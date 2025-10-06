U xơ tử cung: Hiểu đúng để bảo vệ sức khoẻ phụ nữ

U xơ tử cung - bệnh lý thầm lặng nhưng phổ biến

U xơ tử cung là một trong những bệnh lý phụ khoa thường gặp ở phụ nữ trong độ tuổi sinh sản, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe sinh sản và chất lượng cuộc sống. Bệnh tiến triển âm thầm, khó phát hiện ở giai đoạn đầu.

Nếu không được chẩn đoán và điều trị kịp thời, u xơ có thể gây rối loạn kinh nguyệt, rong kinh, thiếu máu, khó thụ thai, thậm chí dẫn đến biến chứng nặng hơn.

Theo ThS.BSCKII Nguyễn Văn Xuyên - Trưởng Đơn nguyên Phụ khoa & Tuyến vú, Khoa Sản Phụ khoa, Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc - Phúc Trường Minh, u xơ tử cung là một thuật ngữ khá quen thuộc với nhiều phụ nữ, bởi đây là bệnh lý thường gặp.

U xơ tử cung thuộc nhóm bệnh lành tính, hình thành từ các tế bào cơ trơn của tử cung, chủ yếu xuất hiện ở độ tuổi sinh sản và thường liên quan đến sự thay đổi của nội tiết tố nữ như estrogen và progesterone.

Dù là bệnh lành tính, u xơ tử cung vẫn có thể gây nhiều ảnh hưởng đến sức khỏe như đau bụng, rối loạn kinh nguyệt, rong kinh, thiếu máu, thậm chí ảnh hưởng đến khả năng sinh sản, làm tăng nguy cơ khó thụ thai ở phụ nữ.

Những triệu chứng rất mờ nhạt

Chia sẻ tại toạ đàm, bác sĩ cho biết các biểu hiện thường gặp của u xơ tử cung là đau bụng âm ỉ ở vùng bụng dưới, có khi cơn đau tăng lên trong kỳ hành kinh.

Người bệnh cũng có thể gặp tình trạng ra máu kinh nhiều, rong kinh hoặc rong huyết. Đây là những triệu chứng khá điển hình của bệnh.

Ở những phụ nữ chưa sinh đủ con, u xơ tử cung còn có thể là một trong những nguyên nhân dẫn đến vô sinh.

Tuy nhiên, thực tế có nhiều trường hợp bệnh không biểu hiện triệu chứng hoặc triệu chứng rất mờ nhạt, khó nhận biết. Vì vậy, việc khám sức khỏe định kỳ được xem là rất quan trọng để phát hiện bệnh sớm và có phương án theo dõi, điều trị kịp thời.

Ngoài ra, trong thực tế thăm khám, u xơ tử cung đôi khi có thể bị nhầm lẫn với một số bệnh lý khác của tử cung, điển hình là lạc nội mạc tử cung trong cơ tử cung.

U xơ tử cung được hình thành từ tế bào cơ trơn và thường có ranh giới rõ ràng, vì vậy có thể phẫu thuật bóc tách. Ngược lại, lạc nội mạc tử cung xuất phát từ tuyến nội mạc nằm trong cơ tử cung, không có ranh giới cụ thể nên không thể tiến hành bóc tách và cần một hướng điều trị hoàn toàn khác.

Theo các nghiên cứu trên thế giới, u xơ tử cung có thể ảnh hưởng đến khoảng 20 đến 40% phụ nữ trong độ tuổi sinh sản. Độ tuổi thường gặp nhất là từ 35 đến 50.

Ở Việt Nam chưa có thống kê chính thức, tuy nhiên tình hình nhìn chung cũng tương tự như các nghiên cứu quốc tế, chủ yếu ảnh hưởng đến phụ nữ trong độ tuổi sinh sản.

Hiểu đúng để bảo vệ sức khoẻ phụ nữ

Trả lời câu hỏi của nhiều bạn đọc: "Có phải tất cả những trường hợp chúng ta sẽ cần phải mổ hay không?", bác sĩ Xuyên chia sẻ, hiện nay với sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật đã xuất hiện thêm nhiều phương án điều trị xâm lấn tối thiểu đối với u xơ tử cung.

Phẫu thuật vẫn là phương án chính giúp loại bỏ khối u một cách triệt để. Tuy nhiên, trong trường hợp bệnh nhân không thích hợp hoặc không muốn phẫu thuật mà chỉ muốn giảm triệu chứng, vẫn có thể áp dụng những phương pháp khác như nút mạch u xơ tử cung, điều trị bằng sóng siêu âm hội tụ hoặc đốt sóng cao tần.

Các phương pháp này đều nhằm tiêu diệt tế bào khối u nhưng chỉ phù hợp với từng nhóm bệnh nhân chứ không áp dụng cho tất cả.

Trong thực tế, bác sĩ thường gặp nhiều chị em rất ngại phẫu thuật nên trì hoãn điều trị, dẫn đến khối u phát triển quá lớn, có trường hợp bụng to như mang thai và ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe.

Do vậy bác sĩ tư vấn, khi đã có chỉ định phẫu thuật, người bệnh cần thực hiện sớm.

"Hiện nay, kỹ thuật phẫu thuật đã được cải tiến đáng kể. Nếu trước đây chủ yếu là mổ mở thì hiện nay đa phần các ca u xơ tử cung được xử lý bằng phẫu thuật nội soi, một hình thức can thiệp tối thiểu giúp người bệnh hồi phục nhanh chóng.

Về phẫu thuật u xơ tử cung hiện nay có hai kỹ thuật chính là mổ mở và phẫu thuật nội soi. Xét về phương án điều trị, bác sĩ có thể lựa chọn bóc u xơ tử cung hoặc cắt toàn bộ tử cung tùy theo tình trạng bệnh nhân cũng như đặc điểm của khối u.

Với sự tiến bộ của y học, đa phần các ca phẫu thuật tại Bệnh viện Hồng Ngọc, dù là bóc u xơ hay cắt tử cung, đều được thực hiện bằng phương pháp nội soi", bác sĩ Xuyên nhấn mạnh.

Kỹ thuật này có nhiều ưu điểm như vết mổ nhỏ, tính thẩm mỹ cao, ít xâm lấn, giúp người bệnh hồi phục nhanh và giảm đau đáng kể. Sau phẫu thuật, phần lớn chị em đều cảm thấy hài lòng với kết quả đạt được.

Trong những trường hợp bệnh nhân có khối u xơ kích thước lớn gây biến chứng nặng nề nhưng không điều trị, sức khỏe sẽ bị ảnh hưởng trực tiếp.

Người bệnh có thể rơi vào tình trạng ra máu kinh nhiều, thiếu máu trầm trọng. Thực tế, có những phụ nữ khi đến khám, chỉ số huyết sắc tố trong máu chỉ còn bằng một nửa hoặc hai phần ba so với người bình thường.

Điều đáng lo ngại là nhiều người không nhận ra cơ thể mình đang trong tình trạng yếu và vẫn chủ quan, chưa tuân thủ theo chỉ định điều trị của bác sĩ. Vì vậy, bác sĩ khuyến cáo những trường hợp đã có chỉ định cần phải nghiêm túc tuân thủ phác đồ điều trị để bảo vệ sức khỏe.

Tại buổi toạ đàm, bác sĩ cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì tầm soát định kỳ: "Đa phần phụ nữ đặc biệt là nhóm nhân viên văn phòng, làm việc trong môi trường hiện đại nên duy trì thói quen khám sức khỏe tổng quát hằng năm.

Một số bệnh lý có thể chỉ cần sàng lọc 2-3 năm/lần, song việc khám định kỳ mỗi năm một lần vẫn là lựa chọn tốt nhất để bảo vệ sức khỏe", bác sĩ nói.

