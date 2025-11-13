U xơ tử cung nhỏ nhưng vẫn nguy hiểm nếu nằm ở vị trí “nhạy cảm” (Video: Hải Yến).

Không phải khối u nào cũng cần mổ

ThS.BSCKII Nguyễn Văn Xuyên, Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc - Phúc Trường Minh cho biết:

“Trong chẩn đoán u xơ tử cung, bác sĩ không chỉ dựa vào kích thước khối u mà còn phải đánh giá vị trí của nó trong tử cung. Hệ thống phân loại từ loại 0 đến 8 theo chuẩn FIGO được sử dụng để xác định mối liên quan giữa khối u với buồng tử cung và lớp cơ tử cung, từ đó đưa ra tiên lượng và hướng điều trị phù hợp nhất”.

Theo hệ thống FIGO (Liên đoàn Sản phụ khoa Quốc tế), các khối u xơ tử cung được phân loại dựa trên mức độ xâm lấn vào các lớp thành tử cung:

- Loại 0: U xơ nằm hoàn toàn trong buồng tử cung, có cuống.

- Loại 1: U xơ dưới niêm mạc, phần lớn nằm trong buồng tử cung.

- Loại 2: U dưới niêm mạc nhưng chủ yếu nằm trong lớp cơ tử cung.

- Loại 3: U nằm hoàn toàn trong lớp cơ, nhưng tiếp xúc trực tiếp với niêm mạc tử cung.

- Loại 4: U nằm hoàn toàn trong thành cơ tử cung, không tiếp xúc với niêm mạc hay thanh mạc.

- Loại 5: U dưới thanh mạc, phần lớn nằm trong lớp cơ.

- Loại 6: U dưới thanh mạc, phần lớn nằm ngoài lớp cơ tử cung.

- Loại 7: U dưới thanh mạc có cuống, hoàn toàn nằm ngoài tử cung.

- Loại 8: U không thuộc cấu trúc thành tử cung thông thường, như u ở cổ tử cung, dây chằng rộng, hoặc u vôi hóa, hoại tử.

Bác sĩ Xuyên cũng cho rằng không phải khối u nào cũng cần mổ và không phải mổ lúc nào cũng là giải pháp tốt nhất.

“Cùng một kích thước u xơ, nhưng nếu vị trí khác nhau, hướng xử lý sẽ rất khác nhau. Có u chỉ cần theo dõi định kỳ. Có u cần mổ để bảo tồn tử cung, nhưng cũng có trường hợp phải cân nhắc cắt tử cung nếu khối u ảnh hưởng quá lớn đến chức năng sinh sản hoặc gây biến chứng”, bác sĩ nói.

Phụ nữ nên khám phụ khoa ít nhất 1-2 lần mỗi năm

Thực tế lâm sàng cho thấy, u xơ dưới niêm mạc dù nhỏ nhưng có thể gây rong kinh kéo dài, thiếu máu, khó có thai hoặc sảy thai nhiều lần.

Trong khi đó, một khối u dưới thanh mạc dù to lại không ảnh hưởng nhiều đến chu kỳ kinh và có thể trì hoãn điều trị nếu không gây chèn ép.

Bác sĩ nhấn mạnh, mỗi khối u đều có vị trí khác nhau. Việc chẩn đoán đúng không chỉ giúp xác định nguy cơ mà còn giúp bác sĩ lựa chọn phương pháp phù hợp, từ điều trị nội khoa, can thiệp bằng nút mạch, cho đến phẫu thuật nội soi, mổ hở, hoặc điều trị bảo tồn trong các trường hợp còn mong muốn sinh con.

Vì vậy, các chuyên gia khuyến cáo phụ nữ nên khám phụ khoa ít nhất 1-2 lần mỗi năm, kết hợp siêu âm ổ bụng hoặc đầu dò âm đạo để tầm soát u xơ và các bệnh lý phụ khoa khác.