U xơ tử cung là gì, bất cứ phụ nữ nào cũng cần biết

U xơ tử cung là một trong những bệnh lý phụ khoa phổ biến nhất, chiếm tỷ lệ khoảng 10-20% phụ nữ trong độ tuổi sinh sản và có thể lên tới 70-80% phụ nữ có khả năng phát triển khối u này trong đời.

Dù thường lành tính, căn bệnh này có thể gây đau bụng dưới, rối loạn kinh nguyệt và ảnh hưởng đến khả năng sinh sản nếu không được phát hiện sớm.