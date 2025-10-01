Căn bệnh tưởng lành tính nhưng ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng làm mẹ

Ngày 1/10, đại diện Bệnh viện Nhân dân Gia Định (TPHCM) cho biết, các bác sĩ nơi này vừa phối hợp chặt chẽ với ê-kíp gây mê hồi sức của Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn phẫu thuật thành công cho một phụ nữ trẻ mang khối u xơ tử cung rất lớn.

Người bệnh là chị D.T.H. (32 tuổi, ngụ phường Cầu Ông Lãnh, TPHCM), phát hiện khối u xơ tử cung khi đi khám sức khỏe tại một cơ sở y tế tư nhân, nên tiếp tục đến Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn (nơi đăng ký bảo hiểm y tế) để kiểm tra lại.

Người phụ nữ phát hiện khối u xơ tử cung lớn (Ảnh: BV).

Chị được giới thiệu vào Phòng khám Sản thuộc Bệnh viện Nhân dân Gia Định, được đặt ngay tại Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn.

Qua thăm khám và làm các xét nghiệm cận lâm sàng chuyên sâu, bác sĩ xác định khối u xơ tử cung có kích thước khoảng 8cm, dạng u xơ dễ gây biến chứng rong kinh, cường kinh, khó kiểm soát bằng nội khoa.

BSCK2 Hứa Thị Chi, khoa Sản bệnh, Bệnh viện Nhân dân Gia Định, cho biết chị H. mang khối u lớn và nguy hiểm, nếu không phẫu thuật có thể dẫn đến rong kinh, cường kinh, thiếu máu nặng, chèn ép các cơ quan trong ổ bụng, thậm chí ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng mang thai.

May mắn người bệnh còn trẻ, tử cung chỉ có một khối u duy nhất, ranh giới rõ, nên ê-kíp điều trị đã quyết định bóc u, bảo tồn tử cung.

Các bác sĩ 2 bệnh viện đã phối hợp xử lý, bóc tách hoàn toàn khối u, đặc biệt là bảo tồn được tử cung, mở ra hy vọng tiếp tục sinh con trong tương lai cho người bệnh. Sau 4 ngày điều trị, chị H. được xuất viện trong tình trạng ổn định.

“Tôi từng nghĩ mình phải chuyển lên bệnh viện tuyến trên, thậm chí có thể cắt bỏ tử cung vì u quá lớn. Là người còn mong muốn sinh thêm con, việc giữ được tử cung với tôi vô cùng quý giá. Các bác sĩ không chỉ điều trị mà còn mang lại niềm tin cho người bệnh như tôi”, chị H. xúc động chia sẻ.

U xơ tử cung là bệnh lý lành tính nhưng có thể gây các biến chứng nguy hiểm (Ảnh: BV).

Bác sĩ Hứa Thị Chi nhấn mạnh, u xơ tử cung là bệnh lý lành tính, nhưng nhiều người hoàn toàn không có triệu chứng cho đến khi u phát triển lớn, gây các biến chứng nguy hiểm.

“Chúng tôi khuyến cáo phụ nữ ở mọi lứa tuổi nên khám phụ khoa định kỳ 1-2 lần mỗi năm để kịp thời phát hiện bất thường. Việc giữ gìn sức khỏe sinh sản không chỉ vì bản thân mà còn là cách gìn giữ hạnh phúc của cả gia đình”, bác sĩ Chi nói.