được hun đúc qua bao thế hệ. Đó là sức mạnh đã giúp Việt Nam vượt qua đại dịch Covid-19, trở thành một trong số ít nền kinh tế vẫn tăng trưởng dương năm 2020. Đó cũng là sức mạnh giúp chúng ta vững vàng trước những biến động toàn cầu, duy trì mức tăng trưởng 5,05% trong năm 2023 - cao hơn mức trung bình thế giới.

Thứ hai, chúng ta có một tư duy cải cách ngày càng mạnh mẽ. Những năm gần đây, Đảng và Nhà nước đã chủ trương đẩy mạnh cải cách thể chế, tinh gọn bộ máy, chuyển đổi số, và thúc đẩy khoa học - công nghệ. Nghị quyết 29 về đổi mới giáo dục, Nghị quyết 57 về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, hay các chương trình quốc gia về năng lượng xanh, kinh tế tuần hoàn… là những bước đi chiến lược cho một Việt Nam hiện đại và phát triển bền vững.

Thứ ba, chúng ta có tiềm năng sáng tạo lớn đang từng bước được khai mở. Việt Nam hiện xếp hạng 46/132 quốc gia trong Chỉ số Đổi mới Sáng tạo Toàn cầu (GII), và đứng thứ hai trong nhóm các quốc gia thu nhập trung bình, chỉ sau Ấn Độ. Chúng ta cam kết đạt phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050, cùng với Thỏa thuận chuyển đổi năng lượng công bằng trị giá 15,5 tỷ USD, cho thấy quyết tâm vươn lên của một dân tộc đang chủ động nắm bắt tương lai.

Tuy nhiên, hành trình hóa Rồng sẽ không dễ dàng. Việt Nam vẫn còn nhiều "nút thắt" phải tháo gỡ: năng suất lao động thấp, chất lượng nguồn nhân lực chưa cao, tỷ lệ doanh nghiệp công nghệ và sáng tạo còn ít, thể chế phát triển chưa đồng bộ. Năng suất lao động của Việt Nam hiện chỉ bằng 11% của Singapore, 23% của Malaysia, và 54% của Thái Lan. Đây là thách thức lớn nhưng cũng là cơ hội để bứt phá, nếu chúng ta có được chiến lược đúng đắn và quyết tâm hành động.

Ngày Giỗ Tổ nhắc nhở mỗi người Việt rằng: chúng ta là con cháu các vua Hùng, là hậu duệ của giống Rồng Tiên - không được phép bằng lòng với hiện tại. Mỗi người dân, mỗi doanh nghiệp, mỗi cán bộ công quyền - đều là một "tế bào Rồng", mang trong mình trách nhiệm góp phần vào sự chuyển mình của đất nước. Không ai đứng ngoài khát vọng hóa Rồng ấy.

Tổ quốc như một con Rồng đang cuộn mình chờ thời. Và thời cơ của chúng ta chính là hôm nay. Hãy khơi dậy tiềm lực, thắp sáng trí tuệ, khơi thông thể chế, và đồng lòng vươn lên - để dân tộc Việt Nam thực sự hóa Rồng như một lẽ tự nhiên, xứng đáng với dòng máu Lạc Hồng đang chảy trong tim mỗi người con đất Việt.

Tác giả: TS Nguyễn Sĩ Dũng, nguyên Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội. Ông được biết đến là chuyên gia về các vấn đề khoa học chính trị; tham gia Nhóm tư vấn của Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2011-2016.

