Fica Fica DTiNews DTiNews NoiVuXaHoi Nội vụ & Xã hội
Xu hướng
  1. Dòng sự kiện:
  2. Thực phẩm chức năng: Hiểu đúng để dùng đúng

U xơ tử cung là gì, bất cứ phụ nữ nào cũng cần biết

Hải Yến
Hải Yến

(Dân trí) - Là bệnh lý phổ biến nhưng diễn tiến âm thầm, u xơ tử cung có thể tồn tại nhiều năm mà không được phát hiện.

U xơ tử cung là một trong những bệnh lý phụ khoa phổ biến nhất, chiếm tỷ lệ khoảng 10-20% phụ nữ trong độ tuổi sinh sản và có thể lên tới 70-80% phụ nữ có khả năng phát triển khối u này trong đời. 

Dù thường lành tính, căn bệnh này có thể gây đau bụng dưới, rối loạn kinh nguyệt và ảnh hưởng đến khả năng sinh sản nếu không được phát hiện sớm.

Khối u lành tính phổ biến nhiều phụ nữ mang trong người mà không biết (Video: Hải Yến).