Những triệu chứng quen thuộc khiến u xơ tử cung dễ bị bỏ qua

Người bị u xơ tử cung có thể gặp các dấu hiệu như rong kinh, đau bụng dưới, đi tiểu nhiều lần hoặc khó tiêu. Những triệu chứng này dễ khiến bệnh bị nhầm với u nang buồng trứng hoặc lạc nội mạc tử cung.

Tuy cùng xuất hiện ở vùng chậu nhưng mỗi bệnh lại có nguồn gốc khác nhau. Việc nhận biết chính xác dựa vào thăm khám, siêu âm và xét nghiệm giúp bác sĩ đưa ra hướng điều trị phù hợp.