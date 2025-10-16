Nhận diện nhóm có nguy cơ cao mắc u xơ tử cung

Tỉ lệ mắc u xơ tử cung ở phụ nữ Việt Nam hiện dao động 10-20% trong nhóm tuổi sinh sản. Trên phạm vi toàn cầu, ước tính khoảng 70-80% phụ nữ có thể phát triển u xơ tử cung trong suốt cuộc đời.

Nhóm có nguy cơ cao bao gồm người chưa từng sinh con, thừa cân, ít vận động hoặc có tiền sử gia đình mắc bệnh.

Ngoài ra, các yếu tố như rối loạn nội tiết, dậy thì sớm và căng thẳng kéo dài cũng được cho là góp phần làm tăng nguy cơ hình thành u xơ.